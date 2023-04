Tecnimadera mejora su presencia avanzada con las ayudas del Kit Digital

La empresa, dedicada a la venta, el diseño y la fabricación de herramientas para trabajar la madera, ha implementado su presencia online con las ayudas de los fondos europeos Next Generation Gracias a estas ayudas, Tecnimadera mejora su posición en los buscadores y logra llegar a sus clientes potenciales, de un modo más efectivo. La empresa ofrece un amplio y variado catálogo de productos, maquinaria y herramientas, para trabajar la madera y uno de los productos estrella que ofrece es la sierra circular para madera.

Además de la sierra circular, también presentan otros productos ideales para hacer ranuras, para trabajar troncos y leña, para ingletadoras, para la construcción de palets, escuadradoras, seccionadoras, incisores, universales con limitador, para trabajar el aluminio y todo tipo de accesorios para sierras. En Tecnimadera, el cliente podrá encontrar brocas, taladro múltiple y bisagras, fresas helicoidales MDM, fresolines portátil, cuchillas, herramientas con eje, cabezales de cuchillas MD, accesorios, etc. Están en continuo proceso de formación e innovación, trabajando constantemente para mejorar y no dejan de incorporar nuevas referencias en el catálogo. Llevan muchos años desarrollando, diseñando y fabricando herramientas, consumibles y maquinaria para trabajar la madera de forma profesional, como puede ser el disco de sierra circular para madera. Los clientes también pueden disponer de un asesoramiento especializado industrial y un asesoramiento técnico 3D.

Es una empresa experta en el diseño, la venta y la fabricación de herramientas para trabajar la madera, en la que cada vez confían más empresas y clientes particulares, dada las garantías y la calidad que ofrecen. Todos los productos que se encuentran en el catálogo de Tecnimadera, presentan una garantía de por vida, contra defectos de fabricación, de modo que suponen una inversión muy rentable. El asesoramiento técnico especializado, la fabricación a medida y la calidad de los productos que ofrecen, son las claves del éxito de esta empresa.

Para saber más detalles, características técnicas y posibilidades de los productos y servicios que ofrecen, puede rellenar el formulario de contacto con sus datos y el motivo de su consulta.

Tecnimadera

https://www.tecnimadera.es/

c/Segarra, 6, Castellar del Vallès

672 015 321

tienda@tecnimadera.es