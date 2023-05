Bullicio electoral, otro mentidero

En pleno bullicio electoral, el voltaje expresivo está subiendo de tono en todos los sentidos, el verbal, el publicitario, el irresponsable, el ofensivo, el filo etarra, el despreciativo, el indiferente...



A partir de cierta edad, barrera imposible de eliminar, la nostalgia de un pasado, el miedo al futuro familiar, la incapacidad frente a la mentira vergonzosa, la falta de ilusión ante tanto incumplimiento, la poca fe ante las promesas... “fulminan las ganas de seguir en la brecha del esfuerzo...”

Creo que, en campaña electoral, una de las palabras que no suele oírse es la de “PERDÓN”..., perdón por tanta promesa falsa..., perdón por creerse reyezuelos de la libertad de un pueblo..., perdón por mentir y mentir y mentir..., perdón por tantos “partidos” para sacar “PARTIDO”..., perdón por aquellas leyes firmadas para conseguir apoyos..., perdón por no dar valor a las vidas en camino..., perdón por intentar quitar la FE del pueblo..., perdón por llegar pobre y salir asegurado de por vida..., perdón por no defender al Estado, a la Nación, a España... y suma y sigue (faltarían confesonarios).

Lo más curioso de estos movimientos electoralistas es que, en los pueblos, se tira de los mayores para cubrir las múltiples necesidades de esos días... la juventud, parece tener suficiente con el ocio nocturno y el cansancio mañanero.

Otro de los puntos a señalar y que no parecen preocupar es de los jóvenes, de 18 años y más, en período de estudios y exámenes finales o de recuperación... Toda en esta vida puede modificarse, adaptarse y ajustarse; ¿por qué no este tema del perjuicio que se hace a la masa estudiantil? El famoso MENTIDERO ELECTORALISTA, no deja de ser otra cosa que el ENGAÑO PARA... la PROMESA PARA... la CLARIDAD OSCURA...

Debería existir por ley, la obligación de poner a disposición de todas las personas con derecho a voto un “CUADERNO DE COMPROMISOS”, con tres capítulos: los temas INELUDIBLES, los asuntos a CORREGIR o ANULAR, los proyectos de nivel estatal a PRESENTAR.

Podría ser la base para futuras elecciones y para mejor SELECCIONAR la coherencia ética.