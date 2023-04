Emoción este fin de semana en el E-Prix de Berlín. Jaguar TCS Racing llega tras un pleno en el podio de São Paulo

Mitch Evans se alzó con su primera victoria de la temporada en el debut del E-Prix de São Paulo. El neozelandés, que dominó la carrera en el trepidante circuito del Sambódromo, estuvo muy bien acompañado en el podio, ya que su compañero Sam Bird subió al tercer escalón. Este doble podio catapulta a Jaguar TCS Racing al tercer puesto en la clasificación de equipos del campeonato mundial ABB FIA Fórmula E.

Jaguar TCS Racing realizó esta proeza ante 23.000 aficionados enardecidos y volvió al podio en Brasil tras un frustrante comienzo de la novena temporada. Ambos pilotos de Jaguar sacaron a la luz sus habilidades, y demostraron lo rápido que es el Jaguar I-TYPE 6, además de ejecutar a la perfección la estrategia del equipo.

El neozelandés Mitch Evans salió tercero tras una gran actuación en las sesiones de clasificación. Mitch hizo una buena salida y mantuvo su posición para adelantar al Porsche de Da Costa en la séptima vuelta, y colocarse segundo. Aunque llegó a bajar a la cuarta posición durante la emocionante carrera de 35 vueltas, Mitch siguió una inteligente estrategia energética, y esperó al momento adecuado para colocarse en cabeza.



Esta ha sido una de las mejores carreras del británico Sam Bird en lo que llevamos de temporada, ya que consiguió mejorar siete puestos tras empezar en la décima posición. Su acertada estrategia energética le permitió ir escalando posiciones para luchar con el piloto de Envision Racing Nick Cassidy hasta la línea de meta. Sam completó el podio y logró la vuelta rápida TAG Heuer, lo que supone sumar un punto extra.

El bólido de Envision con motor de Jaguar finalmente se hizo con el segundo puesto, tras disputárselo a Mitch en la última vuelta. El neozelandés Nick Cassidy acabó en un merecido segundo puesto, y marcó un hito en la historia de Jaguar en la Fórmula E.

Gracias a estos buenos resultados, Sam Bird se coloca sexto en la clasificación de pilotos del campeonato mundial ABB FIA Fórmula E de 2023, mientras que Mitch sube hasta la novena posición. James Barclay, Team Principal de Jaguar TCS Racing, afirmó: "¡Ha sido una carrera de ensueño! Un triunfo histórico con tres bólidos de Jaguar en el podio. El resultado de hoy y el rendimiento del equipo saben aún mejor después de los problemas de las últimas carreras. Sabíamos que teníamos un vehículo competitivo y un equipo que ha demostrado su valía, por lo que solo quedaba encajar todas las piezas un fin de semana con una buena estrategia. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Mitch y Sam tuvieron un rendimiento excepcional, mantuvieron la calma que requiere una carrera estratégica, y supieron acelerar el ritmo cuando fue necesario. Me gustaría dar las gracias a nuestro socio técnico WAE por haber trabajado hasta la extenuación por este triunfo, así como a nuestros fantásticos socios comerciales. Queríamos ofrecer un gran espectáculo a los aficionados brasileños, y creo que hemos hecho los deberes".

Mitch Evans, piloto de Jaguar TCS Racing n.º 9, añadió: "Este triunfo llega en el mejor momento, ya que el comienzo del campeonato ha sido duro a pesar de la rapidez de Jaguar. Ha sido increíble conseguir por fin una victoria, aunque he tenido a Nick siguiéndome de cerca toda la carrera. Esto es fruto del gran trabajo del equipo, se han esforzado al máximo y han meditado mucho la estrategia. No es nada fácil orquestar todo esto, así que estoy muy contento de sumar tantos puntos".

Sam Bird, piloto de Jaguar TCS Racing n.º 10, declaró: "Es fantástico que Jaguar TCS Racing haga suyo el podio. Quiero trasladar mi admiración más sincera al equipo de la carrera y a los compañeros que trabajan en casa, ya que el resultado ha sido extraordinario. Además, conseguí hacerme con la vuelta rápida, lo que supone sumar más puntos para el equipo. Ahora toca esperar con ilusión que llegue Berlín".



El E-Prix de Berlín es un clásico del calendario de la Fórmula E, ya que ha formado parte del campeonato del mundo totalmente eléctrico en sus nueve temporadas. En un país famoso por su estrecho vínculo con el sector de automoción y su legado de automovilismo, la capital histórica se prepara para una nueva fase del campeonato totalmente eléctrico con la tercera generación. El aeropuerto de Tempelhof se diseñó para el transporte aéreo, pero ahora será el Jaguar I-TYPE 6 el que recorrerá sus 2,355 km de complicadas superficies de hormigón con 10 curvas. En este conocido circuito de Fórmula E, los aficionados podrán vivir más emociones fuertes después del impresionante E-Prix de São Paulo.

La frase de película Michael Keaton (Monarch) en la película Need for Speed: "Correr es una ciencia, pero correr con pasión es un arte".