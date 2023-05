Poemas de las poetas israelíes Tsipi Sharoor e Iris Calif

Las escritoras y traductoras israelíes Tsipi Sharoor (izquierda) e Iris Calif. Foto: cortesía de Iris Calif

Tsipi Sharoor es una reconocida escritora, poeta, editora y educadora israelí. Hasta el momento, ha publicado 37 libros de prosa y poesía para adultos y jóvenes. Fue editora de "Moznaim", una revista literaria publicada por la Asociación de Escritores Hebreos de Israel. Tsipi ofrece cursos de escritura creativa de prosa y poesía. También fue miembro de la junta directiva de la Segunda Autoridad de Televisión y Radio. Además, fue presidenta del Comité para el Desarrollo de las Comunicaciones en nombre de la Segunda Autoridad de Televisión y Radio. Su libro "Mamá es también papá" fue publicado en francés por la editorial "Stavit". Con traducción al francés de Michel Elial-Eckard. Su última novela, "Calipso Ramla", que se publicó en hebreo en 2012, fue publicada en inglés en 2014 y se convirtió en un éxito de ventas en Amazon.



Entre los premios y becas que ha recibido se encuentran: Premio del Primer Ministro a la creación.

Premio de la CISAC (rama israelí).

Premio Homski (Premio de la Asociación de Escritores).

Fondo de Tel Aviv para la Literatura y el Arte.

Fondo de la Casa del Presidente.

Beca Escritor-Maestro.

Alicia

Pequeño amante Hecho de partículas corporales y nube Y sonríe. Ella es reina e hija de un rey. Un invento, nada más. Una fantasía fugaz Y el país de las maravillas dentro de ella.

180 caballos de fuerza

Los héroes se me escapan Las baterías Energizer los alimentan. Se abre la pantalla del universo y las supermodelos bailan en su boca. En esta película soy energía celular Amigable con el medio ambiente, enojado conmigo mismo. Consolado. Tengo suficientes corpúsculos en mi sangre para recargar una musa y 180 caballos más de poesía. Suficiente para todos los futuros poetas.

Mujer con guantes**

Sabíamos que nuestra vecina venía de allá. Dijeron que por eso los guantes. La llamábamos: la mujer con guantes. De mañana llevaba guantes, de noche llevaba guantes, en verano llevaba guantes, en invierno llevaba guantes. Ella era nuestra mujer de allá. Es por culpa de los alemanes, susurraban. No nos atrevíamos a preguntar, no hablábamos de la guerra. No hablábamos con la mujer de los guantes. Un día mi madre me pidió que fuese a verla para reclamar la cuota de la comunidad. La mujer abrió la puerta sin los guantes, pero con grandes agujeros en las palmas de sus manos.

*El poema de Tsipi Sharoor esta focalizado en la mirada de una niña que no comprende la singularidad y el aislamiento de una mujer que vino de "allá.", es decir, del Holocausto.

Iris Calif (Israel). Es escritora, poeta, bailarina y traductora de poesía del inglés al hebreo. Además, Calif es responsable de todas las conexiones internacionales para la revista de cultura y literatura en línea "En la dirección del viento". Es miembro de la Asociación de Compositores, Autores y Editores Hebreos en Israel, conocida como "ACUM". Actualmente está trabajando en su cuarto libro de escritura. Sus poemas han sido publicados en radio, televisión, revistas en Israel y en el extranjero, así como en sitios web literarios, Internet y periódicos. Su poesía refleja el viaje interior de su alma, que mira a través del amor, sueña con la vida y respira mundos sagrados. Es un símbolo y expresión de su victoria sobre la anorexia y su valiente elección de optar por la vida y el amor.

Ha publicado tres libros: "En un carril fascinante" (o "mágico") respira (o sopla) Lolita en 2001. "Luna salvaje" en 2017. "La hija de DIOS" en 2020.

Mi amado

Soy un ciervo herido en un mundo que simula mi don. Recojo estambres para el viento, que hace fluir tus hechizos entre los matorrales. Desnudez de mi alma asimilada, en silencio vibrante ante la vista de tus banquetes que soplan a través de mi cuerpo. Como un león de los arroyos, despiertas en mí la fiereza, y en la nieve azul cubres mi corazón con los tesoros de tus instintos. Hechizo tu cuerpo en mi trineo de amor, tomando el sol en el calor de tus pueblos. Mi visión marcha hacia tu piel, saboreando mi esencia. Dios, el Rey del Honor, el Señor de todos los mundos de la existencia, en las ramas de mis manos de iris se alza el celestial corazón del Cielo. Soy la Venus desnuda haciendo el amor con la luna azul, haciendo el amor con mi soledad y la noche tallada en mis ojos, el silencio de tu vida.

Del libro "Hija de Dios".

La novia del desierto

En la tranquila oración de tus lluvias, simula la virtud del amor. Observa mi cuerpo vestido por Dios, el viento claro en silencio, la oscuridad que lleva amor, el deseo que levanta mi sueño. Y la vela de verano se enciende por una vida santa. Reina en la corona de invierno los escritos de mi alma. La tarde crea mi pasión que da a luz a la existencia. La noche respira pesadamente la arena en el pasto del mundo. Y en el conocimiento del cielo, soy la novia del desierto.

Del libro "Hija de Dios".

Mi cuerpo; la humanidad frente a la puerta del universo

Los ríos de sol, el latido de la noche, pero soy un pequeño grano desnudo, una luna púrpura respira su calma, y en los sonidos de la lluvia, recojo mi juventud, desnudo en la violeta silenciosa, envolviendo mi memoria virgen y casta, mi espíritu creado, bañando el amor en el cielo, paraíso, campos de refugio seguro, y yo soy una corona de grano de oro, con mi cuerpo desnudo frente a la puerta del universo.

Del libro "Hija de Dios".

Irene Doura-Kavadia (Atenas, Grecia). Es escritora, poeta, profesora, literata, traductora multilingüe, conferencista, gestora y promotora cultural internacional. Foto/Cortesía.



Sobre la traductora del inglés al español: Irene Doura-Kavadia (Atenas, Grecia). Es escritora, poeta, profesora, literata, traductora multilingüe, conferencista, gestora y promotora cultural, habla varios idiomas incluyendo el español.Es autora de 16 libros que han sido publicados en griego, inglés, francés y español y ha recopilado varias antologías como editora en jefe de Writers Capital International Edition.

............................... Traducción del hebreo al inglés por Iris Calif y del inglés al español por Irene Doura-Kavadia