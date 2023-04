"Vida y muerte en un almacén", la película que hará que te replantees tus hábitos de consumo en Internet

Filmin estrena en exclusiva en España, el próximo 21 de abril, la película "Vida y muerte en un almacén", una producción de BBC dirigida por Joseph Bullman y escrita por la guionista novel Helen Black. Inspirada en hechos reales, y fruto de una extensa investigación sobre el tema, el film recrea las condiciones laborales abusivas, los mecanismos de control excesivos y los ritmos de trabajo inhumanos que se reproducen en los almacenes de los principales gigantes de la distribución a nivel internacional. Prácticas que ponen en riesgo a los trabajadores de estas grandes empresas que propician nuestros hábitos de consumo en Internet, y nos permiten recibir nuestras compras cómodamente en casa apenas unas horas después de haberlas realizado en Internet.



La guionista de la película, Helen Black, procede de una comunidad minera que quedó muy diezmada tras el cierre de los pozos de la zona: "Para mis vecinos, como para muchas comunidades del país, el trabajo de almacén se convirtió en una de las pocas opciones disponibles, principalmente para los jóvenes". Black explica que al principio el trabajo en estos enormes centros logísticos supuso un salvavidas para su pueblo, pero poco después empezó a escuchar las quejas de amigos y familiares sobre el trato que recibían, sus jornadas interminables y el número de quilómetros que acababan recorriendo cada día por los pasillos infinitos de estos almacenes. "Lo peor es que nunca ves a esta gente en televisión", lamenta: "Creo que es hora de que la gente común goce de un poco de tiempo en antena."

El guion fue escrito por Black a partir de una exhaustiva investigación liderada por Joseph Bullman y la productora Aysha Rafaele, que ya tenían experiencia en trasladar temas de actualidad a la ficción televisiva en títulos premiados con el Bafta como "Killed by My Debt" (2018). "Estuvimos varios años hablando con trabajadores del sector. Nos hablaron de empresas en las que se están utilizando sistemas de vigilancia y control tecnológico/algorítmico para extraer cada segundo de valor de las jornadas laborales de sus trabajadores. Este sistema de control total, segundo a segundo, de la vida laboral de las personas está muy extendido en múltiples empresas que operan en Gran Bretaña y en todo el mundo", explica Bullman.

"Vida y muerte en un almacén" está protagonizada por Aimee-Ffion Edwards ("Peaky Blinders"), Poppy Lee Friar ("In My Skin") y Craig Parkinson ("Line of Duty"), y opta a ganar el BAFTA a la Mejor Película Dramática para TV en la ceremonia que se celebrará el próximo 14 de mayo.

Sinopsis

Megan, de 29 años, tiene un gran trabajo como gerente en la industria de la logística. Allí trabaja Alys, su amiga de la infancia, que está embarazada. Si quiere mantener su trabajo, Megan debe llevar a su equipo al límite de la resistencia humana, con resultados devastadores.

Vida y muerte en un almacén Título original: “Life and Death in the Warehouse" País y año de producción: Reino Unido, 2022. Duración: 59 minutos. Dirección: Aysha Rafaele, Joseph Bullman. Guion: Helen Black, J. Bullman. Música: Roger Goula Sarda. Intérpretes: Aimee-Ffion Edwards, Poppy Lee Friar, Craig Parkinson, Aled ap Steffan, Sion Daniel Young, Alexandria Riley.