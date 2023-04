El Betis fue menos malo que el Fuenla (87-77)

El Betis Baloncesto ha conseguido esta noche una victoria tan necesaria como ciertamente engañosa frente al colista de la liga ACB, el Carplus Fuenlabrada que, pese a sumar solamente cuatro triunfos y ponerse veinte abajo en el segundo cuarto, le ha peleado el triunfo a los de Casimiro -aunque sin llevarles al límite- casi hasta el final.

Es la séptima victoria del cuadro bético en la presente temporada lo que, con la derrota del Covirán Granada, hace a los verdiblancos depender de sí mismos para seguir un año más en la élite del baloncesto nacional. Solo una victoria separa a ambos equipos andaluces a favor de los granadinos, que deberán visitar San Pablo en una penúltima jornada que podría ser realmente a vida o muerte.

Por su parte el Carplus Fuenlabrada, que no se rindió pese a su patético primer cuarto y medio y su descenso casi consumado ya, no pudo dar continuidad a la victoria de la semana pasada frente al Surne Bilbao, que rompía una racha de 19 derrotas seguidas. Los madrileños siguen con cuatro victorias y, como decimos, quedan ya pendientes de certificar matemáticamente su descenso a la LEB Oro.

Montero-Tyson, pareja salvadora El principal protagonista del partido no fue otro que Jean Montero, como en las últimas semanas. El dominicano y Tyson Pérez, es decir, los dos de casi siempre, fueron los únicos que destacaron sobremanera entre tamañas dosis de mediocridad, siendo los salvadores de su equipo.

Sobre todo el escolta dominicano, autor de 30 puntos y 35 de valoración, con su habitual repertorio de acciones espectaculares; mientras que el ala-pívot acabó firmando 21 puntos, 8 rebotes y 24 créditos de valoración. Sin ellos hay que dar por seguro que el signo del partido habría sido otro bien distinto.

De inicio fue Tyson Pérez, autor de los ocho primeros puntos de su equipo, además de coger cinco rebotes, quien salió en plan dominador. Gracias a él, el Betis cogió sus primeras rentas a favor (10-1) ante un Fuenlabrada extremadamente errático, que no comparecía sobre la cancha.

Dos canastas seguidas de Kromah y Horton y otra más posterior de Ngouama estrecharon el marcador (12-9) antes de que la labor de Montero permitiera a los locales estirar la diferencia un poquito, otra vez (19-11, min 10).

El segundo cuarto vio cómo el Betis, sin hacer nada extraordinario, se marchaba frente a un Fuenla que seguía ausente, errando tiros más o menos fáciles y perdiendo balones a mansalva ante la, eso sí, buena labor defensiva de los de Luis Casimiro.

Un 2+1 de Gerun y seis puntos seguidos de Montero pusieron la máxima (31-11, min 15), antes de que dos tiros libres de Marc García hicieran que, por fin, el Fuenla moviera su casillero particular en este período.

Los madrileños, tal vez aprovechando la relajación de un Betis que olvidaba su lugar como penúltimo en la tabla, despertaron con Ali como su mejor hombre, con ocho puntos, hasta llegar a ponerse a ocho puntos (37-29) antes de que Gerun, tras asistencia de Montero, devolviera los diez de renta al descanso a un Betis que, pese a todo, no lo tenía nada claro.

San Jean Montero Y menos claro que lo tuvo cuando el Fuenla, con Horton por dentro y Ali que seguía con su acierto exterior, llegó a ponerse a cuatro puntos (49-45, min 24). Claro que de la tónica descorazonadora de los béticos se salía Jean Montero.

El dominicano, como ya demostrara en los minutos previos al intermedio, se convirtió en la referencia ofensiva del Betis y en su desatascador en los momentos de obnubilación. Una canasta suya daba un poco de aire a los locales (54-47) y un triple posterior volvía a poner a los suyos con una renta superior a los diez puntos (62-50) que Ali, cómo no, de tres, dejaba en eso mismo, diez, antes del cuarto final (65-55).

Y ahí Montero, al que Casimiro apenas si le dio un par de períodos de un minuto de descanso en este cuarto, siguió con su show para certificar una victoria que, pese a coger de nuevo trece puntos de ventaja a falta de escasamente cuatro minutos, su equipo no cerró del todo hasta un minuto y 45 segundos antes de la conclusión.

Así, el Betis sigue dependiendo exclusivamente de sí mismo para terminar permanenciendo en la ACB... mas tendrá que hacerlo, Montero y Tyson aparte, un poquito mejor si quiere rascar en las próximas jornadas unos triunfos vitales en lugares más complicados que en casa y ante el colista. Y el Fuenla... pues lo que ya sabía: a seguir pensando en preparar lo mejor posible la próxima temporada en la LEB Oro. ¿Junto al Betis? Ya se verá, aunque la imagen de hoy, pese a ganar, no haya sido precisamente la mejor posible.

87- BETIS BALONCESTO: Pargo (-), Bertans (9), BJ Johnson (12), Tyson Pérez (21), Pasecniks (7) -cinco inicial-, Cvetkovic (-), Montero (30), Almazán (-), Maronka (-) y Gerun (8). 77- CARPLUS FUENLABRADA: Ngouama (7), Ali (18), Kromah (8), Horton (19), Pinder (9) -cinco inicial-, M. García (14), Samar (-), Lewis (2) y Eyenga (-). PARCIALES: 19-11, 20-18, 26-26 y 22-22. ÁRBITROS: Aliaga, Cortés y Olivares. Eliminaron en los instantes finales por cinco personales al bético Pasecniks. INCIDENCIAS: 28ª jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 4683 espectadores.