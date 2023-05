“Internet es una fuente inagotable de oportunidades y beneficios para una vida psicológica sana”

En el Día Mundial de Internet, la psicóloga Ana Lucas comparte el lado más positivo de la red para la salud y bienestar mental. Internet ha transformado la forma en que nos relacionamos socialmente, fomenta las relaciones de pareja saludables y un entretenimiento de calidad. Y es que la red es también una fuente inagotable de oportunidades y beneficios para una vida psicológica sana.

La mayoría de psicólogos y profesionales de la salud cuando hablan de internet lo hacen para prevenir sobre sus riesgos y amenazas. Sin embargo, la red de redes no es solo peligrosidad, sino que se trata de “una varita mágica que ofrece infinitas ventajas a las personas que la saben manejar, sin descuidar, por supuesto, la identificación y gestión de los retos necesarios para preservar el bienestar personal. Internet es, sin duda, la palanca que ha acabado con el aislamiento individual para garantizar una vida psicológica sana”.

Así lo asegura la psicóloga Ana Lucas, especialista de larga y reconocida trayectoria profesional en el tratamiento de trastornos de la ansiedad y de las relaciones personales. La experta ha desgranado las bondades que aporta la red de redes para mejorar el bienestar psicológico personal, coincidiendo con el Día Mundial de Internet que se celebra cada 17 de mayo bajo el lema, este año, de "Ciudadanía Digital, derechos y oportunidades".

De manera ilustrativa, la psicóloga ha advertido de que, “de la misma forma que acompañamos a los menores hasta que son independientes, debemos guiarlos también en su entrada a internet para asegurarnos de que lo utilizan de forma responsable y sensata”.

“Tenemos la obligación de seleccionar lo adecuado en la red al igual que elegimos un menú en un restaurante. Del mismo modo que sabemos lo que nos sienta bien y lo que no, y conocemos cómo alimentarnos de forma saludable y no echarnos a perder, con internet pasa lo mismo. La oferta es tan enorme y tan bien diseñada que fabricar muros personales de contención puede resultar difícil incluso para un adulto; no digamos entonces, para un adolescente”, puntualiza la experta.

Internet fomenta relaciones sociales

Las ventajas de internet son infinitas, desde favorecer relaciones importantes hasta garantizar todo tipo de necesidades sociales. Las redes sociales contribuyen a compartir momentos, interactuar socialmente y mantener relaciones incluso a larga distancia. Además las comunidades virtuales contribuyen a compartir información sobre aficiones, pasiones, y otros intereses con personas afines. La mensajería instantánea o las videoconferencias facilitan la comunicación en tiempo real con amigos y seres queridos.

“Definitivamente las relaciones sociales con internet suponen un apoyo emocional, especialmente importante en momentos difíciles, un sentimiento de pertenencia grupal, un estímulo y motivación que definitivamente reducen niveles de estrés y mejoran el ánimo. Por supuesto, es necesario equilibrar las relaciones virtuales con las interacciones en el mundo real”, comenta la psicóloga.

Relaciones de pareja saludables

Mediante herramientas virtuales como el correo electrónico, la mensajería instantánea o videollamadas, las parejas pueden mantener una comunicación regular y efectiva, además de expresar pensamientos, emociones y necesidades de manera clara y sincera, en beneficio de una comunicación abierta y mayor comprensión mutua.

Internet también contribuye a la planificación y organización conjunta de actividades y tareas: desde aplicaciones de calendario compartido, hasta listas de tareas y aplicaciones de gestión de proyectos que ayudan a coordinar y colaborar en la planificación de citas, eventos y responsabilidades domésticas. “Aunque internet contribuye a mejorar la eficiencia y reducir el estrés de la gestión de la vida diaria en pareja, es necesario buscar un equilibrio con el tiempo dedicado a la comunicación cara a cara en la vida real”, comenta la psicóloga.

Un entretenimiento de calidad

Internet ofrece un campo infinito de opciones para el entretenimiento de calidad para todas las edades. “La cantidad de recursos extraordinarios de la red para garantizar el entretenimiento de calidad ayuda a desarrollarnos de forma saludable como personas”, asegura la psicóloga.

Pese a las muchas críticas contra los juegos on line, muchas veces sin aval científico, la realidad es que esta modalidad de entretenimiento supone una forma única de conectarse con otras personas con intereses comunes en los videojuegos. Permiten interactuar, colaborar y competir en entornos virtuales, lo que fomenta amistades y comunidades virtuales. No hay que olvidar los juegos educativos, de estrategia, rompecabezas que ofrecen desafíos intelectuales y entretenimiento a la vez. “Estimulan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje”, asegura Ana Lucas.

Están además los contenidos audiovisuales de calidad que ofrecen las plataformas de streaming, así como la oferta en internet de una enorme cantidad de recursos educativos, música y podcasts con la posibilidad de explorar y descubrir diferentes géneros y artistas del mundo entero. “Lo importante es siempre el equilibrio saludable entre el mundo virtual con tiempo además dedicado a otras actividades del mundo real”.

“Todos sabemos lo que supuso Internet durante la pandemia en el trabajo, en colegios y universidades, o en nuestra vida social y familiar. Para cada uno de los ámbitos vitales, el personal, el social o laboral, Internet es una oportunidad y una ayuda. La red está llena de retos que tenemos la obligación de identificar, gestionar y utilizar en nuestro favor”, concluye Ana Lucas.

Sobre Ana Lucas Ana Lucas es directora de Psico-Salud, formado por un equipo de psicólogos especializados en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Psicóloga con más de 15 de experiencia en el tratamiento de la salud mental. Ana Lucas es especialista en los trastornos de la ansiedad y de las relaciones personales. En Psico-Salud, un equipo especializado en EMDR ayuda a recuperar el equilibrio y el bienestar.