El programa cultural Trópico de Letras se une a Tu radio Valencia

Como bien dice el popular comentarista deportivo Joe Buck: “Creo que cuando haces radio hay una cierta libertad, de que cuando entras, te sientas y enciendes el micrófono, eres tú. Eres todo tú”. Y eso es lo que realmente ocurre en este entrañable programa de radio “Trópico de Letras”, una radio que se muestra tal como es, valora y apoya en gran medida el trabajo de cientos de autores que desean promocionar y hacer que su obra transcienda a un público más extenso, y sobre todo, subrayar la estrecha cercanía o intimidad que transmite al oyente, son algunos de los factores principales que han contribuido de una forma impactante a que este programa, con apenas un año de lanzamiento haya logrado superar récords de audiencia.



Un programa, que tanto Ana Cecilia Chávez Zavalaga (Perú), y Toni García (Valencia), ambos poetas y escritores que hace poco han presentado juntos sus recientes obras literarias en Valencia, “Tormentas del corazón” y “Sirenas de Papel”; han diseñado y creado sin ánimo de lucro con el solo propósito de difundir y promocionar el arte y la cultura tanto a nivel nacional como internacional. El entusiasmo y la pasión constante de estos dos magníficos locutores de radio que, poco a poco, se han ganado la confianza y la devoción en todo el mundo, que hace semanas formaban parte de Radio Cómplices en Murcia; han logrado su merecida recompensa y ahora comienzan a formar parte de una de las más prestigiosas radios digitales españolas Tu Radio Valencia.

Para todos los seguidores y amantes de este interesante e interactivo programa, me es grato anunciar que Trópico de Letras comenzará a emitir su próximo programa el 4 de mayo a las 22:00 horas españolas, en Tu Radio Valencia.

Tu Radio Valencia, es una radio joven fundada en el año 2019 dirigida por Dioni Medina (Valencia), que situó esta radio en el corto periodo de seis meses, en el segundo puesto en el ranking de entre todas las radios online de España, alcanzando el atractivo y digno puesto número 150 de radios online más seguidas a nivel mundial; con 468.604 de visitantes, 76.880 usuarios online, 83.137 de usuarios conectados al chat, unas cifras que hablan por sí solas.

Hoy tengo el placer de encontrarme con Ana y Toni, que han tenido la amabilidad de concederme esta entrevista y responder a las preguntas con toda la naturalidad y elegancia que les caracteriza.

– Toni,el año pasado, "Trópico de Letras", alcanzó un nivel máximo en lo que se refiere al aumento progresivo de la audiencia, y de su gran aporte interactivo en el programa ¿Cómo os sentís con el impacto y el rendimiento que vuestro trabajo ha provocado tanto a nivel personal como social? Es cierto que hemos alcanzado unas cuotas de audiencia que cuando empezamos ni imaginábamos, pero estas quedarán en anécdotas con el cambio de emisora a www.turadiovalencia.com . En cuanto a nivel personal y social, sentimos un ímpetu tremendo, el que nos llena de alegría y felicidad, así mismo mucha responsabilidad por ofrecer el mejor servicio a nuestros oyentes y también el mejor trato y experiencia a nuestros invitados.

– ¿Cuántos países, hasta el momento, os han seguido e interactuado con vosotros en cada programa, Toni? Hasta el momento nos han seguido a través de la trasmisión, en directo, de manera asidua hasta 35 países, entre ellos todos los países latinoamericanos, de especial relevancia por su gran audiencia, USA y también Canadá, así como países europeos como España, Rumanía, Alemania, Hungría e Irlanda.

De manera ocasional también hemos sido escuchados en Japón, Egipto, Irán, Francia, Corea del Sur, China, Rusia, India, Ucrania y Rusia para nuestra sorpresa y deleite. Pero con el nuevo cambio de emisora llegaremos de manera continua a 150 países donde Tu Radio Valencia, no solo tiene cobertura sino también sucursales de emisión radiofónica.

– Ana Cecilia;vuestro esfuerzo ha sido reconocido y valorado. Ahora, a falta de unos días, presentáis vuestro programa en la segunda radio digital con más audiencia en España; ¿qué podéis decirnos al respecto? Este reinicio ha significado un nuevo reto para nosotros, ahora no solo cambiamos de casa, también nos convertimos en una sucursal en Alemania, desde donde se transmitirá al mundo entero nuestro programa.

Un reto que hemos tomado llenos de alegría e ilusión, aunque también con un poco de nervios, pues yo, vuestra servidora, estará encargada del manejo operativo de las cuestiones técnicas, para ello se ha implementado y adquirido todo el equipo necesario que garantizará a nuestra audiencia una limpia calidad de sonido y retransmisión.



– Explícanos un poco cómo comienza Trópico de Letras en Radio Valencia ¿Habrá cambios, Ana Cecilia? Empezamos con fuerza y muchas ganas, llega un Trópico de letras renovado, esta vez con música, será emitido los jueves de 22:00 a 24:00 horas, cada 14 días.

Para iniciar nuestra nueva travesía tenemos un súper especial con la gran escritora Aida Dueñas, quién engalanará nuestra primera noche presentando su última obra “Aire”. Además de volver a la reedición de “Fuego” y su traducción al catalán “Foc”.

