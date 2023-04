Up Spain desvela las claves para motivar y fidelizar al equipo

La compañía presenta una completa guía en la que detalla las principales tácticas para reforzar el grado de motivación de los empleados Para Up Spain, compañía con más de 30 años de experiencia en soluciones de engagement para empleados, afiliados y clientes, la motivación del equipo resulta fundamental a la hora de marcar la diferencia de cualquier organización empresarial y sus resultados.

Conscientes de la dificultad que conlleva esta tarea, la empresa ha desarrollado una guía en la que recoge las principales tácticas de motivación laboral para reforzar el compromiso del empleado con su pertenencia a la empresa y sus responsabilidades dentro de la misma.

Factores a tener en cuenta en la motivación laboral:

Puesto de trabajo acorde con los conocimientos: para empezar, es primordial ofrecer un puesto de trabajo acorde a la formación y experiencia del trabajador para incentivar su motivación desde su entrada en la empresa, de lo contrario se sentirá devaluado.

Responsabilidades: asumir responsabilidad proporciona confianza en uno mismo, lo que afecta positivamente en el grado de motivación, siempre y cuando sea adecuada a su puesto de trabajo.

Sueldo proporcional a la responsabilidad: el principal objetivo de cualquier empleado es obtener una retribución económica por su labor, de manera que tener un sueldo justo acorde a su trabajo y obligaciones resulta primordial.

Oportunidad de aprendizaje continuo: la opción de aprender es muy motivadora, por este motivo es importante invertir en formación que ayude al empleado a ampliar sus conocimientos profesionales.

Promocionar en la empresa: es la manera de reconocer la labor que ejerce el trabajador y esencial a la hora de retener talento.

es la manera de reconocer la labor que ejerce el trabajador y esencial a la hora de retener talento. Ambiente laboral: un buen ambiente de trabajo es fundamental para mantener motivado al equipo, algo que debe ser promovido desde la propia dirección. Desde Up Spain consideran que el ambiente empresarial es uno de los puntos a tener muy en cuenta para incentivar la motivación del equipo ya que, además de sentirse valorado, el empleado tiene que trabajar en un entorno que le haga sentir cómodo tanto con sus compañeros como con sus superiores. Algo que se puede conseguir con el esfuerzo de todos.

Tips para crear un buen ambiente de trabajo:

Respeto: hay que asegurar que el respeto entre todos los miembros de la empresa es del 100%. Si alguien no responde a esta norma básica, por muy buen profesional que sea, es posible que sea mejor no mantenerlo.

Evitar competiciones internas: los miembros del equipo no deben ser rivales entre ellos, esto queda reservado a los competidores externos de la empresa.

los miembros del equipo no deben ser rivales entre ellos, esto queda reservado a los competidores externos de la empresa. Zona de relajación: es recomendable tener una zona adaptada para los momentos de distensión que permita desconectar por unos minutos y ayude a que los empleados interactúen entre sí para que se conozcan mejor y aumente su complicidad.

Actividades extralaborales: periódicamente es importante fomentar el networking del equipo con actividades lúdicas.

periódicamente es importante fomentar el networking del equipo con actividades lúdicas. Cenas de empresa: este tipo de eventos invitan a pasarlo bien y a conocer mejor a los compañeros en un ambiente informal fuera del marco laboral. Dadas las diferentes maneras que existen de motivación laboral Up Spain ha realizado una clasificación en base a los distintos tipos de estímulos que la empresa puede aportar al empleado.

Tipos de motivación laboral:

Motivación extrínseca: está basada en incentivos materiales tales como el aumento progresivo de sueldo, compensación de horas extras, premios económicos por consecución de resultados, etc.

Motivación intrínseca: aquí la motivación proviene de la realización personal del trabajador a través de un aumento de la responsabilidad, progresión profesional dentro de la empresa o fomento del aprendizaje, entre otros.

aquí la motivación proviene de la realización personal del trabajador a través de un aumento de la responsabilidad, progresión profesional dentro de la empresa o fomento del aprendizaje, entre otros. Motivación trascendental: en este caso la motivación nace del interés en ayudar a los demás mediante un fin benéfico capaz de motivar al perfil de empleado más concienciado mediante acciones relacionadas con el medio ambiente o aportaciones a organizaciones benéficas. Por último, Up Spain quiere hacer hincapié en las consecuencias negativas que puede tener en la empresa la desmotivación laboral y cómo detectar las señales de un equipo con falta de motivación.

Síntomas de desmotivación de los empleados:

Baja productividad: sin cambios en la organización los procesos empiezan a ralentizarse y a no salir en los tiempos adecuados.

Bajas laborales: un claro signo es que las bajas empiezan a aumentar, ya que un empleado desmotivado buscará cualquier excusa para ausentarse del puesto de trabajo, con el consiguiente aumento de costes para la empresa.

un claro signo es que las bajas empiezan a aumentar, ya que un empleado desmotivado buscará cualquier excusa para ausentarse del puesto de trabajo, con el consiguiente aumento de costes para la empresa. Rotación de los trabajadores: el empleado con experiencia dentro de la empresa siempre aporta valor, porque conoce muy bien su labor y las necesidades de la propia empresa. Como consecuencia, una alta rotación nunca beneficia, además representa un claro indicador de que los empleados no se sienten cómodos en la empresa. Independientemente del tamaño de la empresa es indudable que los empleados son una parte fundamental a la que hay que cuidar. Incentivar su motivación repercutirá positivamente en el funcionamiento de la actividad.

Up Spain cuenta con un programa completo de servicios a medida para empresas diseñado para reforzar la motivación del equipo y como consecuencia sus resultados.