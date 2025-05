El modelo de colaboración entre agentes inmobiliarios online gana terreno: AIO expone cómo funciona

La escuela Agente Inmobiliario Online (AIO), especializada en formación y desarrollo profesional en el sector inmobiliario digital, presenta un modelo basado en colaboración entre agentes y operaciones 100 % online. "Competir por una venta ya no se lleva", afirma Fátima López, fundadora de AIO y creadora de esta red colaborativa Hoy en día hay personas que se están planteando un cambio profesional en el que el trabajo online cobra protagonismo.

Trabajar online puede ser muy llamativo para personas que están cansadas de desperdiciar su vida en trabajos de 8 horas presenciales en una oficina, pero esto de "emprender desde casa" sigue arrastrando un problema silencioso: la soledad.

La realidad de muchos profesionales que buscan la libertad gracias al autoempleo no es un camino de rosas porque se encuentran con aislamiento, dudas y la sensación de estar constantemente improvisando solos.

Por suerte para algunos profesionales esto está empezando a cambiar.

La escuela de negocios Agente Inmobiliario Online ha creado una red poco vista en el sector inmobiliario en España.

Es una Red Inmobiliaria Colaborativa (o RIC, como lo llaman los fundadores de AIO) en la que una comunidad de agentes inmobiliarios independientes venden inmuebles desde casa y colaboran entre sí en vez de competir.

Este sistema creado por esta escuela especializada en la venta de inmuebles de forma online rompe completamente con el concepto tradicional de oficina y exclusividad geográfica.

Todo es bastante simple en la Red AIO: uno capta, otro cierra, otro aporta al comprador y todos ganan.

Y hay algo más, la competencia entre agentes desaparece.

Frente al modelo clásico donde cada agente pelea por su zona, por captar antes, por no "compartir comisiones", el enfoque AIO transforma la lógica del negocio: aquí se trabaja en red, y eso multiplica los resultados.

"No necesitas hacerlo todo tú. Ni saber de fiscalidad, ni tener experiencia, ni conocer el mercado local. Aquí compartimos operaciones reales entre personas que están empezando y otras que ya viven de esto", explica Fátima López, creadora del método y fundadora de la Escuela de Negocios Agente Inmobiliario Online.

Desde el año 2022, más de 600 personas se han formado en este sistema. Muchas sin experiencia previa, otras buscando reinventarse tras dejar trabajos por cuenta ajena y sí, también muchos agentes tradicionales que veían que el modelo que seguían no tenía mucho más recorrido.

Y todas tienen algo en común: no están solas.

La comunidad se apoya en tecnología, formación y mentoría constante, pero sobre todo en una estructura de colaboración real donde cada agente online forma parte de algo más grande que su perfil de Instagram.

"Esto no es vender casas. Es una nueva profesión, que se construye desde la conexión con otros", afirma Magda, una de las alumnas activas en la red.

El modelo AIO plantea así una alternativa sólida al paradigma del freelance solitario: una profesión digital, rentable y acompañada, donde la colaboración deja de ser un valor aspiracional y se convierte en una forma concreta de generar ingresos.