Carlos III divide a la sociedad británica: solo un 49% apoya su trabajo como monarca

Este sábado se celebra la coronación oficial de Carlos III como rey de Inglaterra, pero ¿realmente el país lo acepta como tal? La sombra de sus polémicas de juventud es alargada y el buen comportamiento de su hijo Guillermo le ha convertido en su gran rival. Para conocer más a fondo esta situación, Ipsos ha realizado un estudio sobre la opinión de la sociedad británica hacia la monarquía tras el fallecimiento de Isabel II y la reputación del actual rey.

A las puertas de su coronación, casi la mitad de la población británica (49%) piensa que Carlos III está haciendo un buen trabajo como monarca a medida que se acerca su coronación. A pesar de que recoge la aceptaciónde la mitad de la ciudadanía, lo cierto es que este porcentaje es inferior al obtenido tras su proclamación como rey tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, cuando alcanzaba un 61% de apoyo de la sociedad, sin embargo, tras sus primeros meses en el trono, su popularidad ha vuelto a unos índices similares a los que tenía como príncipe de Gales. No obstante, hay que decir a su favor, que el porcentaje de población que declara que está haciendo un mal trabajo, ha disminuido en 10 puntos desde la muerte de la Reina, siendo ahora solo un 9% los que muestran su rechazo a labor que realiza.

Igualmente, si comparamos el nivel de satisfacción de la sociedad sobre el desempeño de sus funciones, se observa que la aprobación sobre el trabajo de Carlos es del 57%, mientras que la conformidad con la labor de su hijo Guillermo como príncipe de Galeses del 62%.

Carlos III sigue en la sombra mientras que Kate Middleton es la más querida

A pesar de que la opinión sobre la labor del rey Carlos III mejora con el paso del tiempo, continúa sin ser el favorito de la familia real. De todos los miembros en activo, incluyendo a Harry y Meghan, aunque ya no realicen labores reales, Carlos III se posiciona en el quinto lugar con el apoyo del solo el 20% de los británicos. En primera posición se encuentra la actual princesa de Gales, Kate Middleton, con una popularidad del 38%, seguida de su marido, el príncipe Guillermo, con un 34%. A continuación, en tercera posición se encuentran los nietos del rey, con el cariño del 27% de la población,y la princesa Ana, hermana del actual rey, con un 25%.

Por el contrario, el príncipe Andrés es el que goza de menos popularidad, ya que solamente alcanza un escaso 4%, sus litigios en Estados Unidos y sus polémicas actividades sin duda han hecho mella en su reputación; un puesto por encima se encuentran sus hijas, Eugenie y Beatrice, ambas con un limitado 7%. Sorprendentemente, en el antepenúltimo puesto encontramos a la reina consorte Camilla, con un 10%, porcentaje que comparte con Meghan Markle.

¿Lujo innecesario o un legado valioso?

Aunque los inconvenientes de pertenecer a la esfera pública son notables, los privilegios de la familia real son cada vez peor vistos en la sociedad, el 42% piensa que son unos privilegiados. En este sentido, Ipsos también preguntó sobre la importancia de la familia real en la estructura del país, siendo un 38% los que consideran que la familia real es "importante para Gran Bretaña", mientras que solo el 30% cree lo mismo del rey Carlos. Aunque es cierto que perciben a su vez (47%) que la familia real no está en contacto con la gente de a pie, un sentimiento compartido hacia la figura del actual rey, con un 43%. Son los Príncipes de Gales los que consiguen una mayor aprobación en este sentido, casi la mitad de la población británica (46%) no se muestra de acuerdo cuando se afirma que Guillermo y Kate no están en contacto con el pueblo.

No obstante, a pesar de este evidente desgaste de apoyo popular, el 25% y 27%, calificaron de "muy respetados" al rey y a la familia real, respectivamente, y alrededor del 29% declaran que ambas figuras son "muy trabajadores". Además, el 21% de los encuestados considera que el rey Carlos es "inteligente", y el 19% cree que está "preocupado por las personas realmente necesitadas".

Paco Camas, Director de Investigación de Opinión Pública de Ipsos, apunta: “La imagen pública de Carlos de Inglaterra no ha sido siempre la mejor. La diferencia hoy por hoy, desde que es proclamado rey, es la mejora de las expectativas ciudadanas sobre su desempeño al frente de la Corona británica. Sus expectativas, no tanto su actuación que está realizando actualmente. Con el tiempo veremos si cumple o no con estas perspectivas de futuro de la sociedad británica”.