Roiback presenta su innovadora web corporativa

Con un tono fresco y cercano, Roiback presenta una imagen renovada, manteniendo sus valores y personalidad de marca, la nueva web refleja el carácter global e innovador de la compañía. Destaca su enfoque en tecnología y soluciones integrales para el sector hotelero así como Tech that Cares, la sección especial enfocada en sostenibilidad Roiback, la plataforma global de tecnología y servicios para hoteles independientes y cadenas hoteleras, anuncia hoy su nuevo sitio web corporativo (www.roiback.com).

Enmarcado en una estrategia creativa global y manteniendo los valores y la personalidad de marca que ha llevado a Roiback a ser un referente global en la gestión del canal directo, la nueva web utiliza tipografías potentes y contundentes, una paleta de colores expandida, y animaciones que aportan dinamismo conduciendo al usuario a través de un contenido con textos directos, motivadores y cercanos que apuntan al futuro.

Cristina Perea, CEO de Roiback comenta: "en nuestro ambicioso plan de crecimiento, la innovación y la tecnología son dos palancas muy importantes. La nueva página web lo comunica perfectamente destacando la propuesta de valor de Roiback con una visión holística del canal directo para hoteles independientes y cadenas hoteleras de todo el mundo".

El futuro del canal directo va más allá de un simple motor de reservas

Además de un galardonado motor de reservas, Roiback ofrece una amplia gama de soluciones y acciones avanzadas de marketing digital, desarrollo exhaustivo de sitios web que no sólo convierten, sino que también comunican una imagen de marca, y de estrategias de fidelización del cliente final. Todo ello completado con servicios de call center y el mayor portfolio de integraciones con las mejores empresas tecnológicas del mercado para una visión 360 de la distribución hotelera.

Creada con la experiencia del usuario en mente, la web de Roiback incluye nuevas características para ayudarle a navegar y encontrar la solución que necesita, presentando de forma clara, ordenada y en cuatro idiomas (español, inglés, portugués e italiano) su propuesta de valor para hoteles independientes y cadenas hoteleras de todo el mundo.

Un completo ecosistema de integraciones

La nueva web de Roiback descubre el extenso catálogo de las integraciones con las tecnologías hoteleras complementarias más avanzadas del mercado, otorgando mucho valor a los principales partners tecnológicos para ofrecer respuesta a todas las necesidades de los equipos hoteleros que miran al futuro.

Tecnología respetuosa para un mejor planeta

La sostenibilidad es uno de los valores fundamentales de Roiback. La compañía aporta su grano de arena para crear un sector turístico más sostenible, respetuoso e inclusivo.

La nueva página web destaca una sección especial en la que se detallan las diferentes líneas estratégicas sostenibles sobre tres pilares fundamentales: Tecnología accesible y respetuosa,impulso a la sostenibilidad y la prosperidad de las personas potenciando el talento y la diversidad.

Miguel González, Head of Marketing & Communications de Roiback, declara: "el equipo de Marketing ha realizado un trabajo excepcional. Nos hemos tomado el tiempo necesario para analizar bien las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles un sitio web que supere sus expectativas. Estoy muy contento con el resultado obtenido".

Sobre Roiback

Roiback (www.roiback.com) es una galardonada empresa tecnológica especializada en la gestión del canal directo para hoteles. Creada en 2010 en Palma de Mallorca, Roiback maximiza la venta directa online y la rentabilidad de más de 2.000 hoteles independientes y cadenas hoteleras de todo el mundo.

Con oficinas en todo el mundo, Roiback ofrece a cadenas hoteleras y hoteles independientes de todo el mundo un motor de reservas líder en el mercado, soluciones web enfocadas a la conversión y servicios de gestión integral del marketing online enfocado en la generación de reservas.

Roiback está reconocida como Premier Partner por Google, Strategic Main Partner para el sur de Europa por TripAdvisor y ha sido galardonado durante cinco años consecutivos con el premio al "Mejor proveedor de soluciones para reservas de hoteles en Europa" y en 2021 y 2022 como "Mejor proveedor de soluciones para reservas de hoteles en el mundo" en los World Travel Awards, considerados los premios más importantes del sector turístico a nivel internacional.