Santander, de nuevo capital internacional de la Acción Climática los próximos 5,6 y 7 de julio

Se celebrarán cinco sesiones sobre: Taxonomía y Finanzas Sostenibles; Tecnología de Hidrógeno para impulsar la transición energética; Cultura y Almacenamiento de Carbono; Producción, optimización y seguridad en el suministro eléctrico; y Acuerdo de París: Artículo 6. Congreso Internacional de Acción Climática 2023 está organizado por la Fundación Empresa y Clima, FUNIBER y la Universidad Europea del Atlántico Por segundo año consecutivo, Santander acogerá los días 5, 6 y 7 de julio la segunda edición del Congreso Internacional de Acción Climática 2023 (CIACC 2023) organizado por la Fundación Empresa y Clima, FUNIBER y la Universidad Europea del Atlántico.

Como en la anterior edición, el CIACC 2023 quiere trasladar a todos los asistentes las mejores prácticas y conocimientos que tanto las administraciones, organizaciones y empresas están desarrollando en materia medioambiental. Para ello se van a celebrar cinco sesiones sobre temas actuales o de aplicación inmediata vinculados a la emergencia climática, teniendo lugar también espacio para conocer las experiencias empresariales, así como para el networking nacional e internacional. Reputados expertos internacionales tratarán en sus 5 sesiones las siguientes temáticas.

Taxonomía y Finanzas Sostenibles. La taxonomía europea de finanzas sostenibles es una nueva clasificación de las actividades económicas que contribuyen a los objetivos medioambientales de la Unión Europea, tales como mitigar y adaptarse al cambio climático.

La taxonomía europea de finanzas sostenibles es una nueva clasificación de las actividades económicas que contribuyen a los objetivos medioambientales de la Unión Europea, tales como mitigar y adaptarse al cambio climático. Tecnología de Hidrógeno para impulsar la Transición Energética Global. ¿Qué barreras deben levantarse para que la tecnología de hidrógeno triunfe?

¿Qué barreras deben levantarse para que la tecnología de hidrógeno triunfe? Captura y Almacenamiento de Carbono. La captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC) es una de las técnicas que podrían utilizarse para reducir las emisiones de CO2 provocadas por las actividades humanas.

La captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC) es una de las técnicas que podrían utilizarse para reducir las emisiones de CO2 provocadas por las actividades humanas. Producción, optimización y seguridad en el suministro eléctrico. Tema especialmente relevante debido al momento actual, lleno de interrogantes y en una crisis energética que requiere de grandes cambios que responden a la necesidad de dotar al sistema eléctrico de seguridad de suministro, acelerar el despliegue de generación renovable, fomentar nuevos modelos de negocio y reformar las normas del mercado eléctrico.

Tema especialmente relevante debido al momento actual, lleno de interrogantes y en una crisis energética que requiere de grandes cambios que responden a la necesidad de dotar al sistema eléctrico de seguridad de suministro, acelerar el despliegue de generación renovable, fomentar nuevos modelos de negocio y reformar las normas del mercado eléctrico. Acuerdo de París: Artículo 6. El artículo 6 aclara cómo deben funcionar los mercados internacionales de carbono en los que participan los gobiernos, apoyando esencialmente la transferencia de las reducciones de emisiones entre los países, al tiempo que incentiva al sector privado a invertir en soluciones respetuosas con el clima. También se realizarán dos presentaciones: la de la Plataforma GEA (Global Emission Analysis) y la del Program Life Soria Forest Adapt, proyectos en los que está participando la Fundación Empresa y Clima.

Destacados ponentes nacionales e internacionales

Como en la anterior edición, el CIACC 2023 contará con los mejores expertos nacionales e internacionales especializados en emergencia climática. Entre los que ya han confirmado su asistencia destacan:

Eduardo Dopazo, Consejero Senior del Banco Mundial, miembro de esta entidad desde 2001 donde fue gerente del Fondo de Carbono del Banco Mundial de distintos países. (ver perfil)

miembro de esta entidad desde 2001 donde (ver perfil) Gemma Sánchez-Danés. Líder de la Oficina de Gestión de Proyectos de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), Grupo asesor europeo de información financiera y responsable de la elaboracion de los estándares europeos de informes de sostenibilidad. (ver perfil)

(European Financial Reporting Advisory Group), y (ver perfil) Lourdes Vega. Catedrática de Ingeniería Química. Doctora en Física por la Universidad de Sevilla. Directora y Fundadora del Research and Innovation Center on CO2 and Hydrogen (RICH Center) de la Khalifa University, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU) (Ver perfil)

Catedrática de Ingeniería Química. Doctora en Física por la Universidad de Sevilla. Emiratos Árabes Unidos (EAU) (Ver perfil) Pep Salas, Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Organismo que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas del Estado. (Ver perfil) Todos aquellos profesionales que quieran asistir como publico al Segundo Congreso Internacional de Acción Climática 2023 (CIACC 2023) pueden inscribirse visitando esta sección web https://congresociacc.org/inscripcion/

Sobre la Fundación Empresa y Clima

Fundada en 2008, la Fundación Empresa y Clima (FEC) es el referente sostenible para todas las empresas españolas ante las necesidades y dudas originadas por el Cambio Climático y sus efectos directos e indirectos. En septiembre de 2010 la Fundación fue nombrada Miembro Observer de Naciones Unidas. Ello implica su participación directa y la posibilidad de poder registrar a sus representantes empresariales en las reuniones y conferencias de las partes (COP) organizadas por la ONU.

El ámbito de actuación de la FEC es de carácter nacional e internacional ya que se han creado y cerrado alianzas con colaboradores que le permiten proyectar los retos de la FEC en los cinco continentes. La Fundación Empresa y Clima cuenta en la actualidad más de 100 empresas e instituciones asociadas. Su Directora es Elvira Carles y su Presidente es Joan Planes, también Presidente de la Fundación Fluidra.