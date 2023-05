Un viaje a la excelencia desde el compromiso: Ana Prieto

Con motivo a la premier del largo “Donde el viento me lleve” que produce Anafilms y que se encarna en la figura de Ana Prieto, que no sólo imparte masterclass sino que tiene una larga trayectoria como productora profesional y que ha trabajado con los principales actores de España y que además de producir películas ha trabajado para la televisión con diferentes programas de televisión entretenimiento con A3Media o Mediaset o creación de canales temáticos “soy tu padre.es ".

Además de todo eso ha producido campañas para diferentes Ministerios y ha trabajado para las mejores empresas nacionales. En el momento de la premier concertamos una entrevista y yo que había sido invitado a la misma tuve la ocasión de poder cenar no sólo con ella, sino con las protagonistas de su nuevo largo documental dirigido, producido por una gran mujer y protagonizado por cuatro mujeres que han dejado huella en el camino de la superación como son la bailarina Damaris Ruiz, la actriz Estefanía Martínez, la modelo curvy internacional Eva María Pérez Llano y la gran diseñadora Juana Martín.

Una vez terminada la sesión, entre risas y emoción nos dirigimos hacia, el restaurante, La Burbujería , de cocina tradicional, que se encuentra apenas a 500 metros del cine y allí entre suculentos platos y entrantes, regados por el mejor de los vinos, como es el de la emoción comenzamos esta charla, más que entrevista.

1. ¿Desde el principio tuviste claro que querías convertirte en productora audiovisual? En caso de que sí, ¿cuáles fueron los pasos que diste para formarte y especializarte? Y en caso de que no, ¿cómo descubriste ese mundo y qué te atrajo de él para acabar dedicándote a esto? Siempre me ha gustado desde pequeña el entorno audiovisual y ha sido de forma natural que encajé en la producción ya que creé la productora Anafilms Productions como necesidad de dar un buen servicio tanto para mis producciones como producciones externas a nivel nacional e internacional. Sabía que era Liu importante contar con la tecnología más puntera sin olvida elegir al mejor equipo profesional y con talento. Siempre debes de estar formándote para estar actualizado la tecnología y tendencias van muy rápido y no puedes quedarte atrás.

2. Te has formado en las mejores escuelas, ¿hasta qué punto consideras necesario el tener una perspectiva global e internacional al formarse en producción audiovisual? Hay una parte de talento, pero hay otra imprescindible que es la formación. Nunca está demás formarse y estudiar.

3. Muy pocas personas interesadas en el mundo del cine y la televisión conocen o prestan atención en un inicio al papel del productor, pero todos sabemos que es la pieza clave para que un proyecto salga adelante. Por favor dime por qué crees que sucede esto y cómo consideras que se podría animar, a los estudiantes de esta industria, a dedicarse a la producción. Cada vez está más especializado el mundo audiovisual y poco a poco en España el cine más que producir por arte se produce como industria y como negocio y eso es primordial para general más negocio y más películas.

4. .¿Cuáles son las cualidades/habilidades más importantes que debe tener alguien que quiera convertirse en productor/a? Formación, talento y que te guste y ames mucho tu trabajo.

5. En estos momentos, el entretenimiento está evolucionando hacia una narrativa transmedia que diluye las líneas tradicionales de ciertas disciplinas en el sector audiovisual. ¿Hasta qué punto consideras importante que los estudiantes enfoquen su formación de manera transversal para saber trabajar en distintos canales, plataformas y lenguajes? La gente joven los estudiantes ya lo llevan en su ADN lo ven como algo natural ver 3 cosas a la vez en multidispositivos a la carta y con inmediatez. El resto se está adaptando muy rápidamente y dentro de poco estará totalmente normalizado.

6. -Formas parte de varias instituciones que regulan y defienden el sector audiovisual, ¿desde el inicio de tu carrera has estado involucrado de esta manera en tu gremio profesional? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Crees que es importante que los nuevos profesionales se involucren, se asocien y participen de este tipo de cuestiones? ¿Por qué? Como en todo, cuando profesionalizas un sector hay que regularlo y tener asociaciones que luchen por los derechos de los diferentes gremios del sector.

7. Por favor, aconséjanos sobre cuál es la mejor manera para meter cabeza en el sector audiovisual, cine, televisión y documentales-, y estar al tanto de todo lo que sucede a nivel internacional. ¿Crees que es mejor empezar y buscar en España o enfocarse directamente de manera internacional? Creo que lo primero es que te guste ser constante, trabajar duro ya sea en España o fuera de ella Nuestra profesión lo bueno que tiene que tienes mucha variedad, dirección, producción, sonido, montaje, cámaraluces, attrezzo vestuario arte, postproducción, actor, especialista…. Trabaja duro y con ilusión.

Al final todos brindamos por el mundo de la ilusión, con la esperanza en cultura y en un mundo mejor y más comprometido. Gracias por esta entrevista y esta velada tan hermosa.