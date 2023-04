Aterrizar con Samplia en el pop-up urbano más "cool" de la Gran Vía

Samplia no deja de sorprender con apuestas creativas que llevan la publicidad a otro nivel. Si bien son conocidas las sinergias de esta empresa con marcas del gran consumo, en los últimos meses marcas de moda como Levis o Asics, y la más reciente Miravia, han contado con el equipo creativo de Samplia para impulsar sus campañas, tomando como escenario principal Samplia X Gran Vía, un espacio que se posiciona como el pop up urbano de referencia del centro de Madrid Miravia, el nuevo marketplace online del que todos hablan, ha contado con la ayuda de Samplia, la marca líder en el campo del marketing promocional, para impulsar su reciente lanzamiento en el mercado español. Miravia es una plataforma en línea que ofrece una amplia gama de productos de consumo, desde moda y belleza hasta tecnología y alimentación. Con una interfaz fácil de usar y una experiencia de compra transparente, ofrece a los clientes una forma rápida y sencilla de encontrar lo que necesitan para su día a día.

Samplia ha contribuido al éxito de Miravia a través de su experiencia en marketing y promoción, colaborando en el desarrollo de una efectiva campaña para dar a conocer la plataforma y su oferta de productos. Con su app y su comunidad de más de 1.7 millones de consumidores, Samplia aporta canales de promoción eficaces para llegar a un público más amplio y dar a conocer la plataforma a nivel nacional.

Sin embargo, ha sido en el local de Samplia X ubicado en el número 46 de la Gran Vía madrileña, el espacio físico donde por unos días Miravia se ha hecho palpable para los viandantes, y ha podido, no solo darse a conocer, sino también recoger feedback y sugerencias de los potenciales consumidores.

Esta apuesta de la marca por acercarse a sus consumidores, comienza a ser tendencia en muchísimos negocios online, y gracias a empresas como Samplia, con sus locales de experiencia en sitios estratégicos de la ciudad, y su expertise para hacer de la publicidad una herramienta inteligente que aporte valor al espacio urbano y a la manera en la que la gente se relaciona con los productos.

"Muy contentos de haber colaborado con Miravia en el lanzamiento de su plataforma y convencidos de que tendrá un gran éxito en el mercado español, afirma el equipo creativo de Samplia y añade: "acciones como esta, unida a la realizada con Levis, o Asics, consolidan a Samplia en un sector de referencia como lo es la moda".

Si algo tienen en común Miravia y Samplia, es que ambas empresas apuestan por la innovación y el crecimiento, ofreciendo soluciones avanzadas y eficaces, y colocando en el centro de sus acciones, (o en el centro de Madrid), las mejores experiencias para los consumidores.

Samplia es una empresa líder en el campo del marketing promocional con expertise en la distribución inteligente de muestras a través de su app Samplia, que ya cuenta con una comunidad de más de 1.7 millones de consumidores dispuestos a probar, evaluar y opinar sobre los productos de sus clientes. Gracias a su innovadora plataforma y su amplia base de usuarios, se ha posicionado como la empresa número uno en el sector de Sampling Inteligente.

La empresa española tiene presencia en varios países de Europa y América. Entre los servicios que ofrece a las marcas se incluyen las Máquinas Samplia (que fueron las primeras máquinas de sampling del mundo), los exclusivos locales Samplia Experience para crear pop-up stores en ubicaciones premium y Experiencias de Marca 360, las cabeceras de góndola SampliaGO! en líneas de caja de los mejores Carrefour, Micro y Macroeventos, Sampling especializado en retailers o Roadshows.

El objetivo de todas las campañas de Samplia siempre es realizar samplings medidos y digitalizados, conseguir más de 12 millones de impactos visuales al mes, obtener feedback del 85% de los probadores y presentarlos en estudios de mercado cuantitativos y aumentar significativamente las ventas y la recompra de los productos promocionados.