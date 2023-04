Aplicaciones móviles para startups, de la mano de Nomascode

4 de cada 100 empresas que se crearon en España entre 2016 y 2021 son startups, cifra que marca un importante crecimiento de este tipo de compañías que completan más de 23.000 en el país. En este mercado, muchas veces la diferencia entre una empresa emergente que logra consolidarse y crecer, y otra que no llega a materializar todo su potencial es el acceso a herramientas para desenvolverse en diferentes escenarios, siendo el digital de superlativa importancia. Ante ello, Nomascode ofrece a startups los servicios de plataforma, asesoría y soporte para generar soluciones digitales.

Interfaces a la medida de las necesidades de las startups Las startups son empresas emergentes que se distinguen por ser innovadoras y tener un enorme potencial de crecimiento que puede concretarse en un corto período de tiempo. Habitualmente, estas empresas se enfocan en la creación y desarrollo de productos o servicios que son disruptivos dentro del contexto de un mercado específico, para lo cual deben contar con altos niveles de innovación a la hora de resolver problemas o necesidades del mercado, estar muy orientadas al cliente y sus deseos y contar con estrategias de crecimiento acelerado sin que esto implique incrementar también de golpe sus precios.

En esta línea, es importante que las startups tengan a disposición herramientas que no impliquen conocimientos demasiado técnicos o especializados a la hora de trasladar sus ideas innovadoras al entorno digital. Concretamente, es en esta condición en la cual entran a jugar un papel decisivo los servicios que proporciona Nomascode, en la medida en la que la plataforma permite diseñar, elaborar y lanzar de la manera más intuitiva las páginas web, tiendas online, aplicaciones móviles y diferentes soluciones que conectan a las startups con sus usuarios.

Asimismo, las interfaces que ofrece Nomascode en su plataforma garantizan que para lograr soluciones no haga falta el músculo financiero que tienen las grandes compañías a la hora de incorporar equipos de programadores.

Acercando a las startups la posibilidad de competir en el mercado En este entendido, las herramientas no-code que Nomascode pone al alcance de sus clientes permiten ahorrar en tiempo y recursos que las startups pueden emplear en otras áreas también decisivas de su negocio, lograr agilidad y flexibilidad a la hora de adaptarse a los cambios del mercado y las necesidades de sus clientes en cuanto a soluciones tecnológicas, acceder a más oportunidades e incluso generar prototipos rápidos y económicos para validar ideas de productos o servicios.

En esta línea, Nomascode proporciona asesoría y soporte en cada paso de generación de estas alternativas digitales y cuenta con colaboradores en todo el mundo para lograr ampliar las fronteras de los negocios aún más allá de España. Por estos motivos, Nomascode ha logrado estar detrás de la publicación de más de 5.000 productos y servicios en más de 500 tiendas online, creadas por sus empresas y marcas afiliadas, dentro de las cuales varias startups han logrado un impulso para el alcance de sus sueños disruptivos de innovación.