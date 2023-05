​Casi el 40% de los solteros españoles mayores de 50 considera importante compartir ideología política con su futura pareja

A las puertas de las Elecciones Autonómicas y Municipales, que tendrán lugar el 28 de mayo, Ourtime, la app de citas para solteros de más de 50 años, desvela los resultados de una investigación llevada a cabo en nuestro país para averiguar si la política constituye un factor determinante a la hora de buscar pareja.



Y existen opiniones para todos los gustos… según las conclusiones extraídas. Algunos solteros (tan solo un 10%) aseguran que iniciar una historia de amor con alguien que tiene opiniones políticas distintas de las suyas es un impedimento absoluto. Pero, por otro lado, existen muchas parejas que tienen creencias políticas diferentes y han conseguido que su relación funcione.

Lo cierto es que para casi el 40% de los solteros españoles de la Generación Silver es importante que su futura pareja tenga una ideología o posicionamiento político como el suyo o sea parecido; si bien, el 13% le resta importancia y no le influye en absoluto a la hora de encontrar a su media naranja.

Pese a este deseo de los seniors españoles que no tienen pareja estable de compartir ideología, a la hora de la verdad, luego no se traduce en un factor determinante para participar en mítines, jornadas electorales, acciones del partido… De hecho, casi al 60% de los encuestados no les interesa fomentar el activismo político con sus futuras parejas. En su lugar, prefieren compartir valores e inquietudes culturales, el inconformismo con las injusticias y la defensa de sus derechos, a la hora de buscar pareja o conocer gente nueva.

“A pesar de lo que uno pueda pensar, casarse con alguien con opiniones políticas diferentes (y tener una relación sana y satisfactoria) es completamente posible”, declara Aurelio Conde, Dating Coach de Ourtime. “De hecho, las diferencias políticas en una relación no tienen por qué ser un obstáculo, sobre todo cuando existe una comunicación fluida y se dejan de lado estas discrepancias para avanzar en lo que realmente es importante: mantener la relación y cuidar el amor. Si ambas partes están dispuestas a comunicarse, escuchar y trabajar juntas, mantener una relación es posible”.

Evolución con la edad de la implicación política

Nos encontramos a las puertas de un largo ciclo electoral, y en lo que respecta al nivel de implicación en estos procesos electorales, la edad no es motivo de desinterés; sino todo lo contrario. El 75% de los encuestados afirma que su activismo e implicación política es igual, o incluso mayor, a cuando era más joven.

Por otro lado, las mujeres son las que dan más importancia a los aspectos políticos y sociales en la búsqueda de pareja o conocer gente nueva a través del dating. Las solteras senior españolas prefieren que su futura pareja sea afín a sus ideas políticas; mientras que a los hombres este aspecto les da más igual. Y ambos coinciden que para ellos no es significativo que les interese la política para participar en actos partidistas.

Es más, el 70% de los encuestados que son activistas políticos aseguran que sus inicios no estuvieron influenciados por sus parejas de entonces. Y el 27% señala que cuando han estado en pareja, su grado de implicación política no ha disminuido. Por tanto, existe una escasa relación entre activismo político y las relaciones de pareja.

Finalmente, otro aspecto que es importante en estos tiempos de elecciones son los principales motivos por los que la Generación Silver se involucra en la política: el 58% considera fundamental cambiar la dinámica de la sociedad; el 50% lo hace para luchar por sus intereses; el 20% considera que es una oportunidad para juntarse con otras personas que compartan su forma de pensar; y el 16% lo hace para sentirse proactivo.