Las ocho acciones para rentabilizar en bolsa las grandes tendencias económicas a 10 años vista, según XTB

El bróker online ha realizado un informe en el que analiza cuáles serán las oportunidades y empresas que liderarán el mercado los próximos diez años Apple, Spotify, Nvidia, 3D System o Palantir. Estas son algunas de las mejores oportunidades de inversión para los próximos diez años. Así se desprende del informe ‘Las acciones de la próxima década’, realizado por el bróker online XTB.

En el estudio se destacan cuáles son las oportunidades y empresas que liderarán el mercado durante los próximos diez años. Concretamente, XTB pone el foco en 8 compañías de muy diversos sectores: tecnología, impresión 3D, farmacéuticas o sistemas espaciales. Se trata de Apple, 3D Systems, Novo Nordisk, Spotify, Nvidia, Maxar Technologies, EHang y Palantir, todas ellas disponibles para comprar desde la xStation, la plataforma de inversión de XTB.

"Desde XTB hemos realizado este informe para tratar de dar respuesta a la pregunta de qué compañías pueden ser las próximas Amazon, Tesla o Google dentro de diez años. Para ello hemos analizado los sectores que consideramos más interesantes para invertir y en especial qué empresas son las más innovadoras", asegura Manuel Pinto, analista de XTB.

La tecnológica Apple, una de las compañías más reconocidas a nivel mundial, ha conseguido cambiar el día a día en los últimos años con el lanzamiento de cada uno de sus productos: Macintosh, iPod, iPhone o el Apple Watch. "Si en cada presentación ha conseguido cambiar y liderar su correspondiente sector, ¿qué nos deparará gracias a su poder de innovación en 2030? En XTB estamos seguros de que la compañía fundada por Steve Jobs seguirá en esta línea y, por tanto, era una clara apuesta para formar parte de esta selección", asegura Pinto.

Siguiendo con el ámbito tecnológico, pero centrado ahora en la impresión 3D, XTB destaca a 3D Systems, compañía que, entre su gama de productos y servicios, destacan industrias tan importantes como la aeroespacial, el mundo del motor en general, joyería, semiconductores, alimentación o salud. Entre los motivos para escoger a 3D System como una de las grandes oportunidades de inversión para la próxima década, XTB destaca varios: el hecho de que las impresoras 3D acaba de empezar y ya se pueden encontrar prototipos accesibles para cualquier público; el tamaño de la industria tiene un valor de mercado actualmente de 16,75 billones de dólares, con una proyección de un crecimiento anualizado del 23,3% hasta 2030; y, además, la compañía destaca en el mercado en dos áreas en las que se distingue sobre sus competidores, la industrial y la salud.

"Otra de nuestras apuestas de inversión es la farmacéutica danesa Novo Nordisk, que se especializa en la producción de medicamentos para el tratamiento de la diabetes, la obesidad y otras enfermedades crónicas. Actualmente, más de 350 millones de personas padecen diabetes en el mundo, una cifra que va en aumento y que puede duplicarse en los próximos 20 años". Por otro lado, según el Atlas Mundial de la Obesidad 2023 que se acaba de actualizar, la mitad de la de la población mundial vivirá con sobrepeso u obesidad en 2035, si no se prioriza su prevención y tratamiento, lo que se traducirá en 4.000 millones de euros anuales en 2035, casi el 3 % del PIB mundial. Y ante este panorama parece claro que la firma que lidere los medicamentos ante estas enfermedades, será una de las empresas más importantes del mundo, puntualiza el analista de XTB.

El bróker online destaca también a Spotify, la conocida plataforma de reproducción de música online. Para XTB, el hecho de que la reproducción y creación de podcast haya experimentado un gran crecimiento en los últimos años, esperándose que la industria crezca a un ritmo del 27,5% hasta 2027, lo que aumentará de manera exponencial los ingresos de la compañía, es un claro motivo para que Spotify sea considerada como otra gran oportunidad de inversión durante los próximos años.

Nvidia, especializada en el diseño y fabricación de tarjetas gráficas y sistemas en chip figura también como otra de las mejores acciones para XTB. "Nvidia ha sido una compañía pionera en el desarrollo de la tecnología de gráficos y ha contribuido significativamente al avance de la industria de los videojuegos y la computación de alto rendimiento. También destaca su alianza con compañías clave del sector financiero, para acelerar el uso de la IA con el fin de eficientar los procesos y la relación con los clientes, así como en la industria de la automoción, para mejorar la producción de vehículos eléctricos y la incorporación en ellos de videojuegos y televisores en su interior", aseguran desde XTB.

El informe del bróker online destaca también a Maxar Technologies, compañía estadounidense especializada en sistemas espaciales y terrestres. Para su elección, alega el hecho de, según un informe de MarketsandMarkets, el mercado global de imágenes y seguimiento por satélite se valoró en 11.200 millones de dólares en 2020 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período 2021-2026.

Ehang, tecnológica china que se dedica a la fabricación de vehículos aéreos autónomos (drones) para uso civil y comercial, también se cuela en el ranking elaborado por XTB debido al gran crecimiento experimentado por el mercado de venta de drones. No en vano, según un informe de la firma de investigación de mercado Technavio, creció a una tasa compuesta anual del 36,13% entre 2016 y 2020. "Además, se espera que el mercado siga creciendo a una tasa significativa en los próximos años, impulsado por una amplia gama de aplicaciones en diversos sectores, a lo que se sumará que en los próximos años puedan tener un uso cotidiano en nuestro día a día. Y Ehang destaca sobre sus competidores gracias a su tecnología, sus soluciones de movilidad aérea seguras, autónomas y ecológicas", asegura Manuel Pinto.

Para finalizar, XTB habla de Palantir, que se dedica a desarrollar software para la gestión y análisis de datos complejos. "El software de inteligencia artificial desarrollado por Palantir es asombroso, ya que permite a las empresas extraer información que antes era inalcanzable a partir de grandes cantidades de datos, ayudando a las empresas a identificar problemas en la cadena de suministro con anticipación, mejorando su costo y eficiencia energética. Ya ha demostrado ser un recurso invaluable para clientes comerciales y gubernamentales y tiene el potencial de transformar por completo una amplia gama de industrias, por lo que extender sus servicios al sector privado es lo que realmente creará grandes oportunidades de crecimiento en el futuro", aseguran desde XTB.

"A menudo cuando se realiza el ejercicio de tratar de descubrir qué empresas pueden ser las más innovadoras en el futuro los analistas nos centramos solo en las compañías tecnológicas. Sin embargo, este no es el caso de nuestro informe, ya que hemos querido ir un paso más allá y analizar qué puede suceder en sectores tan dispares como la salud, el transporte o la alimentación", dice Manuel Pinto.