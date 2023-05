Fiat 500e Low Battery: autonomía de 190 Km, que se amplían hasta los 257 kilómetros en recorridos urbanos, desde 19.390 euros

Desde 1957, decir Fiat 500 es decir sofisticación, diseño y vida urbana. Su inconfundible diseño se ha convertido en sinónimo de estilo y practicidad. Un auténtico icono que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su auténtica esencia. En la era de la transición energética, ha añadido a sus señas de identidad conceptos como sostenibilidad y electrificación en el Fiat 500e, su versión 100% eléctrica, que se ha convertido en uno de los grandes referentes del automóvil “cero emisiones” en Europa.



El “Cinquecento” eléctrico se comercializa en una versión low Battery, que ofrece 190 Km de autonomía se adapta al día a día de una clientela exigente y sofisticada. La gama, disponible en las carrocerías berlina, cabrio y 3+1 se estructura en tres niveles denominados RED, Nuevo 500e y La Prima by Bocelli cada uno de ellos con lo mejor en materia de tecnología, conectividad y seguridad. Ofrecen un amplio abanico de equipamientos innovadores en el segmento de los coches urbanos.

Con sus 190 Km de autonomía WLTP, sus 95 CV (70 Kw) y su alto nivel de prestaciones y equipamiento, la versión “Low Battery” del Fiat 500e es una alternativa especialmente pensada para disfrutar a fondo de la ciudad, con total libertad y con las ventajas de la movilidad eléctrica, entre ellas el acceso a zonas céntricas. incluso en episodios de alta contaminación.

El acabado Fiat (500)RED se distingue por su vocación solidaria en favor de la iniciativa (RED), impulsada por Bono, el vocalista de la banda U2, y el filántropo Bobby Shriver para ayudar financieramente a The Global Fund, el Fondo de las Naciones Unidas contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que también ha tenido un papel clave frente a la pandemia de Covid-19.



El color rojo que expresa la solidaridad con las personas que luchan contra el sida, es la seña de identidad de esta edición especial. Disponible, junto al Gris Mineral, el Blanco Ice y el Negro completan la gama de colores. El Rojo está presente en el frontal, en los logos del embellecedor de las ruedas y el centro del volante, las carcasas de los retrovisores, el salpicadero y, sobre todo, en los asientos. Realizados en el tejido sostenible Seaqual® Yarn, se han fabricado con plásticos rescatados del mar y reciclados, disponibles en dos alternativas: negros, con los pespuntes y el logo (500)RED en rojo y la opción 3+1, con el asiento del conductor rojo y los demás negros.

La nueva versión del Fiat 500e concentra todos los elementos que han convertido a este modelo en un auténtico icono de estilo, tecnología, materiales y equipamientos. Cuenta con el nuevo sistema de infoentretenimiento en el salpicadero, con una pantalla táctil “cinerama” de 26 cm (10,25"), con GPS y sistema Uconnect 5, que cuenta con el sistema de interfaz Natural Language con reconocimiento de voz avanzado, como equipamiento opcional.



Surgido de la colaboración de dos referentes italianos como el Fiat 500 y el cantante Andrea Bocelli, el Fiat 500 Eléctrico La Prima by Bocelli constituye el acabado superior de la gama, tanto en el apartado de las funciones de ayuda a la conducción, con la ayuda al estacionamiento 360º, el control de crucero adaptativo, la cámara de visión trasera o el detector de ángulo muerto, como en equipamientos de alto nivel como los asientos y el salpicadero tapizados en eco-cuero, el techo de cristal en la versión berlina o los faros Full LED.

Presenta, como punto fuerte, un equipo audio JBL Premium, que permite elegir entre cuatro paisajes sonoros exclusivos: la intimidad e My Music Room, las tonalidades y sensaciones de My Record Studio la espectacularidad de Giuseppe Verdi Opera House, Pisa y la gran escena que recrea My Open Air Arena.

Con el Plan Moves III se puede adquirir un 500e RED desde 229€ al mes, pagando una entrada de 7.051,60 euros o desde 370€ mensuales, sin entrada y con un TIN 4,9%.

