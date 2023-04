OK Venture se convierte en socio estratégico de SkateFlash

La venture capital de OK Group se incorpora como nuevo accionista de esta sociedad valenciana dedicada a la fabricación y comercialización de patinetes y bicicletas eléctricas OK Venture, la venture capital perteneciente al holding empresarial OK Group, se ha convertido en socio estratégico de la empresa SkateFlash SL tras realizar una ampliación de capital. Con sede en Ontinyent (Valencia), la sociedad se dedica a la construcción y comercialización de patinetes y bicicletas eléctricas.

De esta manera, OK Venture se incorpora como nuevo accionista de esta marca creada en 2016. Con fábrica propia, SkateFlash construye y vende posteriormente, una amplia gama de productos de altas prestaciones como son los patinetes y las e-bikes, conjugando las últimas novedades tanto en calidad y diseño como en innovación y tecnología.

En este sentido, la sociedad valenciana se caracteriza por controlar todo el ciclo de construcción de sus productos, desde el diseño hasta su venta final, fabricados 100% en España y sin dependencia de otros mercados, lo que la sitúa como líder en micromovilidad eléctrica de Europa.

En sus inicios, SkateFlash fabricó productos tan conocidos como el Hoverboard de autobalance con el que consiguió récord de ventas online en España y otros portales europeos, además de disponer de la exclusividad de su patente en España y Portugal. Una evolución que le permitió incorporar, primero patinetes y posteriormente bicicletas eléctricas hasta la actualidad, con más de 200 mil unidades vendidas en 16 países del mundo en sus 7 años de historia.

Actualmente SkateFlash fabrica 5 modelos de patinetes eléctricos y 5 de e-bikes, que se adaptan a cualquier usuario y terreno por el que circulan. Entre ellos, destaca el patinete Model Us, compuesto de materiales reciclados como el aluminio y el plástico, consiguiendo así un menor impacto en el medio ambiente.

La empresa de micromovilidad cuenta con una amplia red de distribución de sus productos en España y Europa entre los que se encuentran grandes cadenas de tiendas como El Corte Inglés, MediaMarkt, Carrefour, Milar, Tien21 y Euronix, entre otras.

Desde OK Venture se ha querido apoyar y entrar a formar parte de este proyecto no solo por su carácter emprendedor e innovador, sino también por su compromiso con el medioambiente impulsando una movilidad eléctrica responsable.