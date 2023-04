El nivel de productividad y eficiencia medio de la empresa en España baja 4,38 puntos respecto a 2022 y se sitúa en 54,40 puntos sobre 100

Así se extrae de la encuesta que ha realizado Adecco Outsourcing, líder en externalización de procesos auxiliares, a más de 2.000 directores, managers y mandos intermedios representativos de la industria española para determinar la productividad y la eficiencia de las empresas en el país El año pasado se daba a conocer en el país el primer Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia, un análisis para determinar la productividad y la eficiencia de las empresas españolas. ¿Cuál es el nivel de productividad en España? ¿Qué influencia tiene la dimensión de la organización en ella? ¿Cuáles son los sectores más productivos?

Adecco Outsourcing, líder en externalización de procesos auxiliares, quiere dar respuesta a estas preguntas y dar continuidad a este estudio, por ello presenta hoy el II Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia.

Este barómetro persigue el objetivo de potenciar una conciencia enfocada en la productividad y en la búsqueda continua de la eficiencia en aras de mejorar la competitividad de las empresas y, para ello, analiza procedimientos como la gestión de conocimiento, de las ausencias, la salud, la retribución, el clima laboral, la formación, el trabajo en remoto, los procesos y la organización, entre otros.

En esta primera entrega, además de la puntuación de España en materia de productividad y un ranking con los sectores más productivos y eficientes, se analiza qué hace a las empresas españolas tener esa puntuación atendiendo a variables como la salud, la formación, el clima laboral, o la calidad de los procesos.

Una de las principales conclusiones de esta entrega es que el nivel de productividad y eficiencia medio en España se sitúa en 54,40 puntos en una escala de 0 a 100, habiéndose reducido 4,38 puntos porcentuales respecto al año pasado, que tenía una puntuación de 58,78 puntos.

En palabras de Daniele Tramontín, director comercial de Adecco Outsourcing: "la productividad de una organización está íntimamente relacionada con la competitividad de esta y la competitividad decide el cómo y cuánto una empresa se mantiene en el mercado. El elemento critico de la competitividad parece acabar siempre en las personas, en el conocimiento, la formación y en las medidas que propone el sistema (tanto público como privado) para crear las bases de esta revolución del conocimiento".

"Las variables que más han influenciado la bajada de confianza sobre la productividad de la empresa española, comparándonos con el 2022, son todas aquellas que refieren a la capacidad de hacer una correcta gestión de los RRHH, algo de culpa puede que tenga la reforma laboral de finales de 2021 y cuyos efectos reales están aflorando de manera más significativa en este arranque de 2023", añade Tramontín.

Por su parte, Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, considera que: "España sigue a la cola de los países de la Unión Europea en recuperación económica y pérdida de productividad, además la caída de la productividad española es una constante desde la crisis financiera de 2007-2013. Y esto es un problema grave que se debe a la mayoritaria estructura de pymes, poco peso de la industria, nivel de digitalización y de cualificación profesional orientada al empleo. El crecimiento de nuestra productividad, y por ello de la competitividad de nuestra economía, depende de que se frene la elevada presión fiscal, tanto en impuestos como en cotizaciones a la Seguridad Social, si es que queremos atraer inversiones que mejoren nuestro tejido productivo y nuestros retos tecnológicos".

El II Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia se ha realizado sobre una muestra de 2.039 directores/as, managers y mandos intermedios en 30 sectores de actividad representativos del tejido empresarial[1].

La productividad y eficiencia en la empresa española

¿Cómo se encuentra España en materia de productividad? Según el barómetro de Adecco Outsourcing el nivel de productividad y eficiencia medio de la empresa española se sitúa en 54,40 puntos en una escala de 0 a 100, 4,38 puntos porcentuales menos que el año pasado, cuando tenía una puntuación de 58,78 puntos.