– Toni, cuéntanos, ¿Quién colabora con ustedes en el programa y cuáles van a ser vuestros objetivos principales? Tenemos tres maravillosas secciones; Emilio Bravo con su "Buhardilla", donde nos presenta las obras de poetas que concursan en sus diferentes retos: Reto4Palabras, Arte Inspirador y Escribo Con Mi GIF en Twitter; Luz de Letras con Lux Mariposa, representando al colectivo poético "Literpo"; y El Escaparate de Julia con Julia Lescano, donde se tratan y se hace reflexión sobre los temas controversiales de las redes sociales.

Nuestros objetivos son los de siempre, dar cabida y luz a los escritores que no la tienen los medios a pesar de la calidad de sus obras, claro está tampoco dejamos de pasar la oportunidad de dar espacio a los autores reconocidos como: Ferrán Garrido, Toni Negre, Josefa Ros (Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2022), Manuel Pérez Subirana, (Finalista Premio Herralde de Novela), María Piña (César Vallejo a la Excelencia Literaria 2022) o, Gabriela Margall entre otros, a los cuales se les conocerá de manera más personal y divertida.

– ¿Cuánto suele durar cada programa, Ana Cecilia? El programa suele durar por lo general dos horas; sin embargo, debemos considerar que tenemos 3 secciones distintas que se dividen en dos programas distintos, en un programa se desarrollan dos secciones: La Buhardilla junto con El Escaparate De Julia y en el siguiente programa tenemos a Lux Mariposa, motivo por el cual en ocasiones el programa se extiende un poco más. Además del espacio de recitados sensuales por nuestros oyentes, Trópico De Canela, el cual presentaremos a todos nuestros oyentes este próximo jueves 4 de mayo, para su colaboración.

– Ana Cecilia, para todos aquellas personas que todavía no han oído vuestro programa, cuéntanos un poco cómo se elabora cada programa de radio antes de su transmisión. Para iniciar la elaboración de cada programa empezamos por la investigación a través de las redes sociales, reconociendo a distintos escritores anónimos, quienes publican el lanzamiento de sus obras, después conocemos sus letras y personalidad a través su actividad en redes, si dan el perfil de calidad y mensaje a transmitir, tomamos contacto con ellos para ofrecerles nuestro espacio para su participación.

Otro aspecto fundamental, antes de la entrevista en vivo, es llevar a cabo una preentrevista en la cual nos conocemos por medio de una videollamada, esto lo hacemos para romper el hielo, entablando un contacto más cercano, con la finalidad de que nuestro invitado se sienta cómodo, seguro y a gusto el día de la entrevista.

Es vital el adquirir sus obras, pues antes de la preentrevista hemos leído la obra por completo y esto, nos permite adentrarnos en ella, con más profundidad, tanto al material literario, como a la persona que está detrás de la obra. El involucrarnos en su lectura, nos permite estar conectados con nuestro entrevistado, y eso hace que la entrevista se desarrolle en un ambiente placentero y muy distendido para ellos.

– ¿Cómo es vuestro día a día en relación con vuestro trabajo de locutor y cómo influye en vuestra vida personal? Toni: Para mí es una parte muy importante de mi vida tanto en lo profesional como en lo personal, ya que pasa por muchas fases, desde el descubrimiento de nuevos talentos en las redes sociales, la preentrevista donde conocemos al artista, al creador y donde se genera una empatía intensa después de haber leído toda su obra. Ana Cecilia: Como profesional, como persona, como ser humano, el desarrollo de este programa se ha convertido en parte crucial en mi vida, puedo decir que me encuentro en un proceso de desarrollo gracias a la posibilidad de enriquecimiento espiritual e intelectual que estas nuevas experiencias nos ofrecen. El conocer las obras de nuestros entrevistados, y el conocer al ser humano creador de tanto arte, me vuelve más humana.

– ¿Qué significa vuestro logo y quién lo ha diseñado? Ana Cecilia:El logo ha sido creado por Julia Lescano, arquitecta, diseñadora y parte de nuestro equipo. Todos deseábamos una nueva imagen, una cara fresca en la cual se pueda entender con claridad lo que significa Trópico de letras.

Nuestro logo, el que contiene un Yin, un Yang, representando la fuerza del sol y la luna, los que son fortalecidos por nuestro infinito amor, por los dos trópicos Cáncer y Capricornio, los que viajan a través de la riqueza de nuestro idioma español y castellano alrededor de todo el mundo, uniendo almas, corazones, vidas, historias y experiencia. Trópico de letras, un programa de homenaje a la riqueza cultural de nuestro idioma que cruza las fronteras.

–¿Qué otros proyectos e intereses, tenéis previsto ambos para este año? Toni: Continuar con la promoción y difusión del paquete Trópico de letras, nuestros poemarios nacidos el mes de marzo, Tormentas del corazón y Sirenas de papel, promoviendo su venta a nivel nacional e internacional, es probable que esta labor nos permita hacer lecturas y presentaciones de nuestras obras en países donde no necesariamente el idioma castellano sea su lengua materna, esperamos poderlos sorprender. Además, tenemos proyectos literarios que por el momento no deseamos ni podemos desvelar, pero permanezcan atentos a nuestras emisiones.

Muchísimas gracias Ana Cecilia, Toni, por dedicarme vuestro tiempo y concederme esta entrevista y mis mejores deseos en este nuevo y prometedor comienzo.