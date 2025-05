Ruviare Asociados revoluciona el marketing en Amazon con un modelo basado en resultados

En un contexto donde cada vez más marcas invierten en publicidad sin obtener resultados proporcionales, emerge una propuesta que desafía el modelo tradicional de agencias: Ruviare Asociados, una agencia Amazon que basa su modelo en un principio simple pero contundente. Esta empresa solo cobra si consigue aumentar las ventas de sus clientes. Su enfoque no se centra en gastar más, sino en invertir mejor, buscando maximizar el rendimiento real de cada euro destinado a publicidad.

A diferencia de otras agencias del sector, Ruviare Asociados trabaja bajo un esquema de pago por resultados, sin tarifas fijas. El cliente define cuánto invertir en función de su margen comercial por producto, partiendo de un análisis previo de viabilidad que determina un ACOS (Advertising Cost of Sale) objetivo. Esto permite adaptar cada estrategia publicitaria a la realidad económica del negocio, garantizando que las acciones se orienten a la rentabilidad y no al gasto indiscriminado.

Estrategias orientadas a resultados medibles El método de trabajo de Ruviare Asociados se basa en cuatro pilares: optimización avanzada de fichas de producto, gestión activa de campañas publicitarias, análisis estratégico semanal y asesoramiento continuo. Cada intervención parte del estudio de mercado, la revisión de los listados y la identificación de oportunidades frente a competidores.

Las campañas en Amazon se gestionan en tiempo real según métricas clave, con especial atención al comportamiento del cliente y a la evolución de cada producto. Esto incluye acciones sobre Sponsored Products, Sponsored Brands y Display, con foco en la conversión y la captación de audiencias relevantes. El equipo realiza un seguimiento permanente, aportando informes y ajustes sin generar costes adicionales.

Un modelo pensado para crecer de forma sostenible Con más de cinco años de experiencia en el ecosistema de Amazon, Ruviare Asociados ha logrado posicionarse como una agencia Amazon especializada en estrategias de crecimiento rentable. Su fundador, Antonio Ruiz, lo resume de forma directa: “Medimos el éxito por lo que gana el cliente, no por lo que gasta. Por eso todo parte de entender sus márgenes y fijar un ACOS objetivo sostenible”.

Esta visión ha llevado a numerosas marcas a confiar en Ruviare Asociados para escalar sus operaciones sin comprometer su rentabilidad. Su modelo flexible, transparente y basado en resultados consolida una propuesta diferente en el mercado, pensada para empresas que buscan optimizar cada inversión y crecer en Amazon sin suposiciones ni costes innecesarios.