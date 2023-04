Serhogarsystem destaca la importancia del cuidado profesional para ancianos con demencia

En el mundo actual, el envejecimiento de la población es una realidad innegable. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050, el número de personas mayores de 60 años se duplicará, llegando a los 2.000 millones de personas. Esto representa una oportunidad y un desafío para la sociedad en su conjunto, sobre todo para aquellos que deben cuidar a las personas mayores, en especial si estas presentan demencia La demencia es una enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores y se caracteriza por la pérdida de la capacidad cognitiva. La persona afectada pierde gradualmente la memoria, la capacidad de pensar, razonar y comunicarse, lo que dificulta la realización de las tareas cotidianas y afecta su calidad de vida.

Es por eso que es fundamental contar con un cuidado profesional para los ancianos con demencia. Los profesionales que se dedican a esta tarea tienen conocimientos y habilidades especializados para brindar el mejor cuidado posible a los pacientes. Serhogarsystem, es una empresa especialista y experimentada en el cuidado de personas mayores y servicios del hogar. Esta empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados que brindan un servicio de calidad a personas mayores con demencia y otros problemas de salud.

Además de dar un cuidado excepcional a sus pacientes, estos profesionales proporcionan consejos útiles para los cuidadores no profesionales, que suelen ser familiares o amigos cercanos. Algunos consejos importantes para cuidar a las personas mayores con demencia incluyen lo siguiente:

Mantener una rutina: Las personas con demencia se benefician de una rutina diaria establecida, que incluya horarios fijos para comer, dormir y hacer actividades.

Fomentar la comunicación: Es importante hablar con la persona con demencia y escucharla con atención, aunque su lenguaje pueda ser confuso o incoherente.

Proporcionar un entorno seguro: Las personas con demencia pueden perder la capacidad de reconocer peligros o recordar cómo usar los electrodomésticos. Por lo tanto, es importante proporcionar un entorno seguro y supervisado.

Estimular el cerebro: La estimulación cognitiva puede retrasar el deterioro cognitivo. Juegos de memoria, puzzles, música y otros pasatiempos pueden ser útiles. Con el objetivo de proporcionar un cuidado integral, Serhogarsystem también ofrece servicios de asistencia domiciliaria, cuidado de enfermos, acompañamiento hospitalario, entre otros servicios.

"El cuidado profesional para ancianos con demencia es crucial para garantizar su bienestar y calidad de vida. Por este motivo, un cuidador no profesional debería siempre buscar apoyo de profesionales especializados y seguir los consejos mencionados anteriormente. Cuidar a una persona con demencia puede ser un desafío, pero con los conocimientos y habilidades adecuados, se puede mejorar la calidad de vida de la persona afectada", explica Serhogarsystem.

En conclusión, cuidar a una persona anciana con demencia senil puede ser un desafío, pero con la orientación y el apoyo adecuados, se puede mejorar la calidad de vida de la persona afectada y de los demás cuidadores no profesionales.