Diez consejos clave para tener un CV exitoso

¿Te gustaría impresionar a tus reclutadores? La clave se encuentra en un buen curriculum vitae (CV). El formato, la organización de los datos y la redacción son tres elementos a destacar en la elaboración de una carta de presentación personal.

Cuando llegas a una empresa el empleador se fija en varias cuestiones como tu apariencia, la forma en la que te expresas, la impresión que das y el CV que entregas. Todo tiene un valor en la entrevista, así que para ganar puntos es fundamental que antes de postularte a una empresa busques la forma de mejorar y actualizar tu información, de acuerdo al trabajo en el que quieras postularte, pero no te preocupes, aquí te presentamos 10 consejos para potencializar tu CV.

1) Elige un formato adecuado, organiza los contenidos por importancia y sé breve en la redacción. Destaca tus habilidades en la parte superior de tu CV.



2) Estructura tu presentación con un criterio de selección adecuado al trabajo que deseas. Utiliza verbos de acción para describir tus experiencias laborales anteriores y menciona las tareas que cumplías.



3) Sé honesto en tus experiencias y aptitudes, ya que en la entrevista deberás contarle a tus reclutadores sobre las habilidades que cuentas. Si no cuentas con mucha experiencia, es importante que menciones tu deseo por adquirirla y aprender.



4) Junto con tu CV incluye en una carpeta aparte una muestra de tu trabajo o portafolio e incluye un enlace a tus perfiles profesionales en línea, ésta es una estrategia útil para resaltar tus habilidades y demostrar que eres apto. Selecciona los mejores proyectos que has realizado, ya que la empresa verá en estos documentos y archivos todo tu potencial y experiencia.



5) En el formato de tu currículo es recomendable que utilices viñetas y listas, así lograrás que sea más fácil de leer y visualmente atractivo.

6) Escribe una lista de tus logros, conocimientos en informática e idiomas, responsabilidades, etc., toda la formación que incluyas deberá ir en orden cronológico. Evita incluir información superflua que no aporte nada a tu perfil, sé breve y conciso.



7) Si te solicitan referencias o cartas de recomendación, incluye algunos comentarios en la parte final de tu CV.



8) Después de redactar tus experiencias profesionales corrige errores gramaticales y ortográficos. Un CV con faltas de ortografía y errores de dedo no es atractivo y dice mucho sobre ti.



9) No te excedas de dos páginas y elige la plantilla que más te beneficie para resaltar tus experiencias laborales.



10) Compara tu CV con el de otras personas de tu misma profesión y visualiza lo que le faltaría o le sobra. Pídele a alguna persona de confianza que lo lea y te dé su opinión, otra perspectiva ayudaría a mejorarlo y tener una visión más objetiva.



Como sabemos, actualizar, corregir y mejorar un CV es un proceso continuo, que si lo llevas a cabo de una manera correcta, siguiendo estos 10 consejos te aseguro que obtendrás resultados óptimos. Recuerda actualizar tu CV para cada trabajo y destácate entre la multitud, gana visibilidad e importancia en el mundo laboral.