Suicidio, depresión y ansiedad: ¿qué comunidad autónoma busca más información sobre salud mental?

La salud mental se conmemora durante el mes de mayo en Estados Unidos como parte de una iniciativa denominada "Mes de Concienciación sobre la Salud Mental" (Mental Health Awareness Month). Esta campaña se lleva a cabo anualmente con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas de salud mental, desafiar el estigma asociado a ellos y promover la importancia del bienestar mental en la vida de las personas.



En España no existe una celebración específica durante este mes dedicada exclusivamente a la salud mental como ocurre en Estados Unidos, de hecho, nosotros celebramos el Día Mundial de la Salud Mental el día 10 de octubre. Sin embargo, eso no significa que no se realicen actividades y campañas relacionadas con la salud mental, como por ejemplo la celebración del XXII Congreso Salud Mental España inaugurado por Su Majestad la Reina Doña Letizia los días 16 y 17 de mayo.

Con el propósito de concienciar a la población española sobre la importancia de la salud mental, Semrush, plataforma SaaS líder en visibilidad online y marketing de contenidos, ha analizado múltiples términos relacionados con la salud mental por comunidades autónomas desde mayo de 2019 hasta abril de 2023, con el objetivo de averiguar qué áreas preocupan más a los españoles según la región y un período de tiempo concreto.

El término ‘Salud Mental’ presenta una curva creciente en la mente de los españoles, que -en el rango de tiempo analizado- de mayo de 2019 hasta abril de 2023, ha sido buscada por los españoles de forma reiterada. En 2019 esta expresión tuvo picos de búsqueda en España en octubre de ese año con 12.100 registros en Google. Un año después, en octubre de 2020, la búsqueda de esta expresión había ascendido a 18.100 registros. En 2021, la cifra sube hasta las 33.100 consultas, también durante el mes de octubre.

Según este análisis, la expresión “salud mental” no para de crecer en búsquedas en nuestro país y -de nuevo en octubre de 2022 las búsquedas revelan que esta expresión alcanza los 49.500 registros de búsqueda en Google. Con todo, 2023 supone un punto de inflexión y la tendencia se invierte, bajando a 22.200 registros de búsquedas en marzo de 2023 y a 14.800 en abril del presente año.

¿Y cuáles fueron las regiones desde las que más se ha buscado esta expresión en 2023? Entre enero y abril de 2023 las comunidades autónomas que presentan una media mensual mayor de registros de búsqueda de esta expresión son Madrid (3.425), Andalucía (2.950), Cataluña (2.400), Comunidad Valenciana (2.025) y las islas Canarias (910).

El término ‘ansiedad’ presenta una media de búsquedas mensuales en Google entre los internautas españoles que podrían considerarse altas y que oscilan entre los picos de registros de media en 2019 (40.500 búsquedas) y los picos de registros de media de 2020 y 2022 (60.500). La cifra decrece en 2023, pero la linealidad de los registros de búsqueda apuntala una idea, la ansiedad es una constante en la vida de los españoles.

En 2019, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se registró una media mensual de 40.500 búsquedas de la expresión “ansiedad”. La cifra asciende a una media de 60.500 búsquedas durante los meses duros del inicio de la pandemia, de marzo a mayo de 2020. Llegados al 2021, la cifra de búsquedas mensuales desciende a niveles algo superiores a los tiempos prepandémicos hasta alcanzar las 49.500 peticiones de búsquedas de media mensual a Google de información sobre esta expresión durante los meses de marzo, abril y mayo.

2022 es un año bastante uniforme en cuanto a búsquedas de información sobre ansiedad (oscilando la mayoría del año entre una media mensual de 33.100 peticiones de información a Google y 49.500), pero en marzo de ese mismo año y de forma excepcional las búsquedas de ansiedad se disparan hasta una media mensual de 60.500 registros.

En 2023 la información de ansiedad vuelve a bajar y alcanza niveles máximos y uniformes similares a los picos de búsquedas de esta expresión en 2019: 40.500 registros mensuales de media. ¿Y cuáles fueron las regiones desde las que más se ha buscado esta expresión en 2023? Entre enero y abril de 2023 las comunidades autónomas que presentan una media mensual mayor de registros de búsqueda de esta expresión son Madrid (6.975), Cataluña y Andalucía empatados en 1ª posición con 6.600 búsquedas, le sigue la comunidad Valenciana con 4.400, Galicia (1.900), Castilla y León (1.825) y el País Vasco (1.750).

La depresión, que va muy unida a la ansiedad, también ha sido un término recurrente de búsqueda por los españoles entre mayo de 2019 a abril de 2023. Los picos más altos de búsqueda en todas las regiones corresponden a noviembre de 2020, que, por período de tiempo, coinciden con el decreto de las Comunidades para establecer un 2º confinamiento tras la subida de casos por la 2ª ola de Covid-19. Madrid y Andalucía empatan en el primer puesto con casi 10.000 búsquedas de media relacionadas con el término ‘depresión’. Les sigue Cataluña con 8.100 y la Comunidad valenciana con 4.400.

Sin embargo, tenemos otro pico en el número de búsquedas en marzo de 2022 con números muy parecidos a los de la segunda ola del Covid-19. Exceptuando estos dos momentos, las búsquedas por el término ‘depresión’ se asemejan bastante a los números que nos proporciona el término ansiedad, pero parece que la patología depresiva se posiciona en Madrid por encima de Andalucía y Cataluña.

¿Y cuáles fueron las regiones desde las que más se ha buscado esta expresión en 2023? Madrid sigue a la cabeza en 1ª posición con 6.600 búsquedas, pero supera a Andalucía y Cataluña, que bajan en la tabla con 6.000 y 5.000 búsquedas de media respectivamente. De la misma manera, por debajo se encuentran la Comunidad Valenciana (3.425), Galicia (1.750) o Castilla y León y las islas Canarias con 1.450 búsquedas.

Según el análisis de Semrush, la Comunidad de Madrid siempre ha sido la región con más registros de búsqueda con el término ‘suicidio’ entre mayo de 2019 y abril de 2023, llegando en diciembre de 2021 a las 8.100 búsquedas mensuales de media en Google. Este es el pico más alto que se encuentra en los datos.

Del resto de datos, se puede concluir que, a partir de septiembre de 2019, los números suben y el término suicidio se busca el mismo número de veces de media desde entonces, sin importar los períodos pre, durante o post-pandémicos. Nos hemos vuelto a ‘acercar’ a esos niveles en agosto de 2022, para que a continuación vuelvan a aumentar en septiembre, y así hasta abril de 2023. ¿Y cuáles fueron las regiones desde las que más se ha buscado esta expresión en 2023? Si nos centramos exclusivamente en 2023, en 1ª posición tenemos a Madrid con 5.150 búsquedas de media. Le sigue Cataluña con 4.650 búsquedas, Andalucía con 4.000, la Comunidad Valenciana con 2.605 y Galicia con 1.375.

Si nos fijamos en los datos globales de búsquedas de los 4 términos en España de mayo de 2019 a abril de 2023, el término ‘salud mental’ está muy por debajo de conceptos como depresión, ansiedad o suicidio. A pesar de ser un término que ha ido creciendo en registros (5.400 búsquedas en septiembre de 2020 a 49.500 en octubre de 2022), su curva es bastante más irregular que términos como ‘ansiedad’ o ‘depresión’ cuya media es mucho más elevada. Incluso el ‘termino’ suicidio tiene una media de búsquedas más regular que el término ‘salud mental’ en España.