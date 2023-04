Zucchetti Spain ayuda a aprovechar los beneficios de la Inteligencia Artificial en la gestión de los RR.HH

El fabricante de soluciones de software lanza la guía didáctica "Inteligencia Artificial aplicada a los Recursos Humanos. Cómo potenciar el talento a través de la IA", con el objetivo de explicar a los departamentos de RRHH los beneficios de la IA para los procesos de gestión de personas La Inteligencia Artificial es una de las claves de la competitividad de las empresas en el futuro y permite abordar múltiples procesos, desde la selección de personal al onboarding, hasta el cálculo de predicciones sobre el estado emocional de la plantilla y la retención del talento.

Las soluciones de software de RRHH más avanzadas incluyen ya herramientas con tecnología IA que ayudan a mejorar los procesos de selección, formación y retención del talento.

El fabricante de software de referencia en el mercado, Zucchetti Spain, ha lanzado una guía didáctica para mostrar los beneficios de incorporar las nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial y Big Data a la gestión de personas. La IA está teniendo un fuerte impacto en gran variedad de áreas de la gestión empresarial, desde la generación de contenidos al análisis de datos o los procesos administrativos. El departamento de RRHH también puede beneficiarse de las posibilidades de los algoritmos de Inteligencia Artificial para mejorar su eficiencia, ahorrar tiempo y mejorar los procesos de selección de personal y análisis de personas.

A lo largo de esta nueva guía didáctica, que está ya disponible de forma gratuita en la web del fabricante de software, Zucchetti Spain muestra las distintas áreas en las que un departamento de RRHH puede aprovechar las ventajas de la IA para agilizar sus procesos. Desde esta óptica, las empresas pueden mejorar la experiencia de las personas trabajadoras, hacer una selección de personal más eficiente, capacitar a la plantilla con formación a medida basada en datos, potenciar la retención del talento o prevenir situaciones de burnout y descontento con la empresa.

La IA agiliza el proceso de reclutamiento laboral en las empresas

Una de las áreas en las que la IA está teniendo un impacto decisivo, según la guía didáctica de Zucchetti Spain, es la selección de personal. Las soluciones de software de gestión de Recursos Humanos con IA, como Zucchetti HR, cuentan con funcionalidades que permiten automatizar la publicación de ofertas laborales en diferentes plataformas de búsqueda de empleo al mismo tiempo.

Además, la Inteligencia Artificial desempeña un papel clave en los procesos de selección. Generalmente las empresas suelen recibir miles de currículos, por lo que el proceso de cribado de las candidaturas se vuelve una tarea compleja y que lleva una gran cantidad de tiempo a los responsables de la campaña de selección. La IA es capaz de detectar qué personas cumplen los requisitos imprescindibles para el puesto y valorarlos, de manera que las entrevistas laborales se puedan focalizar en aquellas candidaturas más idóneas, a partir de parámetros objetivos e inteligentes.

La Inteligencia Artificial aplicada a los Recursos Humanosfacilita el análisis del perfil laboral y las competencias de las personas

Otra de las áreas en las que las soluciones de software de RRHH con IA está desempeñando un papel clave es en el análisis y evaluación de competencias. La Inteligencia Artificial no termina su función una vez que se ha seleccionado a la persona adecuada para un puesto, sino que permite realizar un análisis de su perfil laboral, competencias y rendimiento de forma constante. A través de un software de RRHH con IA se pueden también automatizar numerosas tareas administrativas relacionadas con el personal, liberando de carga de trabajo al equipo de RRHH.

A partir de los datos que generan los trabajadores y las trabajadoras, la IA permite tener un conocimiento global e individualizado de la evolución de cada persona y diseñar una estrategia de formación a medida, según los objetivos de la empresa y la evolución de cada persona. De esta forma, se logra adaptar la formación de forma más eficaz y tener un mejor control sobre la evaluación del desempeño a partir de datos reales.

Las soluciones de software de RRHH con IA juegan un papel esencial en el desarrollo de un plan de carrera para los empleados, ya que permiten sistematizar y digitalizar la toma de decisiones en cuanto a ascensos, mejoras salariales y compensaciones. De este modo, se realiza un seguimiento objetivo basado en datos y el departamento de RRHH puede disponer de una estrategia inteligente para la gestión de la plantilla.

Retención del talento, bienestar del empleado y prevención del abandono laboral

Tal como muestra la guía que ha lanzado Zucchetti Spain, la Inteligencia Artificial está cada vez más presente en el cuidado del bienestar de las personas trabajadoras. Las soluciones de RRHH de última generación que incluyen tecnología IA son capaces de hacer predicciones sobre el abandono laboral a partir del estado emocional de la plantilla a través de encuestas anónimas que no supongan ningún riesgo para las personas trabajadoras. La IA permite así conocer uno de los factores clave en la productividad laboral y prevenir situaciones de burnout o descontento generalizado, pudiendo adoptar las medidas adecuadas para no perder el talento y poder crear puestos de trabajo con condiciones atractivas para los nuevos profesionales.

En resumen, las soluciones con IA pueden influir de manera importante en diferentes procesos de gestión de Recursos Humanos: automatización administrativa, selección eficiente de personal, capacitación de la plantilla basada en datos, mejora de la experiencia de las personas trabajadoras y retención y compensación del talento.

Sobre Zucchetti

Con 40 años de historia, 1300 millones de facturación, 700.000 clientes, 8.000 empleados y 2.000 distribuidores en todo el mundo, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la 1ª compañía IT italiana desde 2006, con soluciones de gestión RRHH, ERP-CRM, robótica, TPV para hostelería y retail, automatización, IoT, M2M y control de accesos y videovigilancia. Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 11 países, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti Spain, es un punto de referencia en el sector TI español, con 40 años de trayectoria, 280 empleados y 300 profesionales certificados en su Canal de Partners, 2020 millones de euros de facturación en 2022 y más de 4.000 clientes. Tiene el catálogo de soluciones TI más amplio del mercado: software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para HORECA y comercio, software para asesorías y despachos, gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial), y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (AEDEEC).