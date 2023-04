El racismo no se cura con el Código Penal

El programa “estrella” que de por sí solo justifica la existencia de nuestra organización es “Periodistas contra el racismo”.

Invito a la lectura del artículo que adjunto y que ha tenido una amplia difusión. En él intento razonar la importancia que tienen los periodistas en la lucha contra el racismo y el papel decisivo que juegan los medios de comunicación para conseguir las metas de igualdad y respeto que merecemos.

Este programa lo venimos desarrollando desde hace 12 años y puedo garantizar que sus frutos han sido muy valiosos. El esfuerzo realizado ha merecido la pena, pero la batalla no ha terminado. Hay que seguir insistiendo hasta lograr que los ciudadanos entiendan y acepten que ser gitano o gitana no supone aceptar que, como dicen los racistas, seamos una raza inferior.

Pero, por lo visto, el gobierno progresista de España no lo ha visto así, de tal forma que nos ha dejado inertes por falta de recursos para cumplir, con gran esfuerzo, los objetivos mínimos del programa. Los datos que ofrezco a continuación hablan por sí solos:

Subvenciones concedidas para la realización de PERIODISTAS CONTRA EL RACISMO en los últimos cuatro años:

IRPF Año 2019 …………………. 150.000,00 euros

IRPF Año 2020 …………………. 126.649,51 “

IRPF Año 2021 …………………. 76.000,00 “

IRPF Año 2022 …………………. 56.288,47 “

Desgraciadamente, el Gobierno español ha equivocado la fórmula para luchar contra el racismo. Lo ha confiado todo a una Ley represiva, aunque necesaria (el Código Penal) olvidando que el mejor remedio reside en la educación de los ciudadanos y en la colaboración de los periodistas y los medios que se han comprometido con la defensa de la igualdad de todos los seres humanos. Los efectos perversos de esta política no se harán esperar.