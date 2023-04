PERFUM by Aleja Velásquez y la historia detrás de esta marca de perfumes

Los niveles de rentabilidad de los negocios en los últimos años evidencian como la industria de perfumería y cosmética está atravesando un gran momento.

Según las estimaciones, el sector generará ochocientos mil millones de dólares durante 2023, tomando en cuenta las distintas áreas que lo conforman.

Una de las empresas que creció en el último tiempo y continúa en esa línea es PERFUM by Aleja Velásquez. Se trata de una firma que nació en el año 2008 y, desde entonces, se ha convertido en referente en materia de perfumes, a partir de una innovación permanente con las tendencias que ofrece el mercado.

Los orígenes de PERFUM by Aleja Velásquez Todo comienzo resulta complejo para cualquier tipo de empresa, sobre todo por el proceso de adaptación al mercado, el reconocimiento por parte de los clientes y el tiempo estimado para el retorno de la inversión. La historia de PERFUM by Aleja Velásquez no dista mucho de esa realidad, ya que el proyecto surgió a partir de un sueño familiar de Alejandra Velásquez y su mamá, quienes inicialmente comenzaron a comercializar perfumes para amigos y conocidos.

Después de muchos años y en pleno contexto de pandemia, el objetivo de la empresa cambió y se convirtió en un verdadero referente en materia de perfumes, mediante una sólida estrategia impulsada en redes sociales. Cabe destacar que el éxito no llegó por un trabajo individual, sino a través de una profunda y exhaustiva estrategia colectiva, en la cual hubo intervención del grupo de marketing, equipo de ventas y personal de atención al cliente vía mensajería, que está a disposición constante del público y facilitan el proceso de compra.

Extensa gama de productos de alta calidad La política comercial de PERFUM by Aleja Velásquez está orientada en ofrecer una amplia gama de productos de calidad, a un coste razonable y garantizando la máxima satisfacción en el proceso de compra. Para ello, ofrece entregas en toda Colombia, productos 100% originales, compras de manera segura, garantía de satisfacción permanente y envíos gratuitos para compras superiores a $600000 COP.

Entre las ofertas a las que pueden acceder los clientes, destacan opciones para hombres, mujeres, niños y unisex. En todos los casos, el principal objetivo de la firma es que el público pueda experimentar la exquisitez en cada gota de la perfumería. Una opción que brinda la tienda es la selección de fragancias basadas en notas olfativas, como amaderadas, dulces, frutales, florales, cítricas y aromáticas.

Con amplia experiencia en el ámbito, perfumes de intensidad única y la mejor relación precio-calidad, PERFUM by Aleja Velásquez ofrece la posibilidad de robar suspiros con deliciosos aromas.

PERFUM by Aleja Velásquez invita a visitar su sitio web para conocer un poco más de su trayectoria y de los productos que comercializa.