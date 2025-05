La tecnología de grafeno puede blindar los cables de cobre frente a los sabotajes

Durante los últimos meses, miles de pasajeros se han visto afectados en los últimos meses por las interrupciones en el servicio ferroviario debido al robo de cables de cobre, algo que pone no solo en jaque la seguridad y fiabilidad de las infraestructuras eléctricas en nuestro país y también a nivel internacional.

Graphenano Brasil, de la mano de Graphenano Composites, ha desarrollado una solución innovadora que ya tiene éxito en países Sudamericanos como Brasil donde se ha podido probar.

La resina de composites con grafeno se está convirtiendo, así, en un aliado clave contra el vandalismo y las interrupciones en el transporte ferroviario

“El sistema se basa en el uso de una resina ultraresistente con grafeno para encapsular los cables de cobre, haciendo prácticamente imposible su extracción sin equipos industriales y reduciendo drásticamente el incentivo para los ladrones”, explican desde la compañía.

Además de su resistencia mecánica, la resina ofrece una ventaja crucial: sus propiedades conductivas térmicas permiten disipar el calor, evitando el sobrecalentamiento de los cables y garantizando un rendimiento eléctrico óptimo y apantallamiento electromagnetico.

“El robo de cables no solo genera pérdidas millonarias, sino que también compromete la seguridad de millones de personas. Nuestra tecnología busca proteger las infraestructuras críticas con materiales de última generación como el grafeno”, declaró un portavoz de Graphenano Composites.

La solución de Graphenano no solo protege los activos físicos, sino que también ofrece un ahorro significativo en costes de mantenimiento y reparación, además de garantizar la continuidad del servicio.

Con esta tecnología pionera, la compañía consolida su posición como líder en el desarrollo de materiales avanzados para la protección de infraestructuras críticas a nivel global.