Nuevas imágenes de sadismo animal en Museros

El partido animalista PACMA, ha vuelto a infiltrarse en el pueblo de Museros para mostrar el verdadero rostro de la tauromaquia. Esos animales son torturados mediante fuego y cuerdas sin compasión alguna infiltrándose anteriormente PACMA también y que hasta medios que nada tienen que ver con el respeto animal, llegaron a publicar que impactaba ver a un animal tan grande llorando de miedo tras el vídeo publicado por el partido en el que se oían los sollozos del toro cuando era acosado por una multitud de hombres poniéndoles el fuego.

PACMA es el único partido que lucha realmente por acabar con estos festejos a la vista de que el gobierno "progresista" los excluye de la Ley de desprotección animal y aunque la tauromaquia está protegida, la podían haber desprotegido como políticos que tenían el poder.

Además, para PACMA no hay animales de primera y de segunda defendiendo a todos por igual, seriamente la urgencia climática que atravesamos por culpa del egoísmo humano (principalmente la ganadería o la pesca a pesar de las alternativas vegetales con el mismo sabor y textura para todo) o la justicia social es otro de los temas que abarca PACMA defendiendo a todas las personas.

EL SADISMO DOCUMENTADO ESTA VEZ

El vídeo, compartido en las redes sociales de PACMA, comienza con una fuerte caída de costado de uno de los animales ya ensogado, que es recibido entre los gritos y el apelotonamiento de, al menos, un centenar de personas. Los participantes, hombres jóvenes en su mayoría, sujetan al animal mientras se le coloca la estructura en la cornamenta y se le prende fuego. Mientras, el animal espumarajea.

La tauromaquia está vinculada al machismo puesto que normalmente, es apoyada por hombres que gozan de ver sufrir a su víctima y quieren parecer machotes por ir por ahí sin camiseta.

El Partido Animalista PACMA ha condenado enérgicamente la celebración de los toros embolados en Museros y en cualquier otro lugar de España. Aseguran que estas prácticas “bárbaras y crueles” causan un sufrimiento “innecesario e injusto” a los animales y se cobran víctimas humanas. El pasado viernes, un día antes de la grabación de este festejo, un joven era ingresado en la UCI tras la cogida de un toro en los actos de Teulada (Alicante).

LA SINIESTRALIDAD DE LOS FESTEJOS ANACRÓNICOS QUE ASUMIRÁ LA SANIDAD PÚBLICA

De acuerdo con el informe anual de 2021 de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), desde 2015 ha habido al menos 6 personas fallecidas y más de 200 heridas en eventos de toros embolados en España.



En Bous al Carrer, la sanidad pública asumirá todo lo que no quieren asumir las aseguradoras por los constantes accidentes imprudentes que no lo olvidemos, también sufren niñas, niños y adolescentes que se les debe alejar de la violencia como lleva años pidiendo el comité de Derechos del niño de la ONU y haría cumplir por fin la ley de la Generalitat Valenciana que así lo dice.

“Los toros embolados son una forma de maltrato animal que debe ser erradicada de nuestra sociedad”, sostiene el presidente de la formación política animalista, Javier Luna. “Los animales son sometidos a situaciones extremadamente estresantes y peligrosas, en las que pueden resultar gravemente heridos o incluso morir”, añade. Además, a su parecer, “estas prácticas no tienen ningún valor cultural o educativo, y sólo perpetúan una mentalidad cruel e insensible hacia los animales”.

LOS RESPONSABLES EN MUSEROS

El Partido Animalista hace un llamado a las autoridades de Museros y a todas las autoridades competentes para que prohíban de manera “inmediata” los toros embolados y cualquier otra forma de maltrato animal. Afirman que “es responsabilidad de todos trabajar juntos para proteger a los animales y construir una sociedad más justa y adaptada a la época en la que vivimos”. Los toros embolados tienen una larga historia en Museros, donde han sido celebrados durante décadas como parte de las fiestas patronales de la localidad. Sin embargo, en los últimos años, cada vez son más las voces que se alzan en contra de esta práctica socialmente considerada cruel y anacrónica.

Cada vez son más los municipios en España que apuestan por celebrar sus fiestas al margen del uso de animales, reconociendo que el maltrato no tiene cabida en nuestra sociedad. PACMA insta a las autoridades de Museros a seguir el ejemplo de estas localidades y a dar un paso hacia delante en la protección de los derechos de los animales.

HOY SÁBADO, ALFAFAR PEDIRÁ LA ABOLICIÓN DE ESTAS PRÁCTICAS EN TODOS LOS PUEBLOS

Por última vez, anuncio que hoy por la tarde, tenemos una cita a las 17:30 frente al ayuntamiento de Alfafar en el que luchamos por la abolición tanto en este municipio como en todos los pueblos en el que evidentemente, se incluye Museros que avergüenza a nuestro país cada vez que PACMA se infiltra en un festejo y no hay más que ver los comentarios de Twitter de la ciudadanía horrorizada ante la sádica violencia taurina y la permisividad de las autoridades competentes.

Una infiltración similar se hizo el pasado verano en el propio Alfafar por parte de PACMA y las imágenes de sadismo, siempre son similares.



Lo que haremos esta tarde, será gritar bien fuerte por todos los que no pueden defenderse y cuya única voz, es la nuestra.

Si tú también sientes indignación con que el mundo taurino disfrute de subvenciones millonarias para mantener un espectáculo condenado a la ruina, se torture y reviente por diversión a un pobre animal indefenso, se abuse de la sanidad pública y se haga partícipes a la infancia de la violencia, pues entonces creo que no pierdes nada por dejar de ser cómplice y venir cosa de una hora al año a defender a las víctimas.

17:30 nos vemos hoy sábado en el ayuntamiento de Alfafar y estarás luchando tanto por los animales como por múltiples causas ya expuestas.