¿Qué porcentaje de empresas tiene una productividad muy alta o cuáles necesitan poner más foco en mejorar sus procesos auxiliares? Un 19,13% de las compañías españolas encuestadas (+2,78 p.p. interanuales) tiene un nivel de productividad y eficiencia nula, un 12,51% (+2,63 p.p.) la tiene muy baja, un 12,11% (+3,61 p.p.) baja, un 12,06% discreta (+0,4 p.p.), un 12,31% moderada (-2,41 p.p.), un 13,83% notable (-1,19 p.p.), mientras que un 12,56% (-4,29 p.p. interanuales) tiene una productividad y eficiencia alta y un 5,49% (-1,53 p.p.) muy alta.

Es decir, solo el 18% de las compañías españolas tiene una productividad sobresaliente, porcentaje que ha bajado 6 puntos porcentuales respecto al 2022. Así, la realidad es que la gran mayoría tiene un amplio margen de mejora para hacer más eficientes sus procesos de cara a maximizar sus oportunidades y recursos.

El II Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia también analiza la dimensión de la empresa, otro factor que puede influir en la productividad. La tendencia es que cuanto mayor es la organización más puntuación obtiene y muestra mayor sensibilidad a la productividad.

Así, las compañías de menos de 10 empleados son las que se encuentran por debajo de la media, con 43,62 puntos (-3,57 p.p. interanuales) en una escala de 0 a 100, y las más productivas son las de 250 a 1.000 empleados, con 60,47 puntos (-7,45 p.p.). Las de más de mil trabajadores ven reducido este indicador, con 57,86 puntos (-6,47 p.p. respecto al año pasado).

En el presente barómetro también se pregunta a directivos, managers y mandos intermedios cómo puntúan la productividad de su empresa en una escala de 0 a 10, siendo 0 "nada productiva" y 10 "muy productiva", y estos valoran con una media de 6,59 sobre 10 la productividad de su compañía, de los cuales el 60,13% la han puntuado con una valoración entre 7-10.

Los trabajadores encuestados mayores de 35 años y los que trabajan en el sector industrial e IT y audiovisual valoran de forma más positiva la productividad de su organización, haciéndolo con una media superior a la global.

Los sectores más productivos

La productividad es un factor determinante en el crecimiento económico de un país, de ahí la importancia de su análisis en los distintos sectores.

Los sectores con mayor eficiencia y con más sensibilidad hacia la productividad son Banca y Seguros (64,85 puntos sobre 100), Alimentación (62,65) e IT (61,85).

Otros sectores con una buena puntuación, muy por encima de la media son Automoción (61,79 puntos), Químico (61,78), Aeropuertos (61,41) e Industrial (61,06).

En los 60 puntos siguen sectores como Contact Center, Aeronáutica y Logística. Los últimos sectores con una puntuación superior a la media nacional son Office (58,38), Energéticas (57,69) y Audiovisual (56,39).

Justo por debajo de la media nacional se encuentran ramas como Healthcare (54,28 puntos), Distribución (54,06), Farma (53,19), y Construcción (52,76).

Finalmente, cierran el ranking de los 30 sectores analizados, Hostelería (con una puntuación de 50,63), Agro (50,10), Puertos (48) y la Administración Pública (46,44 puntos).

Salud y productividad

La salud laboral es un fenómeno que cada vez tiene más importancia dentro de las políticas empresariales, no solo en el plano de la salud física (con políticas de PRL y planes de bienestar cada vez más instaurados en las compañías españolas) sino también en el plano de la salud mental.

Así, cerca de la mitad de las empresas consultadas por Adecco Outsourcing analiza KPI´s relacionados con la salud (48,75%), porcentaje que disminuye en 2023 2,73 p.p.

De los que llevan a cabo este análisis, más de 8 de cada 10 encuestados afirman realizar campañas de promoción de la salud (81,79%) frente al 18,21% que aun analizando estos KPIs no lo hace.

