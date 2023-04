NATEEVO gana 11 galardones en los premios internacionales Muse Creative Awards

La compañía española, que se presentaba por primera vez, recibe 10 premios de oro y uno de plata en uno de los galardones más prestigiosos de publicidad y creatividad a nivel mundial NATEEVO, compañía de servicios y soluciones digitales end-to-end de VASS, ha ganado 11 galardones en los prestigiosos premios internaciones Muse Creative Awards, que reconocen la labor de los profesionales creativos en el ámbito de la comunicación, la publicidad y el marketing.

Siendo la primera vez que la compañía española se presenta, NATEEVO ha conseguido alzarse con 10 premios de oro y uno de plata en 11 categorías distintas con sus trabajos publicitarios creados durante el año 2022. La lista completa de las campañas galardonas de NATEEVO y sus categorías correspondientes es la siguiente:

The Walking Dead. Only for Survivors. Premio de oro en la categoría ‘Outdoor Advertising - Outdoor Campaign’.

Premio de oro en la categoría ‘Outdoor Advertising - Outdoor Campaign’. National Geographic: Christmas Responsibility . Dos premios de oro en las categorías ‘Integrated Marketing - Green / Eco-Friendly’ y ‘Branded Content – Social’.

. Dos premios de oro en las categorías ‘Integrated Marketing - Green / Eco-Friendly’ y ‘Branded Content – Social’. MAPFRE: 90 years on a brand. Premio de oro en la categoría ‘Video – Branding’.

Premio de oro en la categoría ‘Video – Branding’. Rentik: "Comprar un móvil ya es historia" . Dos premios de oro en la categoría ‘Video - TV Ad Campaign’ y ‘Strategic Program - Brand Strategy Campaign’.

Dos premios de oro en la categoría ‘Video - TV Ad Campaign’ y ‘Strategic Program - Brand Strategy Campaign’. Eugen: a new era for the Brand. Tres premios de oro en las categorías ‘Corporate Identity - Brand Identity’, ‘Strategic Program - Branding Refresh’, y ‘Video - Motion Graphics’.

Tres premios de oro en las categorías ‘Corporate Identity - Brand Identity’, ‘Strategic Program - Branding Refresh’, y ‘Video - Motion Graphics’. Havaianas: "Like Father, like son". Un premio de oro en la categoría ‘Branded Content – Newsletter’ y un premio de plata en la categoría ‘Branded Content - Email Marketing’. En esta edición de los premios Muse Creative Awards, NATEEVO ha competido junto a otras campañas y producciones de grandes empresas participantes del sector publicitario como Publicis, NBC Universal, Alkemy y Yahoo Ogilvy, entre otras.

