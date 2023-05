INDRA es nuestra y es la llave maestra ('Partido Socialosta monclovita', no obrero, no español = sanchismo). Pero hay que disimularlo a todo lo largo y ancho de la España votadora. Montamos tómbolas falsas por todas partes y el ruido apaga la música, la palabra, las señales, los indicios, los arreglos y todo lo demás.

INDRA cuenta, recuenta, vota, hace y deshace; es mágica, arregla todo entuerto y saca el premio. Todo lo demás es cuento. ¿Y quién es el guapo que le pone el cascabel a INDRA? Es como todo lo demás que entra en Moncloa en estos tiempos de transparencia y sin taquígrafos. Hasta Bildu es un secreto colaboracionista que ahora pasará de socio votador a socio exigidor. Todo, absolutamente todo es secreto en el estado sanchista.

Todo significa TODO, Sánchez no distingue razón de sinrazón, no distingue el bien del mal, el bien común es su propio bien; no distingue lo decente en política de lo indecente, no distingue entre asesinos y sus propios colaboradores, no distingue listas de sangre de sus propias listas, no distingue el dolor de las víctimas de su indolencia y egolatría, no distingue el dinero de todos los españoles de su propio bolsillo, no distingue entre tiempos de guerra y tiempos de paz cuando se trata de matar, no distingue entre hace 87 años y hace 12 años.

¿Distinguirá Sánchez los votos para los demás partidos de los votos para él? INDRA lo dirá. Puesto que “la máquina” es suya, todo lo que entre en la máquina es secreto de estado sanchista ¿Pelotazo garantizado?

Sin otro criterio que el engaño, la trampa, la mentira, el mal mayor, manejar lo de todos sin distinción alguna, “soy el presidente de España” y todo en Moncloa es secreto del estado sanchista ¿Pelotazo garantizado?

La respuesta es también secreto de estado sanchista. Allá, cuando sean las Generales, que son también secreto…

Sin criterios morales de ningún tipo, sin sentido social de lo que es el bien común, de lo que es tratar con personas humanas, ni sentido de que tiene responsabilidades y no solo ego; esperamos sin esperanza que llegue la hora de que reconozca el dolor humano, que ese dolor no solo le incordie y le aburra. Esperamos sin esperanza que vaya con él un poquito el dolor de las víctimas de ETA y otras muchísimas víctimas de su mala gobernanza, que son personas que sufren y para quienes se debe y se puede buscar alivio desde el poder; pero no con tómbolas que premian a quienes ponen su voto. Todo eso y mucho más no va con él, con el presidente del gobierno (que no de España), para nada va con él todo eso. Son simples piedrecitas en su camino de rosas, le causan el incordio de tener que levantar el pie y eso le incomoda, le fastidia porque son muchas, muchísimas las piedrecitas; pero le causan hastío y nada más. Esa es su decencia.

“Los perros no piensan y, sin embargo, distinguen pronto el mal del bien”; lo dejó escrito Alejandro Casona. El mal es montar un gobierno a favor de los múltiples delincuentes que son los máximos beneficiarios de este sanchismo inmisericorde. Para ellos ha montado los ministerios adecuados que saben cómo llevar a término tantos males. El bien... eso no importa en Moncloa.

Amiel nos decía que “las instituciones solo valen según el valor del hombre que las controla”. Todo el mundo sabe lo que valen hoy las instituciones españolas, todas controladas por “el hombre” que las controla. Y es que “hay hombres que son aves de rapiña, se afirman venciendo y aniquilando” (Espengler).

A mí me da mucha pena todo lo que haces, por el mal enorme que causas a la gente; pero ciertamente ser grosero con este político es una cortesía, es tolerancia y sensatez, quiero ser sensato, tengo que ser grosero.

La tómbola que ha montado Sánchez para hacer campaña en las elecciones, ya nos va costando a los españoles más de 5.000 millones (5.ooo.ooo.ooo Euros), y sigue creciendo cada día. En cinco años no tuvo tiempo más que de endiosarse, ahora saca de su diosa chistera nueva magia cada día, solo le cuesta lucir su nueva generosidad, la pagan los españoles, pero la luce como suya, la estuvo reservando 5 años para esta ocasión; generoso él y estúpidos todos los que le crean. Mientras tanto los que deberían ser beneficiarios de esos miles de millones, ¡que se rasquen la barriga! Por una parte es el descaro de la compra de votos a la que van dedicados esos millones, comprar votos para Sánchez. Por otra parte, lo de Melilla, por ejemplo, es una niñez al lado de la tómbola; y, sin embargo, a aquello se le da bombo y platillo, jueces y Marlasca pidiendo calma que él lo controla todo; y lo de Sánchez como que es ya algo natural, asumible y hasta simpático; tan acostumbrados los españoles que lo ven... para votar.

Los dos casos están mal y son anti-democráticos absolutos; pero lo de Melilla es una piltrafilla y lo otro es dar morrazos a todos los millones de pobres en España, a todas las necesidades urgentes, perentorias para un tercio de los españoles, es un derroche absolutamente injustificable ante tanta necesidad, tanta gente vulnerable, tanta enfermedad sin atender por falta de medios, tanta cola del hambre, tanta mendicidad, ... que se podría aliviar y hasta neutralizar con esa millonada despilfarrada en sujetar la poltrona de Sánchez. Cinco años ha utilizado para empobrecernos un 16% y ahora saca el dinero robado para pagar votos. Con él todo seguirá igual, es de estúpidos creer una sola de sus palabras, y mucho menos de sus promesas.

A mí me da mucha pena por todo lo que haces, por el daño y el mal que causas a la gente y me resulta imposible creer que haya un solo español que crea una sola palabra, una sola promesa, es de locos, es de estúpidos después de que ni una sola ha cumplido, ni una verdad ha dicho ¡En 5 años! Nada nuevo este despilfarro para Sánchez, es uno más de los innumerables que realiza de forma sistemática; desde el Falcon, los infinitos asesores inútiles, los ilegales, los menas, sus exhibiciones internacionales donde no le silban, los regalos de dinero a Bill Gates el pordiosero, también al Marruecos de sus amores. Cinco años de gobierno mastodóntico con ministerios "superdotados", no en inteligencia sino en dineros del pueblo para malgastar (pregunten a Irene), y ahora sale repartiendo euros a miles por cada voto y no como en Melilla que dan solo 150 euros, ¡qué roñosos comparados con Sánchez!

Las malas lenguas dicen que esas millonadas son la tapadera de la llave maestra, dicen que es otro engaño, otra trampa; y yo lo creo. Lo cierto es que la llave maestra existe, pero hay que esperar a su momento que no sabemos cuándo será, pero será.