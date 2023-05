Caminando hacia la paz: niños con diferentes grados de discapacidad auditiva transforman la moda en paz

La situación de los niños con diferentes grados de discapacidad auditivas en un país en guerra es desesperanzadora. Estos niños tienen que lidiar con el conflicto armado, la falta de recursos, la amenaza constante a la vida y el desplazamiento forzado. Sin embargo, estos niños se esfuerzan por encontrar una forma de superar los obstáculos y buscar la paz a través de la moda. La moda ofrece a estos niños la oportunidad de expresar su individualidad y creatividad, a pesar de las circunstancias difíciles en las que viven. Estos niños están utilizando sus habilidades creativas para diseñar prendas únicas que reflejan sus culturas y valores. Están diseñando prendas con mensajes posibles de paz, contribuyendo a un cambio significativo en el país.



Estos niños con diferentes grados de discapacidad auditiva que luchan por la paz en un país en guerra son una inspiración para todos nosotros. Estos espíritus guerreros tienen una determinación sin igual para lograr su objetivo, y a pesar de tener escasos recursos, se superan a sí mismos a través de la moda. Estos niños han comprendido que la paz es algo que no se obtiene a base de violencia, sino con acciones pacíficas que eduquen y lleven a la gente a entenderse mejor entre sí. La moda es una herramienta excelente para transmitir este mensaje, ya que refleja la cultura y los valores de una sociedad. Además, los diseños elaborados por estos niños demuestran su creatividad e ingenio, así como su voluntad de cambiar el mundo. Estas pequeñas acciones pueden ser el comienzo de un nuevo camino hacia la reconciliación y la construcción de una sociedad más pacífica.

Esos héroes, esos chicos, han demostrado que el deseo de paz siempre es más fuerte que cualquier circunstancia adversa. En lugar de caer en la desesperanza, estos niños han encontrado una forma innovadora de expresar su visión de la paz: la moda.

Para la socialización de los niños con discapacidad auditiva, en Ucrania una escuela , que junto al círculo de artes y oficios organizó diferentes talleres como "Joven Diseñador" y "El Teatro del Traje "ALISA".



Los niños crean colecciones para representaciones teatrales. Con el taller "Pintura de Petrikovskaya", los niños tienen la oportunidad de crear bocetos de sombreros, de tocado tradicionales y en otro taller realizan elementos independientes de ropa y complementos.

Hay que destacar a Cherkashina Sofia, una niña de 14 años, estudiante de la institución comunal "KharkivSpecialSchool No. 5" del Consejo Regional de Kharkiv Ucrania. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057654150870). https://www.youtube.com/watch?v=2rpjwPkcx7M

Todo el equipo de @maestrokidofficial está encantado de dar la bienvenida a bordo a los niños y adolescentes especiales de la institución comunal "KharkivSpecialSchool No. 5" del Consejo Regional de Kharkiv Ucrania. Niños con diferentes grados de discapacidad auditiva reciben educación en esta escuela y que tendrán la ocasión de mostrar sus trabajos en el segundo año que se va a celebrar el Festival de Modavisión en España y que dirige Olga IF (@worldvisionfashionshow).