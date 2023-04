Cusp Capital y Stage 2 Capital invierten 6.2 millones de euros en Taclia

Taclia ha logrado con éxito asegurar 6.2 millones de euros en financiación de inversores internacionales, La startup de Barcelona ha desarrollado un software que permite a las empresas digitalizar y gestionar sus procesos diarios. Con una media de 500 clientes por semana, Taclia ha demostrado su potencial para convertirse rápidamente en la solución de software todo en uno líder a nivel mundial para las empresas Taclia ha anunciado su exitosa ronda de inversión de más de 6 millones de euros de Cusp Capital y Stage 2 Capital. Con sede en Barcelona, la startup ofrece a las pequeñas y medianas empresas una plataforma de gestión gratuita diseñada para simplificar sus procesos diarios. Lo que hace que Taclia sea única es el hecho de que la plataforma combina funcionalidades que cubren las operaciones esenciales de los negocios, como la planificación de servicios y citas, el seguimiento de clientes, la creación de presupuestos y facturas, la ubicación en tiempo real de los empleados, el control de tiempo y asistencia, entre otros. La herramienta ayuda a su base de clientes en constante crecimiento a digitalizar sus negocios al simplificar tareas, mejorar la productividad y aumentar la eficiencia.

Creciendo a un ritmo notable: los usuarios valoran a Taclia por su facilidad de uso y adaptabilidad a diferentes industrias

Gracias a su gran usabilidad, la herramienta es fácil de usar, completamente personalizable a las necesidades específicas de las empresas y, por lo tanto, puede ser utilizada por empresas de todos los sectores y tamaños. Convenciendo a una media de 500 nuevos clientes por semana, Taclia se ha convertido rápidamente en uno de los programas de software de gestión de más rápido crecimiento. El crecimiento liderado por el producto impulsa el compromiso y el valor para los clientes sin necesidad de un vendedor. La herramienta es tan fácil de usar que no se necesita a una persona para venderlo, esta tasa de crecimiento se logra a muy bajo costo.

Alex Casals, fundador y CEO de Taclia, está agradecido por haber obtenido el respaldo de los reconocidos inversores: "Cusp Capital y Stage 2 Capital han identificado el fuerte potencial de Taclia, lo que les anima a seguir trabajando para hacer que su plataforma sea el aliado perfecto para las empresas, fácil de usar y completamente personalizable". Taclia planea utilizar los medios financieros recién obtenidos para mejorar aún más el producto, hacer crecer su equipo y escalar en todo el mundo.

Respaldada por Cusp Capital y Stage 2 Capital: Ambos fondos ven un gran potencial en Taclia

Cusp Capital, un fondo de inversión de Alemania conocido por invertir en empresas como Zalando, Delivery Hero y Klarna, ha centrado su atención en Taclia. Maximilian Rowoldt, inversor de Cusp Capital, está emocionado de acompañar a Taclia en su camino para convertirse en la solución tecnológica global por excelencia para los negocios: "En Cusp Capital estamos convencidos de que las soluciones de software que cubren todas las funciones esenciales de las empresas revolucionarán los negocios. Al usar Taclia, las empresas pueden actuar en nuevos niveles de velocidad y costo y abordar desafíos como la escasez de mano de obra mediante una mayor eficiencia".

Para el fondo estadounidense Stage 2 Capital, liderado por Jay Po y Mark Roberge, respaldado por destacados ejecutivos de GTM de empresas tecnológicas como Zoom, Asana, Oracle, Salesforce, Snowflake, Smartsheet, Toast, Hubspot, etc. El fondo no solo proporcionó una inversión financiera, sino también consejos y orientación táctica de GTM para respaldar la expansión global de la empresa.

Taclia recibió previamente una inversión de la empresa de capital de riesgo THCap, que ayudó a la compañía a consolidar su posición en el mercado tecnológico y abrir el camino a nuevas oportunidades.

Sobre Taclia

La misión de Taclia es hacer que el trabajo diario sea más fácil. Taclia nació como respuesta a todas esas empresas que desean digitalizarse, pero necesitan varias aplicaciones separadas que generalmente son difíciles de usar o costosas de implementar. Taclia puede cubrir todas las áreas del negocio y reemplazar intuitivamente todos los procesos manuales para trabajar mejor, ahorrar tiempo y aumentar las ventas. Para lograr esto, se enfoca en ser el software más fácil de usar en el mercado, ofreciendo funcionalidades clave en el día a día como la gestión de tareas y servicios, el seguimiento de horarios y tiempos, el seguimiento de clientes, la creación de presupuestos y facturas, la ubicación en tiempo real, y muchas más. Cada usuario elige lo que desea usar.

Acerca de Cusp Capital

Cusp Capital es una empresa de capital de riesgo centrada en el software y la tecnología europea. El fondo invierte en empresas en etapa temprana que están al borde de redefinir sus industrias, canalizando nuevos paradigmas socioeconómicos y tecnológicos. Los miembros del equipo de Cusp Capital son contribuyentes de larga data al ecosistema tecnológico. Durante la última década, han invertido más de 400 millones de euros en empresas como Zalando, Delivery Hero, Klarna, Scalable Capital y Data Artisans.

Sobre Stage 2 Capital

La primera empresa de capital de riesgo de go-to-market, Stage 2 Capital, combina capital y experiencia GTM, aprovechando su base de LP elite de más de 500 ejecutivos senior de unicornios y Fortune 500 para ayudar a las empresas de su cartera a escalar ingresos y acelerar el crecimiento. Fundada en 2018 por Jay Po, ex VC de Bessemer, y Mark Roberge, ex CRO de HubSpot, Stage 2 Capital lidera inversiones en empresas de software B2B en etapa semilla y Serie A.