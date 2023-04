Disaronno Day: El restaurante Totó Madrid celebra el día dedicado al licor icono de la Dolce Vita

Totó el restaurante referente de la cocina italiana en Madrid celebra el 19 de abril el Disaronno Day con un menú especial creado por el chef Emiliano Celli El 19 de abril se celebra el Día Mundial dedicado al Disaronno, el licor italiano más vendido en el mundo que ha inspirado el prestigioso chef Emiliano Celli del restaurante Totó para la creación de un menú maridaje que celebra un icono planetario del Made in Italy.

A partir del 17 y hasta el día 30 de abril, en el número 38 del Paseo de la Castellana los amantes de la cocina del país transalpino podrán emprender un viaje gastronómico a través de los sabores clásicos de la cocina italiana, combinados con tres cócteles a base de Disaronno.

El restaurante del grupo MABEL Hospitality, que también es propietario del grupo TATEL con sedes alrededor del mundo, nació con el propósito de evocar la creatividad Made in Italy que floreció en Italia entre los años Cincuenta y Sesenta, décadas durante las cuales pudo forjarse la leyenda de Disaronno, el licor de la Dolce Vita.

La Dolce Vita en la mesa de Emiliano Celli

El menú dedicado al Disaronno Day es la ocasión para conocer la cocina de Emiliano Celli, en la que triunfan los sabores familiares de la tradición, donde no faltan productos populares como Lambrusco y Prosecco que acompañan junto con el mítico licor de almendras, recetas tan emblemáticas como lo 'Spaghettone alla amatriciana' y el suplí al teléfono, plato típico de la gastronomía romana.

El Lambrusco es también el ingrediente inesperado de uno de los tres cócteles que protagonizan el menú maridaje para el Disaronno Day. El Sour Emilia que acompaña los entrantes, aúna la tradición de Emilia Romagna, tierra de nacimiento del Lambrusco, con el licor de almendras icono de la tradición de Lombardia, tierras que pueden presumir de excelencia culinaria.

Las razones del mito Disaronno

En 1525 Bernardo Luini, discípulo de Leonardo da Vinci, recibe el encargo de llevar a cabo el fresco de la Virgen de los Milagros para la ciudad de Saronno. El pintor eligió cómo modelo a una joven posadera del lugar, que para demostrar su agradecimiento le regaló una bebida color ámbar.

75 años después, en 1600, esa receta fue descubierta por la familia Reina, pero no fue hasta los albores del siglo XX cuándo el descendiente Domenico Reina decidió convertir la receta en el producto que se conoce hoy en día.

Es en 1947 cuando nace el histórico establecimiento ILLVA Saronno Holding que convierte una actividad puramente artesanal en una verdadera industria que hará de Disaronno a lo largo de la década de los Sesenta, un icono planetario de la Dolce Vita italiana.

Sobre TOTÓ

TOTÓ es el nuevo proyecto de MABEL Hospitality, filial de MABEL CAPITAL -propietaria también del grupo TATEL- fundada por Manuel Campos Guallar, Abel Matutes Prats y Rafael Nadal y que cuenta, entre otros, con socios de la altura de Cristiano Ronaldo, Pau Gasol o Rudy Fernández.

TOTÓ representa la esencia de la cocina italiana –mediterránea, con una fuerte apuesta por las recetas tradicionales y las materias primas de la máxima calidad, en un entorno cálido y romántico inspirado en el cine y la vida italiana de los años 50 y 60, que destaca por su imponente barra, su elegante decoración y su apuesta por la música en vivo todos los días del año en el corazón de la capital, en el número 38 del Paseo de la Castellana.

Menú Disaronno Day (disponible en el Restaurante Totó, Paseo de la Castellana 38 Madrid, desde el 17 hasta el 30 de abril)