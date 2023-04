'F*CK Operación Bikini', la campaña de énergie Fitness Iberia que rompe con todos los estereotipos del verano

La actividad física es el principal mecanismo para evitar decenas de patologías derivadas del sedentarismo y la mala alimentación énergie Fitness Iberia ha lanzado su campaña para la "operación bikini" para el verano del 2023. Contraria a todas las campañas que se acostumbran a ver en esta época del año, énergie Fitness ha apostado por una campaña rompedora y revolucionaria: F*CK Operación Bikini. Una campaña que deja todos los estereotipos de lado y se enfoca en lo que realmente importa: la salud de las personas.

Está comprobado que la Operación Bikini es un riesgo latente para la salud y que puede generar no solo daños físicos, sino también psicológicos. Durante años esta "operación" ha causado lesiones físicas, trastornos metabólicos, alteraciones cardiovasculares, alteraciones dermatológicas, entre otras.

La cadena de franquicias del Fitness, énergie Fitness Iberia ha puesto al fitness en el lugar que merece, estando presente los 365 días del año para apostar por la salud y los objetivos de cada persona. Consiguiendo así que los usuarios de sus gimnasios no busquen hacer carreras de fondo en busca de un objetivo meramente físico por una pequeña parte del año: el verano.

"Es hora de eliminar este tipo de mensajes promocionales, enfocados en apresurar a los usuarios a tomar medidas drásticas sobre su cuerpo, para conseguir resultados rápidos pero irreales", indica Rod Hill, Presidente de la compañía.

Campañas como F*CK Operación Bikini marcan el inicio del fin de iniciativas que no son saludables para las personas porque persiguen cánones de belleza que no son ideales para su salud física y mental.

"En un principio, debatimos si nuestro mensaje era demasiado chocante. Nos dimos cuenta de que precisamente necesitábamos un mensaje rompedor que defendiese los verdaderos intereses del fitness. Por supuesto, entrenar para una buena condición física es positivo, pero no es el único objetivo", Rod Hill.

El mensaje principal que transmite la campaña de Operación Bikini de énegie Fitness es: Fitness es lo que tú quieres que sea, los 365 días de año. "Estar en forma para el verano, tener energía suficiente para salir a jugar al parque con tus hijos o sentirte mejor cuando te ves en el espejo, son solo algunas de las razones por las cuales las personas visitan un gimnasio".

Con el lanzamiento de "F*ck Operación Bikini" énergie Fitness Iberia invita a la comunidad fitness a unirse a este movimiento. Aquellos que lo hagan, podrán pagar solo 1€ de matrícula en cualquiera de los clubes de la franquicia en España.