Son los directores, managers y mandos intermedios de entre 18-34 años de edad, que trabajan en compañías de más de 50 empleados y en los sectores de la alimentación, distribución, IT y audiovisual y transportes, quienes señalan que las empresas en las que trabajan analizan KPIs relacionadas con la salud en mayor medida que el resto. Por otro lado, a medida que aumenta el tamaño de la organización, se realizan campañas de promoción de la salud en mayor proporción que las empresas más pequeñas.

Si se centran en acciones concretas relacionadas con la industria, 6 de cada 10 directores, managers o mandos intermedios encuestados (59,20%) afirman que su compañía ha puesto en práctica mejoras en ergonomía en procesos de producción (porcentaje que en 2023 disminuye 6,37 p.p. con respecto a 2022), de los cuales, el 42,50% menciona que la empresa ha conseguido mejorar su productividad entre un 6% y un 10%, mientras que el 28,67% ha mejorado su productividad entre un 1% y un 5%, el 15,66% entre un 11% y un 15% y el 8,37% en más de un 15%.

Cabe destacar, que solo el 4,81% de las organizaciones que han puesto en prácticas mejoras en ergonomía indica que su productividad no ha mejorado nada.

Son las compañías de más de 250 empleados y las que pertenecen a los sectores de alimentación, industrial, IT y audiovisual y transportes, en mayor medida que el resto, quienes han llevado a cabo mejoras en ergonomía en procesos de producción.

Entre las empresas que han puesto en práctica estas mejoras, los trabajadores de mayor edad y que residen en la zona norte, en mayor proporción que el resto indican no haber conseguido mejorar su productividad, aunque en las compañías con más de 1.000 empleados, sin embargo, afirman haber mejorado en más de un 15%, en mayor porcentaje que el resto.

El clima laboral es el ambiente en el que se desarrolla un trabajo, e incluye desde el modo en el que se relacionan los empleados hasta la satisfacción de estos. Este clima tiene un impacto determinante en la productividad de la empresa y puede afectar a la salud mental. Por ello, es otro de los aspectos consultados en este análisis.

Así, el 44,48% de los directivos, managers y mandos intermedios consultados afirma que sus compañías realizan estudios de clima laboral, frente a un 55,52% que indica lo contrario. Se mantiene el porcentaje con respecto a 2022 en esta variable.

Los encuestados de 35-44 años de edad, las organizaciones de mayor tamaño y las del sector de la administración, alimentación e IT y audiovisual, en mayor proporción que el resto, realizan estudios de clima laboral.

Retribución y objetivos

Desde hace tiempo existe en la sociedad el amplio debate de ligar salarios a productividad, aunque todavía son pocas las empresas que establecen sus políticas retributivas siguiendo este criterio.

En el II Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia se ha consultado a las compañías sobre la vinculación de una parte del salario variable a la productividad, y en este sentido, el 65,03% de ellas aplica la retribución variable sobre objetivos o productividad independientemente del convenio laboral de aplicación, porcentaje que en 2023 disminuye 3,94 p.p.

Así, el 44,53% de ellas indica que se aplica a todos los empleados vinculados en el proceso y el 20,50% solamente dirigido a los mandos. Por el contrario, un 34,97% declara que en su empresa no se aplica retribución variable en función de objetivos o productividad, porcentaje que aumenta 3,94 p.p. con respecto a 2022.

Son los hombres y las organizaciones de mayor tamaño, quienes en mayor medida que el resto aseguran que su empresa aplica la retribución variable sobre objetivos o productividad a todos los empleados vinculados al proceso.

Mientras que los encuestados de menor edad, que residen en la zona centro y trabajan en el sector alimentación, IT y audiovisual y transportes, en mayor porcentaje que el resto, aplican retribución variable sobre objetivos o productividad, solo para mandos.

