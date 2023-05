El 83% de los españoles ha reducido el consumo de aceite de oliva debido al aumento de precios

Appinio, la plataforma global de investigación de mercados, ha realizado un estudio para conocer la forma en la que los españoles compran determinados alimentos y bebidas, además de comprender el impacto que ha tenido el aumento de los precios de la alimentación en los consumidores, qué verticales de negocios sufren más las consecuencias y demás aspectos.

La subida de precios en los productos alimenticios y bebidas, una de las principales consecuencia de la inflación

En el panorama actual, es un hecho que la inflación ha encarecido los precios de los productos y, de hecho, el 95% de los españoles ha percibido un aumento general en los precios de los productos de consumo. En concreto, el 63% de los españoles piensa que, durante los últimos meses, el precio del aceite ha aumentado drásticamente, junto con el del pescado y marisco (50%). Además de esto, los encuestados creen que los precios de determinados productos han aumentado: embutidos (52%), productos lácteos (51%), conservas (49%), pasta (49%), arroz (49%) y bollería (47%).

A consecuencia de la subida de los precios, indudablemente también ha acontecido un cambio en la manera en la que los españoles compran determinados alimentos y bebidas. De igual manera, esta transformación también ha tenido lugar en el ámbito de las bebidas, puesto que los encuestados han percibido que la mayoría de los productos también han presentado cambios un aumento de sus precios, como las bebidas alcohólicas (52%), la cerveza (50%), los zumos (50%), el vino tinto (49%) y los refrescos (49%).

Ante esta situación, los españoles se han visto obligados a reducir el consumo de numerosos alimentos como el aceite de oliva (83%), el pescado y el marisco (79%), la fruta y la verdura (72%) y la carne (60%), a consecuencia de que los precios se han multiplicado. En el caso de las bebidas, los españoles han tenido que reducir el consumo de agua embotellada (47%), vino espumoso (41%), vino tinto (34%), bebidas alcohólicas (33%) y zumos (32%).

La carne y la pasta, los alimentos más consumidos por los españoles

El 88% de los encuestados afirma que su dieta actual es omnívora. En cuanto a los alimentos, la pasta, los huevos, las frutas y las verduras son los que más consumen los españoles (90%). Eso sí, el aceite de oliva (89%), el arroz (88%), el pan (87%), la leche (85%), los productos lácteos (83%) y el pescado y marisco (81%) son otros alimentos por los que los españoles invierten su dinero para cubrir su alimentación. Además, más de la mitad de los españoles consume bollería industrial (64%), uno de los alimentos que más controversia genera en todo el mundo.

Además, el consumo de los productos puede diferir en función de otros aspectos como la situación de la vivienda de los españoles, la renta mensual y el número de convivientes dentro de los hogares. En concreto, el 74% de los encuestados afirma realizar todas las compras o al menos la mitad de las que se hacen a diario en su hogar.

El café, la bebida más consumida por los españoles frente a las bebidas alcohólicas

En cuanto a las bebidas, los resultados son más variados, ya que el líquido más consumido por los encuestados es, sin duda, el café (80%). También, el agua embotellada (74%), los refrescos (72%) y la cerveza (65%) son aquellas bebidas que obtienen un gran porcentaje de consumo entre los españoles. Al contrario, los vinos espumosos (21%) y las bebidas alcohólicas (30%) son los líquidos que menos consumen los españoles.

En cuanto a los refrescos, Coca-Cola (71%) y Fanta (15%) son las marcas que lideran la lista de los más consumidos por los españoles, seguidos de la marca Mahou (27%) para la cerveza y Larios (16%) en referencia al alcohol.

Las tiendas físicas, la opción más seguida por los españoles para comprar alimentos

A pesar de la oferta tan numerosa a la hora de comprar un producto de alimentación, tan solo el 8% de los encuestados afirma comprar productos de esta categoría a través de tiendas online, mientras que casi el 80% de los españoles realiza sus compras en todo tipo de tiendas físicas. De hecho, los supermercados (79%), los hipermercados (46%) y las tiendas de alimentación o de barrio (26%) son los canales más comunes por los que los españoles hacen sus compras de alimentación.

Eso sí, los españoles lo tienen claro: Mercadona (44%), Carrefour (16%) y Lidl (15%) son las opciones más frecuentes a las que los encuestados acuden para elegir sus alimentos, tanto en los supermercados como en los hipermercados. En este aspecto, el 29% de los españoles escoge esta alternativa porque es el establecimiento más cercano a su casa, frente los que optan por ellos porque consideran que tienen los mejores precios (24%).

Por el contrario, en el caso de las tiendas online, el 29% de los españoles opta por esta opción por la comodidad de entrega de servicio a domicilio, frente los que consideran que tienen mejores precios (21%) y mayores promociones (18%).

De hecho, uno de los aspectos más relevantes del estudio es que, para el 43% de los españoles, las compras online son más baratas que las compras en las tiendas físicas, frente al 20% de los encuestados que opinan lo contrario. Eso sí, los alimentos que más compran los españoles a través de tiendas online son los siguientes: pasta (63%), arroz (55%), conservas (53%), leche (50%) y aceite de oliva (50%). En el caso de las bebidas, los refrescos (56%), cerveza (50%) y las bebidas alcohólicas (47%) son los líquidos que suelen comprar en mayor cantidad a través de las tiendas online.

Consumir productos frescos, el principal motivo para hacer la compra frecuentemente

El 40% de los españoles afirma que realiza la compra una vez a la semana, frente los que compran varias veces a la semana (26%) y los que realizan compras una vez cada dos semanas (20%). Pero, ¿qué nos indican estas cifras? En el caso de los encuestados que deciden ir con más frecuencia a comprar este tipo de productos, lo hacen con el objetivo de consumir productos más frescos (31%) y, además, por mantener la despensa llena (30%). En cambio, los españoles que realizan sus compras de manera poco frecuente es, sin duda, porque así pueden calcular mejor su presupuesto (20%), seguido de los que prefieren mantener provisiones (19%) y llevar un control con la lista de la compra (19%).

A pesar de que las circunstancias económicas de cada persona son diferentes, el 22% de los españoles gasta aproximadamente un total de 60 a 89 euros cuando realiza sus compras, seguido de los que gastan entre 40 y 59 euros (21%) y los que gastan entre 90 y 119 euros (16%). Eso sí, todos estos datos varían según determinados factores demográficos, como el tamaño del hogar, la edad del consumidor e, indiscutiblemente, el nivel de ingresos de cada persona.

Pero, ¿en qué alimentos gastan más dinero los españoles? Los encuestados lo tienen claro, sin duda invierten más en los alimentos básicos de la alimentación: Carne, pescado, marisco, verduras y frutas.

Más de la mitad de los españoles come fuera de casa una vez a la semana

Comer fuera de casa se ha convertido en un hábito muy común para los españoles, de hecho, el estudio lo confirma: el 54% de los españoles come fuera de casa una vez a la semana, frente a aquellos que directamente no comen nunca fuera (29%).

Pese a esto, el 73% de los encuestados prefiere comer en casa alimentos preparados por él mismo, mientras que el 20% se inclina por comer en restaurantes y, tan sólo el 8% decide pedir comida a domicilio por comodidad. En concreto, sólo el 10% de los españoles utiliza apps para pedir comida a domicilio cada semana, frente a aquellos que directamente nunca utilizan este tipo de aplicaciones (29%). Eso sí, Glovo (50%) es, sin duda, la aplicación más usada por los españoles para pedir comida a domicilio, seguido de Just Eat (29%) y Uber Eats (15%).