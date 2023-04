Teca Sàbat destaca los principales beneficios de contratar el servicio de catering para comuniones, bautizos y celebraciones familiares

La época de las comuniones, bautizos y celebraciones familiares es uno de los períodos del año donde el servicio de catering es uno de los más solicitados para cubrir este tipo de eventos Uno de los aspectos que más preocupa a este tipo de celebraciones es el servicio de catering que se ofrece a los invitados. Contar con una empresa especializada en la elaboración personalizada en este tipo de eventos es fundamental para garantizar un excelente servicio.

La función de las empresas de catering no sólo es proporcionar comida y bebida a los asistentes, sino ayudar a la organización para realizar un servicio de calidad.

La Teca Sàbat cuenta con una larga tradición gastronómica y su premisa siempre ha sido conseguir el éxito en lo sencillo, y eso es lo que quieren transmitir a sus clientes. Con ellos será fácil organizar cualquier tipo de celebración que se pueda soñar ofreciendo siempre un gran servicio. Se trata de un servicio totalmente personalizado a las necesidades y características de cada solicitud al gusto del consumidor.

También, se encargan desde la búsqueda de un espacio adecuado a las necesidades del cliente, la elaboración de la propuesta junto a su equipo de cocina, la valoración de las necesidades técnicas para llegar al éxito de la celebración hasta la ejecución del mismo día. Aparte, de ofrecer una presentación creativa, original y llamativa.

Entre los diferentes servicios de caterings que ofrece la Teca Sàbat, los caterings más frecuentes de particulares, en bautizos y comuniones, son los catering delivery.

El catering integral es un servicio de la Teca Sàbat que incluye servicios complementarios a la gastronomía como los cocineros, el personal de servicio, el menaje de la mesa o cualquier otra decoración adicional.

El equipo de la Teca Sàbat destaca que "siempre tenemos en cuenta cuál es el objetivo del cliente, el presupuesto y, a partir de ahí, empezamos a realizar una propuesta de catering personalizada incluyendo servicios complementarios, en función de las necesidades del cliente".

También, cabe destacar el catering delivery que está pensado para los clientes que tienen la previsión de realizar una comida, una cena, un cumpleaños o una reunión de amigos. En este tipo de catering para llevar, el cliente debe realizar un pedido con una previsión mínima de 72 horas en las tiendas de la Teca Sàbat.

Ventajas de contratar un catering particular para comuniones, bautizos o celebraciones familiares

El servicio de catering particular ofrece un gran número de ventajas entre las que destacan:

Ahorro de tiempo y comodidad: un servicio de catering garantiza un gran ahorro de tiempo para poder dedicar sus esfuerzos a otras tareas del evento.

Amplia oferta gastronómica: el equipo de cocina de la Teca Sàbat realiza una amplia propuesta gastronómica donde combina la cocina tradicional con la cocina moderna con el objetivo de sorprender al invitado con unos sabores espectaculares.

Presupuestos personalizados: cuando se contrata un catering, siempre se ofrece la posibilidad de adaptar el presupuesto a las necesidades y preferencias del cliente.

cuando se contrata un catering, siempre se ofrece la posibilidad de adaptar el presupuesto a las necesidades y preferencias del cliente. Máxima calidad: muy poca gente es capaz de seducir a los paladares más exigentes con creaciones gastronómicas magistrales, donde el comensal experimente una explosión de sabor en la boca. El equipo de cocina de la Teca Sàbat, con su amplia trayectoria profesional, siempre cumple con las expectativas de los clientes. El equipo de organización de eventos de la Teca Sàbat explica que "nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo servicios de catering particular de forma personalizada, ya sea en tu casa o en la ubicación donde tenga lugar la comunión o cualquier otra celebración familiar".