Raquel Ortega, autora de «El eco del bosque»: «Elegir la palabra adecuada en cada momento es vital»

Cuando Raquel Ortega (Madrid, 1995) ganó el Premio Amazon Storyteller 2022, ya sabía que su vida iba a cambiar irremediablemente. No por la fama ni el halago, sino porque su obra sería, a partir de entonces, mucho más conocida. Aquella novela galardonada, No despiertes al diablo, tiene ahora una precuela más que interesante, y parece que esta El eco del bosque no será el último título de la saga.

¿Ganar el Premio Amazon Storyteller 2022 le cambia a una mucho la vida? ¿Te sientes famosa? Cambia la vida, sí. En todos los aspectos: desde el profesional, con las puertas que se abren, hasta el personal y la manera de enfrentarte a las siguientes historias. No me siento famosa, ni mucho menos. Pero ese tampoco es el objetivo del premio, ni tampoco el mío. Para mí lo más importante es enamorar con mi escritura, hacerme un hueco en este océano de historias, y que, poco a poco, se cree una comunidad de lectores que disfrutan con mis novelas.

¿Cómo surgió la idea para escribir El eco del bosque? Hace unos años, estuve cuidando de un niño que tenía un amigo imaginario. La idea surgió de una pregunta que me vino a la mente cuando estaba a punto de quedarme dormida: ¿qué pasaría si ese amigo imaginario no fuese tan ficticio como yo pensaba?

¿Qué puntos fuertes le ves a El eco del bosque para seducir a los lectores? Es un thriller sobrenatural, con su dosis de terror, ambientado en Irlanda. Me gusta pensar que la idea es atractiva, pero es cierto que lo más llamativo son los personajes que viven entre las páginas de la novela. Son ellos los que le dan vida a El eco del bosque; sus personalidades únicas se complementan entre sí y hacen que no te quieras separar de ellos.

Cuéntanos qué libro o libros te marcaron decisivamente para que un día dijeras: «Yo también quiero escribir historias». Siempre he sido una lectora ávida. Poco antes de empezar a escribir, descubrí a Laura Gallego y sus Crónicas de la torre. Me los leí cuatro veces aquel año y, cuando se me planteó la posibilidad de escribir un relato para un concurso de mi colegio, aquella saga fue mi mayor inspiración.

¿Qué tiene Irlanda para que la hayas escogido como ubicación de El eco del bosque? ¿Conoces este país personalmente? Definiría Irlanda con una palabra: alegría. Es un país lleno de cultura, historia y leyendas. Unimos ese atractivo a la personalidad cercana y jovial de sus habitantes y encontramos una de las razones por las que me decanté por Irlanda para mi novela.

Dada tu formación en Lenguas Modernas y sus Literaturas, supongo que eres una escritora que gusta de jugar con las palabras, hacer que todo tenga un significado especial, ¿es así? Desde luego. Pienso que cada palabra tiene una fuerza especial y distintiva, más allá de su significado, así que elegir la adecuada en cada momento es vital.

¿Hay algún personaje en tu historia al que le tengas un especial cariño? Todos los personajes tienen un hueco en mi corazón, pero es cierto que alguno ha calado con más fuerza en él. La protagonista, Joselen, es uno de ellos. Es una persona con una fortaleza admirable, con un carácter complicado, y con un amor incondicional por sus hermanos. Otro personaje al que guardo especial cariño sería justamente su hermano pequeño, Lorcan, por su inocencia y su afán de superación a pesar de ir a contracorriente.

¿Y alguno, no solo de El eco del bosque, sino de tu obra literaria en general, que te haya costado mucho trabajo escribir, que no te caiga nada bien? Debo admitir que la protagonista de No despiertes al diablo me resultaba difícil de manejar a veces. Creo que, de toda mi obra literaria, ella es la que más me ha costado escribir, aunque es posible que se deba a la cantidad de traumas con los que vive.

Has cultivado ambos géneros, pero ¿te gusta más escribir relatos o novelas? Es una pregunta complicada. Depende del momento en el que me encuentre. Hoy en día, escribo ambos géneros y, en ocasiones, a la vez. Los relatos son una fuente de inspiración y de desconexión necesaria cuando la novela en la que estoy trabajando se me atasca; son mi manera de lidiar con la página en blanco. Me sirven para despejar la mente durante unas horas y me ayudan a volver más fuerte, a retomar mi novela con una mentalidad renovada. Por otro lado, las novelas me presentan personajes más trabajados con los que paso gran parte de mi tiempo y me adentran en historias con profundidad. No podría decidirme por un género u otro; cada uno me aporta sensaciones diferentes.



No sé si nos estamos adentrando en el terreno del spoiler, pero espero que me puedas responder: ¿es El eco del bosque el final de la saga que comenzó con No despiertes al diablo o tendrá continuación? El eco del bosque es una precuela de No despiertes al diablo donde conocemos la historia de uno de sus personajes secundarios. Por supuesto, habrá continuación. Ya estoy trabajando en ella.