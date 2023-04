Las naves de Colortex de 90 mil metros salen a subasta

El terreno y los edificios industriales de Colortex en Ontinyent salen a subasta Los activos que conforman la edificación industrial pertenecieron a una de las principales empresas textiles de Europa

La valoración de los inmuebles, divididos en cinco lotes en la plataforma de eactivos.com, supera los 11 millones de euros

La subasta naves industriales finalizará el próximo 23 de junio

Colortex, que nació como una empresa de estampación de mantas, fue una de las principales factorías de la capital de la Vall d'Albaida, en la provincia de Valencia. De hecho, el grupo Colortex llegó a ser uno de los líderes en España en su segmento de negocio, con más de 600 trabajadores, pese a que se declaró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2008. Tras la apertura de la fase de liquidación por parte del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, el 14 de marzo de 2013, la Administración Concursal designada ha decidido confiar en eactivos.com para la subasta de todo el complejo industrial de esta empresa, con un valor de 11,5 millones de euros, y que se ubica en el polígono industrial El Pla de Ontinyent.

La duración de la subasta será de 60 días y la principal novedad de esta es que está dividida en cinco lotes en los que será obligatorio registrar una oferta: el primero contiene dos edificios industriales (nave B y nave L), uno de ellos con cerca de 73.000 m² distribuidos entre almacenes y oficinas y el otro, totalmente diáfano y con 1.952 m². Ambos cuentan con una valoración que supera el millón de euros; en el segundo lote se subasta el complejo industrial compuesto por diversas naves (nave F, G y J) entre las que suman más de 50.000 m² y que tiene un valor de más de 10 millones de euros; en el tercer lote se subasta una parcela de suelo de más de 1.800 m² con un precio de 40.647 euros; en el cuarto, están disponibles dos terrenos solares de tipología industrial y viales y, por último, se subastan cuatro parcelas de uso industrial que suman más de 6.000 m² y que tienen un alto porcentaje de edificabilidad.

De esta manera, esta subasta se consolida como una oportunidad única de inversión para que cualquier grupo empresarial pueda optar a la compra del solar más grande de la comarca de la Vall de Albaida, en el sur de la provincia de Valencia. Este solar industrial y logístico está muy próximo a la A-7 y A-35 que enlazan con la capital del Turia, Alicante y Albacete, así como con las principales rutas de los cuatro puntos cardinales de España.

Nueva fórmula en la subasta Eactivos.com, de la mano de la Administración Concursal, ha puesto en marcha una nueva fórmula para poder adjudicar el activo, tratando, además, de que los diez acreedores privilegiados -entre ellos, la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad social y algunas entidades financieras- tengan la oportunidad de cobrar parte de su deuda puesto que todos ellos disponen de créditos en las distintas fincas registrales que conforman la unidad que se subasta: esta edificación de 90.000 m². Este se dividirá en 5 lotes con distintas fincas registrales por lo que, no solo se valorará la mayor oferta que se registre en cada lote, si no que las personas interesadas deberán pujar en las cinco subastas si quieren optar a ser adjudicatarios.

Con el objetivo de evitar la especulación, la Administración Concursal analizará las ofertas que se realicen en las cinco subastas por un único postor, aunque este no haya realizado la más alta en alguna de las subastas. Si la suma total de las ofertas cumple con las condiciones particulares establecidas, este podrá ser el adjudicatario y el precio total se distribuirá entre los distintos elementos que lo integran, a prorrata del valor a efectos de liquidación que cada acreedor tiene atribuido en la relación de bienes del escrito presentado al juzgado y conciliado con los acreedores privilegiados. Una fórmula novedosa que favorece a los acreedores y que permite la compra a un único postor.

El ayuntamiento de Ontinyent, informado de esta operación Una vez se haya adjudicado este activo a un inversor, el Ayuntamiento de Ontinyent obligará a los nuevos promotores a una descontaminación del suelo de acuerdo a la solicitud de una nueva licencia de construcción. En línea con la normativa municipal vigente aplicable del Ayuntamiento de Ontinyent, los usos permitidos de este suelo que se pueden llevar a cabo son los siguientes: industrial o fabricación como es ahora el caso, industrial de almacenamiento sin fabricación, industrial logístico sin limitaciones o industrial terciario, con las limitaciones de Sala de Ventas, según la Generalitat Valenciana.

Más información sobre las subastas en la página web de eactivos.com.