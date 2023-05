La enfermedad renal crónica será la quinta causa de muerte en 2040

La enfermedad renal crónica (ERC) será la quinta causa de muerte en 2040, si continúa la evolución actual de la enfermedad, y, en 2100, el 25% de la población española la padecería, con un millón de españoles en tratamiento (con diálisis) de sus fases más avanzadas, según ha puesto de manifiesto el doctor Alberto Ortiz, jefe del Servicio de Nefrología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, en el marco de la 7ª edición del foro Avances y Controversias en Nefrología (ACN), organizado por CSL Vifor.



Según ha explicado el doctor Ortiz, los datos de práctica clínica actuales constatan la vinculación de la ERC con un mayor riesgo de mortalidad prematura. Ha agregado que estos pacientes terminan siendo tratados bien con diálisis, o bien precisan un trasplante, soluciones que considera no son aceptables “a largo plazo”, por lo que “urge a empezar a tratar a estos pacientes de forma temprana, cuando aún no tienen ERC”.

“Nos preocupa mejorar el diagnóstico precoz de la enfermedad, queremos intervenir lo antes posible con estos pacientes”, ha coincidido José Portolés, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, de Madrid, y uno de los coordinadores del foro, que ha añadido: “El diagnóstico temprano es fácil de establecer. Es sencillo identificar a los pacientes que tienen daño renal en fases precoces, con proteinuria o albuminuria, pérdida de proteínas por la orina, y con la estimación del filtrado glomerular. Hasta ahora nos hemos centrado en fases más avanzadas, pero tenemos que actuar antes”.

Para Patricia de Sequera, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), es fundamental la prevención para atajar la ERC, que ha definido como una “epidemia”. “Es importante abordar a estos pacientes cuando están en una fase muy precoz, incluso cuando aún no tienen albuminuria”, ha explicado, mientras que al hacer referencia a los tratamientos actuales y de futuro, ha destacado: “Aún combinando todos los tratamientos actuales, hoy por hoy tenemos un porcentaje importante de pacientes residuales que sabemos que van a evolucionar mal”.

En la mesa que presidía el doctor Portolés, bajo el título “ERC en el 2040”, se expuso, además, una relación de los nuevos tratamientos “que han demostrado reducir el riesgo de progresión de la ERC. Muchos de ellos empezaron en el campo de la diabetes y se han extendido a otras indicaciones. El mensaje clave es que en el futuro vamos a disponer de distintas herramientas para un tratamiento personalizado para cada paciente en función de su riesgo individual”.

Durante el foro, Antonio Charrua, director general de CSL Vifor en España, ha querido dejar claro el compromiso de la compañía con la Nefrología y con la ERC en particular, “un compromiso firme”, que ha definido como uno de los pilares de la compañía. “Seguimos apostando por tener un espíritu de búsqueda incansable e innovador y por poder ofrecer soluciones en las fases más tempranas de la enfermedad renal crónica”.

Importancia del trabajo multidisciplinar y últimos avances

Tanto la doctora De Sequera como el doctor Portolés han coincidido en dar un peso específico capital a la Atención Primaria en el liderazgo del abordaje de la ERC en fases más tempranas. Por su parte, el doctor Enrique Morales, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid, y uno de los coordinadores del foro, en relación a fases más avanzadas de la enfermedad, ha querido ir más allá y define la necesidad de un abordaje multidisciplinar más amplio y la relación con otras especialidades en el abordaje de estos pacientes. “En algunas situaciones en el mundo de la medicina la ERC queda desplazada.

El trabajo multidisciplinar es fundamental. Permite trabajar junto a otros especialistas para intentar buscar la personalización para conseguir que el paciente reciba el mejor tratamiento posible”, ha apuntado. Esto ya está pasando en muchos centros con la cardiología, pero asegura que es ampliable a otras patologías como las oncológicas, el hígado graso o las autoinmunes, como el lupus.

También en este foro, en una mesa moderada por la doctora Raquel Ojeda, nefróloga del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, y también coordinadora del foro, los doctores Roberto Alcázar (Hospital Universitario de Cabueñes) y Alejandro Martín (H. Universitario Reina Sofía) analizaron las seis investigaciones vinculadas a la nefrología más destacadas publicadas en el último año en revistas científicas.

Además, con la moderación del doctor Emilio Sánchez (H. Universitario de Cabueñes), las doctoras Itziar Castaño, del Complejo Hospitalario de Navarra, y Marta Cobo, del Hospital Universitario Puerta de Hierro, plantearon los distintos abordajes desde Nefrología y Cardiología en pacientes con insuficiencia cardiaca.

Por último, el evento contó con dos destacados ponentes más, el profesor Paolo Cravedi, del Hospital Mount Sinai, de Nueva York, quien dio una charla sobre los reguladores del complemento en la enfermedad renal, y el doctor Mario Alonso Puig, que abordó la importancia del cuidado personal de la salud mental entre el colectivo médico.