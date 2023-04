Recuperar los carritos abandonados, los servicios de Israel Huerta

Hay un problema relativamente común que representa una significativa pérdida de ingresos entre las plataformas e-commerce.

Una importante porción de sus clientes abandona los carritos de compra sin que estas empresas se den cuenta, y muchas de ellas, por lo tanto, no hacen nada al respecto.

Sin embargo, existen algunas herramientas que estas plataformas pueden aplicar para recuperar los carritos abandonados de forma sencilla, por medio de algunas automatizaciones simples. Así lo destaca, Israel Huerta, quien ofrece en su portal web una guía completa para recuperar parte de estos ingresos, junto con una calculadora para estimar las pérdidas que representan.

Un mecanismo para calcular las pérdidas por el abandono de carritos de compra Existen diferentes factores que provocan el abandono de los carritos de compra. Los más usuales son la indecisión de los compradores, un proceso de check out complicado, gastos o rubros no contemplados, como el IVA o los costes de envío, e incluso, la falta de confianza en los sitios web o los métodos de pago electrónicos. Más allá de estos factores, para los negocios e-commerce es difícil calcular el volumen de ingresos que pierden por este concepto, principalmente por la falta de herramientas para detectar y llevar un registro de estos casos.

Frente a este concepto, Israel Huerta, experto en marketing automatizado, ha desarrollado una calculadora online para cuantificar estas pérdidas con tan solo unos pocos clics. Para ello, utiliza algunos datos referenciales sobre el sitio web, los cuales le permiten realizar un cálculo aproximado de las pérdidas ocasionadas por el abandono de carritos y los ingresos que se pueden recuperar con una estrategia adecuada. Además, esto se complementa con una publicación en su sitio web sobre este tema, donde ofrece una guía completa con las mejores herramientas y mecanismos para recuperar carritos abandonados.

¿Qué herramientas utilizar para recuperar con eficacia las pérdidas por carritos abandonados? Parte de la problemática de los carritos abandonados radica en que la tiendas online, al no poder detectarlos, no toman acciones al respecto. Sin embargo, un porcentaje de estos ingresos se puede recuperar de forma sencilla mediante unas automatizaciones. Para ello, hay que seguir la pista de los usuarios, averiguar qué productos han despertado su interés y si han dejado una dirección de email. Esto último es muy importante, ya que a partir de esta dirección se puede desarrollar toda una estrategia de seguimiento, que permite recuperar un amplio porcentaje de los carritos abandonados.

Israel Huerta ofrece en su web un post completo sobre estos mecanismos de seguimiento, los cuales se pueden implementar siguiendo una sencilla serie de pasos. En esta publicación se pueden hallar instrucciones detalladas para automatizar estos procesos de forma rápida, simple y eficaz, por medio de herramientas de email marketing que facilitan esta tarea. Además, ofrece una serie de pautas para optimizar el funcionamiento de las plataformas e-commerce con el objetivo de reducir el índice de abandono de los carritos de compra.