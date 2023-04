Booking.com ofrece la posibilidad de disfrutar la final de Eurovisión junto a Blas Cantó en Madrid

Booking.com ofrece a los fans una experiencia única para poder disfrutar de la noche de la final del Concurso de Eurovisión 2023 en uno de sus alojamientos, en el que el cantante Blas Cantó les dará la bienvenida Booking.com, patrocinador oficial del Festival de Eurovisión 2023, ofrece a los fans una oportunidad única en la vida de celebrar la final y conocer al cantante Blas Cantó en la ‘Ultimate Home of Eurovision’, en un alojamiento que sólo se podrá reservar por una noche a través de Booking.com.

Los eurofans españoles tendrán la oportunidad de pasar un momento exclusivo con el que fuera representante de España en 2021 y vivir la esencia de Eurovisión. La experiencia, que incluye una noche de alojamiento en Madrid en un increíble ático en el corazón de la ciudad, se ha desarrollado tras un estudio que revela que el 91,8% de los seguidores españoles del festival están planeando ver el espectáculo este año, y uno de cada seis (16%) piensan o bien asistir o bien ser anfitrión de un encuentro eurovisivo.

Blas Cantó dará la bienvenida a los fans a una estancia que encarna lo mejor de la cultura, la música y el entretenimiento de toda Europa y Australia, y todo aquello por lo que el Festival de Eurovisión es famoso, inspirando a la gente a viajar y a experimentar el mundo. El cantante compartirá sus impresiones del backstage de 2021 y revivirá, con los afortunados que reserven la experiencia, su participación en el festival, en una experiencia que definitivamente obtendrá los 12 puntos de la mano de Blas, quien ha adelantado en un vídeo exclusivo lo que los afortunados van a poder vivir en primera persona.

Con las entradas a la final de este año agotadas, el 51,4% de los fans afirman que poder ver el Festival de Eurovisión con la familia y los amigos es la mayor ventaja de ver la gala desde casa. Esta oportunidad única que ofrece Booking.com celebra la increíble diversidad de experiencias de viaje que ofrece la plataforma y es un ejemplo de sólo una de las muchas estancias inolvidables que los viajeros pueden disfrutar en alguno de los más de 6,6 millones de alojamientos alternativos publicados en ella. Pero el encanto y el glamour de Eurovisión no son lo único que atrae a los fans de España. El 26%, más de un cuarto de los encuestados, asegura que entre sus cosas favoritas del festival está el aprender sobre otros países y culturas, así como inspirarse sobre a dónde viajar próximamente. Además, el 26% afirma que es una oportunidad para celebrar la diversidad y la inclusión, y el 39% que están particularmente dispuestos a apoyar esta edición tras la victoria de Ucrania el año pasado. Con esto en mente, Booking.com ofrece una experiencia inolvidable para ver Eurovisión desde casa.

"Estoy emocionado por poder abrir las puertas a la final de una manera tan original junto a Booking.com y su ‘Home of Eurovision’. El certamen me toca muy de cerca y es un privilegio poder compartir la alegría de la final con otros fans en una experiencia tan increíble, reservando este alojamiento único y disfrutando "en casa". El Festival de Eurovisión ha evolucionado para representar mucho más que un espectáculo de música: representa la armonía y la unión de países en el evento de música en vivo más grande del mundo. Todos estamos unidos por la música y, especialmente, durante esa noche", reflexiona el cantante.

Pilar Crespo, Regional Manager de Booking.com para España y Portugal explica:

"Para nosotros es de vital importancia facilitar a todos la posibilidad de experimentar los viajes con ideas que inspiren nuevas aventuras, que apelen a la curiosidad de los viajeros o que animen a la gente a viajar, mostrando la increíble diversidad que existe en el mundo. Estamos absolutamente encantados de apoyar un año más el Festival de Eurovisión 2023 como patrocinador oficial, respaldando su mensaje de unidad en la diversidad". La experiencia se desarrollará en The Arc Collection, en Ayala 63, Madrid, y el alojamiento estará disponible el 28 de abril a las 10h, momento en el que los eurofans podrán reservar la casa por un precio de 20,23€. Aquellos que realicen la reserva primero serán los afortunados que puedan disfrutar de la experiencia.