Además, en el II Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia se ha consultado a las empresas sobre si la calidad de los procesos afecta en positivo a la mejora de la productividad, y en este sentido, 7 de cada 10 directivos, managers y mandos intermedios afirman que sí, puesto que ambos aspectos van íntimamente relacionados (72,19%). Sin embargo, el 27,81% indica que la mejora que sufre no es significativa. En 2023, disminuye en 2,96 p.p. los que aseguran que la calidad de los procesos afecta en positivo a la mejora de la productividad mientras que aumenta para los que consideran que la mejora no es significativa.

Los encuestados de 45-54 años de edad y los que su organización tiene más de 250 empleados, en mayor medida que el resto, declaran que la calidad de los procesos afecta en positivo a la mejora de la productividad.

Formación, eficiencia y productividad

Por último, en esta primera parte, Adecco Outsourcing ha querido analizar también qué variables relacionadas con la formación como medio de mejorar la productividad de los trabajadores están en uso dentro de la empresa española.

El 62,92% de las compañías aplica planes de formación ad-hoc con el objetivo de mejorar la productividad y eficiencia del recurso humano (porcentaje que en 2023 disminuye en 4,47 p.p.)

Dentro de esas empresas, el 60,87% ha medido el porcentaje de mejora de esos planes entre sus trabajadores, siendo el 44,30% de ellas quienes declaran que ha mejorado entre un 6% y un 10% y el 28,94% que ha mejorado la productividad y eficiencia entre el 1% y el 5%.

Las organizaciones de más de 50 empleados y las que pertenecen al sector de la administración e IT y audiovisual, en mayor proporción que el resto, aplican planes para la mejora de la productividad y la eficiencia del recurso humano.

Además, para las empresas con menos de 10 empleados que han medido el porcentaje de mejora, en mayor proporción que el resto, dicho porcentaje ha aumentado entre un 1% y un 5%.

Para más de 1 de cada 3 encuestados la formación proporcionada en su empresa se destina por igual a producto/técnica y habilidades (38,11%), mientras que el 33,84% afirma que va destinada únicamente a habilidades y el 28,05% declara que solo está destinada al producto/técnica. En 2023, aumenta 2,04 p.p. la formación destinada por igual a producto/ técnica y habilidades y disminuye 2,29 p.p. la destinada en su mayoría a producto/ técnica.

Son los directores, managers y mandos intermedios de 35-65 años de edad y las organizaciones de más de 1.000 empleados, quienes en mayor medida que el resto declaran que el total de la formación proporcionada va destinado por igual a producto/técnica y habilidades. Mientras, los directores, managers y mandos intermedios más jóvenes (18 a 34 años de edad) y las empresas de 50 a 249 empleados, quienes en mayor porcentaje que el resto de los grupos, aseguran que la mayoría de la formación proporcionada va destinada a habilidades.

En los últimos años se ha producido una auténtica revolución en cuanto a las habilidades blandas, que cobran protagonismo hasta el extremo de que son tan importantes como los conocimientos técnicos. La inteligencia emocional, la resiliencia, la adaptación al cambio, las habilidades comunicativas y relacionales, entre otras, son algunas de las más valoradas.

Así, 1 de cada 2 encuestados indica que en su empresa se ha implementado que en cada ocupación se establezca un plan para formar y potenciar las tareas con mayor contenido de habilidades más "humanas" (51,69%) y que en cada ocupación se tengan definidas qué habilidades o skills son específicas de la misma (51,40%).

Son los trabajadores de 18-44 años de edad y que pertenecen al sector IT y audiovisual quienes, en mayor medida que el resto señalan que en sus compañías se han implementado que en cada ocupación se establezca un plan para formar y potenciar las tareas con mayor contenido de habilidades más "humanas". Asimismo, son los trabajadores de 35-44 años de edad, cuyas organizaciones tienen más de 250 empleados y que pertenecen al sector IT y audiovisual quienes aseguran que en sus empresas se han implementado que en cada ocupación se tengan definidas qué habilidades o skills son específicas de la misma, en mayor proporción que el resto.

[1] Pertenecientes al panel de Sondea.