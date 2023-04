Vicente Valera pronostica la fecha de realización de los exámenes de Administrativo y Auxiliar del Estado

Valera, el autor que ha vendido más de 250.000 libros de derecho y oposiciones y con más de 20 años de experiencia como preparador, pronostica el 9 de septiembre de 2023 como fecha de realización de las pruebas de las oposiciones a los cuerpos Auxiliar y Administrativo de la Administración General del Estado. Además, predice que la nota de corte se situará por encima de los 7 puntos sobre 10 Vicente Valera funcionario A1 y preparador de oposiciones desde hace más de 20 años ha tenido distintos puestos de responsabilidad en la Administración Pública. Esta experiencia acumulada, junto a otros motivos, le lleva a considerar que es imposible que los exámenes se realicen antes de verano como estaba inicialmente previsto. De este modo, la fecha de realización de estas convocatorias masivas (más de 100.000 aspirantes en conjunto), considera que podría ser la del 9 de septiembre, justo después del parón vacacional.

Sobre la demora en la fecha de realización de los exámenes y la probable fecha en que se convocarán, Valera hace la siguiente reflexión: "este año se han juntado varios elementos para pensar y casi asegurar que el examen se realizará al menos en septiembre: el retraso en el anuncio de la convocatoria o los problemas informáticos que hubo en el plazo de presentación de solicitudes que, aún lo demoraron más. Del mismo modo parecería poco probable elegir una fecha de examen en plena convocatoria de oposiciones locales y autonómicas en la mayoría del territorio nacional".

Vicente Valera no se ha limitado únicamente a predecir la fecha de la realización de exámenes para Administrativo y Auxiliar del Estado, si no que además se ha aventurado a predecir que la puntuación directa mínima para superar los ejercicios no estará por debajo de 7 sobre 10. "Esta alta exigencia se debe a la gran competencia entre los aspirantes, derivada del elevado número de ellos que, sin duda, se encuentran, objetivamente, muy formados consecuencia del avance de la educación pública y el acceso de la mayoría de la sociedad al mundo universitario", afirma Valera. "Raro es ya el aspirante que no posee un título universitario por lo que en mi plataforma el alumnado debe superar todos los ejercicios con puntuaciones que oscilan entre el 70% y el 90%. Este nivel de exigencia es el que les debe conducir a ver sus nombres en el BOE".

Valera que acaba de incorporar a su plataforma un curso de supuestos prácticos para dominar las leyes administrativas, con clases en directo, y que ha tenido una gran acogida, pone también un especial acento en recomendar a las Administraciones Públicas valentía en revolucionar instrumentos como las Relaciones de Puestos de Trabajo, que deben considerar qué puestos se necesitarán en un futuro que cambia muy deprisa y ante el cual la Administración Pública española no puede mirar a otro lado. La reflexión debe ser profunda y rápida a la vez, puesto que el mundo cambia ya muy deprisa como la propia pandemia nos ha demostrado o la reciente irrupción, como un tsunami, de la inteligencia artificial. Señala Valera que: "dentro de cinco años las jornadas de trabajo ya no deben ser las que conocemos desde los años 80, porque entre otras cosas, el público de las Administraciones Públicas, el ciudadano, el interesado, ya es otro, y en breve ya no acudirá físicamente a las oficinas administrativas; pero las Administraciones deben ponerles canales eficaces y personal cualificado para ello para que ello ocurra definitivamente. Se eliminarán edificios administrativos, como se eliminaron oficinas bancarias; y el servicio se seguirá prestando".

Vicente Valera ha escrito más de 40 libros sobre derecho y oposiciones, destacando sus célebres manuales de derecho ilustrados con "Martina" como personaje o los de práctica jurídica como los que acaba de sacar recientemente al mercado: "La Biblia de Test más difíciles de La Constitución Española " o "La Biblia de Test más difíciles de la Ley de Contratos del Sector Público", con los que sarcástica manifiesta que: "los lectores aprenderán por las "malas".