Qué hace que los eurofans españoles disfruten de una fiesta de Eurovisión casera:

Invitar a los amigos y familiares a ver la gala – 51%

Poder disfrutar de una gran variedad de comida y bebida – 47%

Formar parte del festival a través del voto de cada actuación – 31%

Cantar por todo lo alto – 28%

Hacer comida con platos y bebidas de distintas partes del mundo – 32% Los 10 beneficios de ver Eurovisión desde casa:

Ver la gala con amigos y familiares: 54% Tener snacks y bebidas favoritas: 44% Llevar ropa cómoda y/o pijama: 42% Poder hablar sobre las actuaciones con la familia/amigos: 39% Disponer de asientos cómodos: 33% Tener la posibilidad de irte directo a la cama una vez termina la gala: 25% No tener que hacer cola para ir la bañ;o: 24% Disfrutar bien de cada actuación: 21% No tener que hacer cola para comprar snacks o bebidas: 24% Poder darle a "Pausa" cuando uno quiera: 18% Sobre Booking.com

Fundada en 1996 en Ámsterdam, Booking.com ha pasado de ser una pequeña empresa emergente holandesa a convertirse en una de las principales compañías digitales de viajes del mundo. Parte de Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), la misión de Booking.com es facilitar a todo el mundo la experiencia de viajar por el mundo. Al invertir en la tecnología que ayuda a eliminar la fricción de los viajes, Booking.com conecta a millones de viajeros con experiencias inolvidables, con una amplia gama de opciones de transporte y lugares increíbles donde alojarse - desde casas hasta hoteles y mucho más. Como uno de los mercados turísticos más importantes a nivel mundial, tanto para reconocidas marcas como para emprendedores de todos los tamaños, Booking.com permite a propiedades de todo el mundo llegar a un público global y hacer crecer sus negocios. Booking.com está disponible en 44 idiomas y ofrece más de 28 millones de alojamientos, incluidos más de 6,6 millones de casas, apartamentos y otros lugares únicos donde alojarse. No importa dónde quieras ir o lo que quieras hacer, Booking.com te lo pone fácil y lo respalda con un servicio de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana

Sobre la UER

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) es la mayor asociación internacional de medios de comunicación de servicio pú;blico. Nuestra misión es que los medios de comunicación de servicio público sean indispensables.

Representamos 112 organizaciones de medios de comunicación de 56 países de Europa, Oriente Medio y África, y contamos con 30 asociados adicionales en Asia, África, Australasia y América.

Nuestros Miembros gestionan casi 2.000 canales de TV y emisoras de radio, además de numerosas plataformas online. Juntos, consiguen audiencias de más de mil millones de personas en todo el mundo y emiten en casi 150 idiomas.

Nos esforzamos por asegurar un futuro sostenible para los medios de servicio público, por ofrecer a nuestros miembros contenido de la mejor calidad, desde noticias a deportes pasando por música, y por usar nuestros valores de solidaridad y cooperación para crear un lugar en el que aprender y compartir.

Tenemos oficinas en Bruselas, Roma, Dubái, Moscú, Nueva York, Washington DC, Singapur, Madrid y Pekín. Nuestra sede se encuentra en Ginebra.

Más información sobre la UER en www.ebu.ch

Sobre el Festival de Eurovisión

El Festival de la Canción de Eurovisión es el evento de música en directo más grande del mundo. Lo organiza cada año la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la mayor alianza internacional de medios de comunicación de servicio público.

La competición, en la que miembros y asociados de la UER envían una canción que represente a su país, ha tenido lugar cada año desde 1956, excepto en 2020 cuando el evento fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus. 27 países han ganado la competición al menos una vez.

37 emisoras participarán en el Festival de Eurovisión 2022 en Liverpool; la BBC acoge en nombre de Ucrania esta edición, tras su victoria en Turín en 2022 con "Stefania", de Kalush Orchestra.

En 2022, el share alcanzó los más de 180 millones de espectadores en todo el mundo a través de la televisión tradicional y en línea.

Metodología

Investigación representativa a nivel nacional llevada a cabo por CensusWide de 1.000 españoles que previamente han visto el Eurovisión, entre el 27 y el 31 de marzo de 2023.