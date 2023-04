​La fachada de Casa Batlló volverá a sorprender con el espectacular mapping del artista Refik Anadol

El próximo 5 de mayo, Casa Batlló convertirá su icónica fachada en un lienzo para proyectar el espectáculo multimedia “Living Arquitecture” (Arquitectura Viva), del artista turco-americano Refik Anadol. El mapping, inspirado en la arquitectura de la casa, es gratuito, su duración es de 10 minutos, y comenzará a las 21:30 h, con diferentes pases programados cada media hora hasta las 23:30 h.



El mapping, que ya se proyectó el año pasado y al que acudieron más de 47.000 personas, tuvo una gran acogida entre el público, con una ovación unánime y gritos de admiración. En los medios y redes sociales también obtuvo un gran alcance internacional proyectando una imagen de Barcelona precursora en el mapa internacional del arte de vanguardia. El espectáculo, un in crescendo frenético de luces, colores y música electrónica, transforma la fachada de Casa Batlló para crear arte sobre arte, extraordinario diálogo entre lo analógico y lo digital.

El evento artístico se enmarca en el 200 aniversario de Paseo de Gracia y forma parte de la programación especial de Digital Impact, una exposición de arte digital pionera en España que congrega a artistas de renombre mundial como Quayola, Random International, Universal Everything y el propio Refik Anadol. La exposición tendrá lugar en el Disseny Hub de Barcelona a partir del 28 de abril y contará con diferentes conferencias y una amplia programación de actividades paralelas, entre ellas el mapping “Living Architecture”. El equipo de Casa Batlló participará también en el ciclo de conferencias con una jornada dedicada al arte digital en Barcelona, sus desafíos y oportunidades.

Según Gary Gautier, CEO de Casa Batlló: “Queremos mantener viva la herencia artística de Gaudí y proyectar su legado al futuro siguiendo sus principios, el de un artista innovador, vanguardista y adelantado a su tiempo. También queremos dar una nueva oportunidad a todos aquellos que no pudieron ver el mapping el año pasado y colaborar con Digital Impact para situar Barcelona en el centro del arte digital mundial”.