Casi la mitad de las pymes españolas que venden online lo hacen a través de un marketplace

El 41 % de las pymes españolas con ventas a través de internet venden en un marketplace

Para el Instituto AMZ de Emprendedores.com, la clave del éxito de operar en Amazon está en que permite ganar dinero empezando con pocos recursos y delegando la atención al cliente, la logística e incluso las devoluciones

805 millones de euros es la contribución estimada al PIB español de las pymes que venden en Amazon

Amazon se ha convertido en un foro de comercio indiscutible, con un volumen de ventas creciente y donde no se ve, de momento, límite alguno. Pero más allá de los rendimientos para la empresa de Jeff Bezos, este ecosistema digital se ha posicionado como un escenario de negocio clave para muchas pymes españolas.

De hecho, se estima que llegan a 805 millones de euros la contribución total al PIB español de las pymes que venden en Amazon, incluyendo su impacto directo, indirecto e inducido, según los últimos datos disponibles, publicados en informe ‘El impacto económico de las pymes españolas que venden a través del marketplace de Amazon’, elaborado por PWC para Amazon y que se hizo público en la segunda mitad del pasado año.

Para los responsables del Instituto AMZ de emprendedores.com —entidad que ha formado con éxito a multitud de emprendedores a la hora de crear negocios online estables, rentables y escalables— “la clave está en el modelo FBA (Fulfillment by Amazon) que ha implantado el marketplace, que abre las puertas a ganar dinero empezando con pocos recursos y delegando en Amazon la gestión logística del producto, la atención al cliente e incluso las devoluciones”. Así, según el citado informe, las pymes que venden en Amazon exportaron 650 millones de euros en 2020. 6.000 millones de euros fueron los ingresos brutos de las actividades de Amazon en España en 2021, y 10.500 millones de euros la inversión directa de Amazon en España desde 2011.

Coyuntura favorable Por otro lado, el 41 % de las pymes españolas con ventas a través de internet venden en un marketplace. A esto se le suma que, después de la pandemia, el 74 % de los consumidores globales deseaba trabajar desde casa al menos parcialmente, por lo que el hábitat digital se convierte en mucho más amigable para que proliferen estos nuevos negocios.

Además, el Índice de Economía y Sociedad Digital que mide anualmente el rendimiento y la evolución de todos los países de la UE en términos de competitividad digital, ha crecido a casi un 8 % de GR (2016-2021) en España durante los últimos años, alcanzando un valor total de 57,4 para 2021, casi 7 puntos por encima de la media de la UE-27.

El uso de internet por parte de la población española para comprar algún producto o servicio ha subido hasta el 67 % (cuando en 2020 el porcentaje era de un 63 %). Por otro lado, el 19 % de los ingresos de todas las empresas españolas procedieron de las ventas online en 2021.

¿Por qué el desarrollo de negocios en marketplaces ha crecido? Como se ha indicado anteriormente, la gran ventaja que plantea el sistema de Amazon como plataforma de comercios rentables y escalables es que el emprendedor se encuentra ante un proyecto que no necesita de una gran inversión, ni espacio físico de almacenaje, ni invertir en maquinaria, ni contar con un equipo propio.

“Además, permite empezar poco a poco, porque no hay un número mínimo de productos que se deba ofertar, e incluso te permite vender productos que no son físicos, como libros electrónicos, por ejemplo”, aseguran desde el Instituto AMZ. Otra ventaja es que Amazon, al ser internacional, hace posible que con una sola cuenta de vendedor se pueda actuar en todo el mundo (cumpliendo la fiscalidad de cada país por separado, obviamente).

En cuanto al perfil de estas pymes que venden en la tienda de Amazon, casi la mitad (concretamente el 47 %) se encuentran en municipios de menos de 50.000 habitantes, y 30.000 es el número de empleos generados hasta la fecha por estas empresas para gestionar los negocios online.

¿Qué necesita alguien que quiera crecer como emprendedor en Amazon? Aunque este escenario de negocio es de fácil acceso y no requiere una gran inversión, lo que si se convierte en imprescindible es conocer a la perfección cómo funciona, convirtiéndose en “imprescindible” el adquirir los conocimientos necesarios para poder trabajar.

Y es que como inciden los expertos del Instituto AMZ, Amazon no es sencillo, requiere formación técnica de cómo trabajar, de cómo funciona el algoritmo y de cómo gestionar tanto la liquidez como el stock. Es muy fácil morir de éxito o tener un producto que se vende mucho y no se puede volver a ofrecer porque no hay liquidez o porque no se ha administrado bien el stock.

Pero desde el Instituto AMZ insisten en lo favorable de este sistema: “Puedes tener un negocio aunque no tengas equipo, gestionándolo todo, porque hay muchas tareas que se pueden automatizar, y con posibilidad de seguir creciendo mientras sigue siendo sencillo y automatizable”. “Depende todo de ti —continúan—. Y en un futuro puedes delegar o subcontratar una parte de las tareas; aunque a día de hoy no hay grandes especialistas en Amazon, por eso es importante convertirse en un experto en este e-commerce”.

Los tres caminos para escalar un negocio en Amazon

Otro de los beneficios de este marketplace es que los negocios son totalmente escalables. Para los profesionales del Instituto AMZ de Emprendedores.com la mejor forma de hacerlo es ampliando los productos y los catálogos de productos. Así, por lo general, se empieza con dos o tres productos y periódicamente se van sumando nuevas referencias. La segunda manera de escalar en Amazon es ir desarrollando productos de marca propia que vayan adquiriendo un valor en mercado. “Se pueden generar tantas marcas como quieras, y en todos los nichos que desees con una única cuenta de vendedor”.

La tercera manera de escalar el negocio es abriendo mercado en nuevos países. “Si por ejemplo en España tienes un catálogo con 20 productos, puedes abrir también en Francia. Lo único que necesitas es traducir la ficha de producto, y ya estás operando en un mercado que tienen hasta más habitantes que el español. Una vez que tienes España y Francia, la tendencia puede ser abrir en Italia, Alemania, y así sucesivamente en nuevos mercados o países donde puedes ir multiplicando tu volumen de negocio”, aseveran desde el Instituto AMZ.

Sobre Instituto AMZ by Emprendedores.com El Instituto AMZ de Emprendedores.com es el hogar de personas comunes que han decidido ser extraordinarias y comprometerse con su éxito para alcanzar resultados excepcionales. Los mentores del Instituto AMZ™ son empresarios con tiendas de éxito, que facturan entre 6 y 7 cifras y que enseñan a sus alumnos todo lo que necesitan para actuar de manera efectiva en este mercado digital.

Rafel Mayol es el CEO de la entidad, un joven emprendedor y fundador de la tienda en línea Wiohair y de Emprendedores.com entre otros negocios. Es ingeniero industrial superior por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB); máster en Industrial Technologies por el Instituto de Tecnología de Illinois (IIT, Estados Unidos) y tiene tres años de experiencia en las empresas más grandes de los Estados Unidos. Llevaba una carrera meteórica en una gran compañía, pero no se resignaba a intercambiar tiempo por dinero. Por eso, se propuso cambiar de vida y hacerla extraordinaria, algo que, asegura, “está al alcance de la mano de quien se lo proponga y esté dispuesto a esforzarse de verdad”.

