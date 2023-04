Schneider Electric evoluciona su Programa de Partners de eCommerce, proporcionando una hoja de ruta para el crecimiento

Este Programa proporciona a los partner una formación completa en temáticas como empresa, producto, eCommerce, sostenibilidad, etc.; así como los recursos y el apoyo necesarios para seguir siendo competitivos y sacar el máximo partido de la inversión en comercio electrónico. Además, permite acceder a un eCommerce Transformation & Activation Manager que les ayuda a desarrollar estrategias para maximizar el éxito en Commerce Schneider Electric™, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado su nuevo Programa de Partners de eCommerce, que proporcionará un enfoque más fácil, innovador y colaborativo para permitir el crecimiento de sus partners de eCommerce.

A medida que evoluciona el panorama del eCommerce, las empresas deben mantener una ventaja competitiva para aprovechar las oportunidades de crecimiento. Para ayudar a posicionar las empresas para su éxito, Schneider Electric ha desarrollado el Programa de Partners de eCommerce. Este programa proporciona a los partners las últimas actualizaciones, noticias y eventos del sector para garantizar que estén al día en un mercado en constante evolución. Además, los partners tienen acceso a un eCommerce Transformation & Activation Manager que puede ayudarles a desarrollar las estrategias adecuadas para maximizar su éxito.

El Programa también ofrece una formación completa sobre temáticas como empresa, producto, eCommerce, sostenibilidad, etc., para ayudar a los partners a mantenerse por delante de su competencia. Por último, los partners tendrán acceso a varias opciones de retribución a cambio de su compromiso. Estas opciones podrían incluir fondos de marketing, reembolsos, iniciativas de venta sell-out, etc. para ayudar a los partner a capitalizar mejor sus inversiones en eCommerce.

"La misión de nuestro programa de partners ahora es más clara", ha declarado David Terry, Vice President IT Channels Europe de Schneider Electric. "Por primera vez estamos ofreciendo a nuestros partners de eCommerce un programa único e innovador que lo diferencia de su competencia". Proporciona un conjunto completo de herramientas y recursos para ayudar a los partners a tener éxito en eCommerce. Desde ayuda en marketing hasta asistencia técnica, el programa ofrece una amplia gama de servicios para garantizar que los partners tengan la mejor experiencia posible. El programa también ofrece descuentos y promociones exclusivas para ayudar a los partners a maximizar sus beneficios. Con sus completas funcionalidades y la posibilidad de personalizar el programa para adaptarlo a las necesidades de cada partner, el Programa para Partners de eCommerce está realmente por delante de la competencia.

El Programa de eCommerce para Partners es la solución perfecta para las empresas que buscan mantenerse por delante de la competencia en el panorama del eCommerce, en constante evolución.

Para más información y unirse al Programa de Partners mySchneider IT, visitar apc.com/partners.