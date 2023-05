Elecciones 2023

No puedo comprender como hay personas tertulianas, periodistas y otras, que se extrañen de que haya gente que se crean las cosas que dice Pedro Sánchez. Lo último es que “le ha cogido con los deberes hechos” al oír que se deben aumentar las penas a los malversadores en todos los países que forman la unión europea, justo lo contrario de lo que él ha hecho, mintiendo un vez más al modificar la ley diciendo que era para igualarse a Europa, en vez de decir que ha sido para beneficiar a sus socios independentistas catalanes.

No se dan cuenta que tenemos una sociedad con una gran cantidad de personas aborregadas viviendo de subvenciones y “aquí me las den todas”, una juventud inculta que no sabe nada de nada ni se interesa en saber, a los mayores que hacen lo que les digan sus cuidadores, a los subvencionados, ya sean españoles o inmigrantes, amenazando que pierden la subvención, etc. A esas personas son a las que está haciendo su campaña electoral este gobierno.

Si a todo esto se suma que las izquierdas y separatistas se van a unir de nuevo aunque tengan diferencias en sus formas de actuar, porque perder todas las mamandurrias de las que están disfrutando les resulta difícil digerir, o el centro derecha se unen o tenemos de nuevo al mismo presidente otros cuatro años para terminar de destruir todo lo que nos ha costado años tener.

El problema lo va a tener el próximo gobierno, si es que hay cambio, cuando pretenda enmendar tanto desastre, porque las calles se inundarán de huelgas y manifestaciones días si y días también. Para ello hará falta tener las ideas muy claras y firme convicción de hacerlo, sin medias tintas.

Cuando un gobernante pretende ser “agradaor” a toda la sociedad, no hace nada positivo por temor a represalias de algún tipo. Las izquierdas actuales no saben perder, pretenden imponer su ideología por la fuerza, no saben o no quieren dialogar ni tener consenso con alguien que no sea de su cuerda. Se arrogan tener la fuerza de la verdad absoluta cuando lo que demuestran es todo lo contrario, viviendo en una discordancia con lo que pregonan, el progresismo del que presumen es el retroceso en todo lo que tocan, la demagogia es su leitmotiv que repiten hasta la saciedad, solo piensan en su propio beneficio cortoplacista sin importarles un pimiento el resto de la sociedad, sean de la condición que sean y cuando tocan poder, solo piensan en ellos.

No tenemos gobernantes de altura que defiendan el honor patrio ante todo aquel que pretenda denostarlo, reinventando una historia pasada, que fue gloriosa llevando la cultura y la paz a los países que conquistaron, en contraposición con los ingleses que aniquilaron todo a su paso. Está bien tender lazos en vez de cortarlos para una reciprocidad económica entre países, pero ello no es óbice para bajar la cabeza y arrodillarse ante el primer corrupto narco terrorista comunista (según Jiménez Losantos) vestido de limpio que ha insultado a los españoles y ni siquiera ha aceptado el protocolo del país que le ha invitado, me refiero al presidente colombiano y a pesar de todo le han regalado un millón de dólares, ¿para qué? Según él para terminar con el terrorismo en su país ¿Ustedes lo creen? ¿Puede cuidar el lobo a las ovejas? El tirar con pólvora ajena es fácil, según otra socialista como el dinero no es de nadie, se puede gastar a gusto del consumidor.

No es al primero que se regala millones, al rey de Marruecos se le ha llenado de prebendas millonarias, incluido el Sahara. Yo me pregunto ¿a cambio de qué? ¿En qué nos beneficia? Solo se sabe que ese dinero lo está invirtiendo en armamento de última generación estadounidense. Simplemente pensando un poco, ojalá me equivoque y Dios lo quiera, empezará el chantaje para no usarlo en nuestra contra, estamos a tiro de piedra.

Desde que los países que fueron conquistados por la corona española dejaron de pertenecer a ella, no han levantado cabeza y ahora sus gobernantes quieren que España pida perdón, ¿perdón de qué? Estudien o al menos lean historia señores y se darán cuenta quien debe pedir perdón.

Como española librepensadora siento vergüenza y profunda pena de ver como se difama nuestra historia, como se han eliminado de los distintos sistemas educativos valores esenciales para una buena convivencia y estabilidad social y como no tenemos gobernantes que defiendan la dignidad española. Qué razón tiene Quevedo “Poderoso caballero es don Dinero”