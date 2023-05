Hoy se celebra la novena ronda del campeonato mundial ABB FIA Fórmula E en el emblemático circuito urbano del Principado de Mónaco

Mitch Evans finalizó cuarto y sumó importantes puntos para el Jaguar TCS Racing en el circuito de Tempelhof durante la octava ronda del campeonato mundial ABB FIA Fórmula E. Mitch salió quinto de la parrilla tras una gran actuación que le permitió acceder a los duelos de clasificación sobre mojado, donde no consiguió superar a Robin Frijns, que acabó haciéndose con la pole position. Por su parte, Sam Bird salió desde la undécima posición.

En otra carrera cargada de emoción y estrategia en el circuito alemán de 2,355 km, Mitch mantuvo su posición inicial durante las primeras cuatro vueltas. Entonces, aprovechó el MODO ATAQUE de los bólidos de ABT y DS Penske para escalar posiciones y liderar el E-Prix de Berlín en la sexta vuelta. El equipo volvió a idear una gran estrategia de gestión de la energía que permitió a Mitch colocarse entre los puestos cuarto y octavo durante la mayor parte de la carrera con adelantamientos impresionantes. Por tercera carrera consecutiva, Mitch ha puesto en relieve el ritmo del Jaguar I-TYPE 6 y sumado valiosos puntos para el equipo.

Sam fue adelantando poco a poco y estaba en una buena posición cuando golpearon su vehículo por detrás y salió disparado contra el bólido de delante, lo que produjo daños en su alerón frontal. El británico tuvo que parar para reemplazar el alerón, pero no salió el coche de seguridad, por lo que no pudo recuperar su lugar y terminó sin puntos en la decimonovena posición.



Envision Racing, equipo cliente de Jaguar, celebró su primer triunfo desde el comienzo de la colaboración. Nick Cassidy firmó la tercera victoria consecutiva de un bólido con motor de Jaguar esta temporada.

Jaguar TCS Racing se mantiene en la tercera plaza en la clasificación de equipos del campeonato mundial ABB FIA Fórmula E de 2023.

James Barclay, Team Principal de Jaguar TCS Racing, afirmó: "Hemos vuelto a rodar bien hoy en Berlín. Después de hacer historia ayer al conseguir el primer y el segundo puesto por primera vez desde 1991, esta carrera podría haber ido muy bien, pero nos quedamos a las puertas del podio.

Mitch mostró una gran seguridad en una carrera fabulosa en la que logró la cuarta posición y sumó importantes puntos para el equipo. En esta ocasión, era crucial estar en el puesto adecuado en el momento preciso, pero no nos salió bien la jugada y la posibilidad de podio se esfumó. Sam tuvo la mala suerte de recibir un golpe por atrás que lo empujó hacia el coche de delante y dañó su alerón. Es muy frustrante que un error externo te afecte así, ya que podríamos haber sumado puntos por partida doble. Sin embargo, la impresión general es muy buena, ha sido un fin de semana estupendo para el equipo en Berlín. Hemos demostrado nuestra velocidad y eficiencia en todos los circuitos hasta la fecha; es un buen presagio para el resto de la temporada. Ahora toca trabajar duro para ser igual de rápidos y eficientes en Mónaco".

Mitch Evans, piloto de Jaguar TCS Racing n.º 9, añadió: "En general, ha sido un gran fin de semana, pero siento que hoy se nos ha escapado el podio. El Jaguar I-TYPE 6 me ofrecía el ritmo y la eficiencia que necesitaba, pero no conseguí llegar a los primeros puestos en el momento adecuado. He sumado más puntos importantes para el campeonato y estoy deseando correr en casa en Mónaco".

Sam Bird, piloto de Jaguar TCS Racing n.º 10, declaró: "Hoy no ha sido mi día. Por desgracia, tocaron por atrás mi Jaguar I-TYPE 6, salí disparado contra el bólido de delante y el alerón frontal sufrió daños. Es una pena porque no fue un error mío ni del equipo, no pudimos hacer nada para evitarlo. En líneas generales, ha sido un fin de semana fantástico y estoy muy orgulloso del trabajo de todo el equipo. Tengo muchas ganas de volver a luchar por sumar puntos en Mónaco".

La frase del Campeón del Mundo Ayrton Senna: “No hay curva en la que sea imposible adelantar. Sólo es cuestión de decidir cuál es el mejor momento para hacerlo”.