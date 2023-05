Volvo EX30: un eléctrico con un alto nivel de seguridad pasiva, que también ofrece una serie avanzada de nuevas funciones de seguridad activa

Es el SUV más pequeño, pero el próximo Volvo EX30 totalmente eléctrico no tiene nada que envidiar a los grandes en seguridad gracias a los 96 años de liderazgo e innovación en esta área. Uno de los líderes en seguridad no va a bajar el listón en el EX30, un vehículo que cuida a todos en los ajetreados entornos urbanos.

Por ejemplo, en las calles de mucho tráfico, la apertura de una puerta cuando pasa un ciclista es responsable de gran cantidad de caídas de la bicicleta. Los accidentes por apertura de puertas constituyen hasta una quinta parte de todos los accidentes de bicicleta en algunas ciudades y, según Cycling UK, solo en el Reino Unido, cada año un promedio de 60 personas mueren o sufren lesiones graves por golpes contra las puertas de los automóviles.

Para ayudar a reducir estos incidentes, el próximo Volvo EX30 está equipado con una alarma de apertura de puertas que te avisa mediante señales visuales y auditivas si vas a abrir una puerta cuando pasa un ciclista u otro usuario que circule por la calle.

La alarma de apertura de puertas es una de las funciones de la Safe Space Technology del Volvo EX30 totalmente eléctrico que refleja cómo han aplicado sus exigentes normas de seguridad en el nuevo SUV compacto.

«Desde hace mucho tiempo nos centramos en la seguridad en entornos urbanos en los que los vehículos comparten espacio con peatones y ciclistas», dice Åsa Haglund, responsable del Centro de seguridad de Volvo Cars. «Con el Volvo EX30 llevamos la seguridad en la ciudad al siguiente nivel; hemos creado un SUV compacto que es el compañero ideal, te ofrece una experiencia de conducción confortable y cuida de ti y de otras personas en las ajetreadas calles de las ciudades modernas».

Protección avanzada

El nuevo EX30, el más pequeño de los SUV de Volvo Cars, es todo lo seguro que cabe esperar de un Volvo. Basado en sus conocimientos únicos en materia de seguridad y en la investigación de accidentes reales, el EX30 se ha diseñado para proteger al conductor y a los pasajeros en caso de colisión. Esto se consigue mediante una avanzada tecnología de sujeción, así como con un diseño estructural que cumple sus exigentes requisitos de seguridad internos pensados para que los vehículos estén preparados ante las situaciones más diversas del mundo real.



La protección de las personas dentro del vehículo en una colisión siempre ha sido una de sus máximas prioridades. El diseño estructural del EX30 refleja el compromiso mediante el refuerzo de la jaula de seguridad, los montantes A, B y C, así como el techo.

Naturalmente, al tratarse de un vehículo eléctrico, se han centrado mucho en la integridad de la batería. El chasis y la jaula de seguridad están construidos con varios tipos de acero de alta resistencia que contrarrestan eficazmente el impacto de un posible choque.

El EX30 también incluye un airbag lateral exterior dentro del asiento del conductor diseñado para reducir las lesiones en la cabeza y el tórax en caso de impacto lateral.

Un vehículo que te ayuda cuando lo necesitas

El EX30 incorpora de serie un nuevo sistema avanzado de alerta del conductor que te cuida cuando no estás en tu mejor día. Además de la detección directa en el volante, el vehículo cuenta con un sensor especial que funciona con potentes algoritmos y está situado detrás del volante; este sensor detecta los movimientos de los ojos y la cara unas 13 veces por segundo. De esta forma, el EX30 puede intentar entender si el conductor distraído, adormilado o poco atento, aunque este no se haya dado cuenta.

En la ciudad, la nueva función de freno automático en cruces está diseñada para ayudar a evitar accidentes en las intersecciones. Si otro vehículo se cruza en tu camino inesperadamente, la función de freno automático está diseñada para detener el vehículo y ayudar a amortiguar o evitar una colisión.

En pocas palabras, como cualquier otro Volvo, el nuevo EX30 está equipado con una amplia gama de sistemas de seguridad activos y de asistencia al conductor. Daremos más detalles sobre toda la tecnología de seguridad y asistencia al conductor del EX30 después del día 7 de junio, en el que el nuevo SUV Volvo EX30 totalmente eléctrico hará su debut mundial.

La frase del Campeón del Mundo Jackie Stewart: "Mi mayor éxito en la F1 fue, sin duda, salir vivo de aquella época".